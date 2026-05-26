Avaliação do Ajax na temporada 2025/26: Mika Godts se destaca, um jogador recebe nota 2

Foi uma temporada para esquecer rapidamente para o Ajax. O time de Amsterdã terminou em quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie e, nas eliminatórias, conseguiu por pouco — ou melhor, nem isso — se classificar para a fase de qualificação da Conference League. O Voetbalzone atribui a cada jogador do Ajax uma nota final pela temporada 2025/26.

O Ajax começou a temporada sob o comando de John Heitinga. O ex-zagueiro da seleção holandesa tinha a missão de fazer com que o imensamente popular Francesco Farioli fosse esquecido em Amsterdã. O italiano ficou em segundo lugar na temporada passada e, assim, o campeão recordista voltou a disputar a Liga dos Campeões.

Lá, o Ajax de Heitinga mostrou-se totalmente despreparado. Com ele no comando, o Ajax não conquistou um único ponto na fase de grupos da competição bilionária. No fim das contas, o Ajax ficou com seis pontos depois que Fred Grim assumiu o comando nas últimas três partidas.

Na Eredivisie, as coisas também não correram bem. O Ajax já apresentou um desempenho muito fraco na primeira partida contra o recém-promovido Telstar. Em novembro, Heitinga foi demitido; seu sucessor, Grim, foi demitido em março. Óscar García terminou a temporada. No entanto, todas essas mudanças não surtiram efeito. O Ajax terminou em quinto lugar e as boas partidas podem ser contadas nos dedos de uma mão.

Quase todos os jogadores do Ajax que disputaram uma partida oficial foram avaliados com uma nota de 1 a 10. Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (contratado no inverno) e alguns estreantes talentosos tiveram pouca participação para serem considerados para uma avaliação.