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Bart DHanis

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Avaliação do Ajax na temporada 2025/26: Mika Godts se destaca, um jogador recebe nota 2

Especiais e Opinião
Ajax

Foi uma temporada para esquecer rapidamente para o Ajax. O time de Amsterdã terminou em quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie e, nas eliminatórias, conseguiu por pouco — ou melhor, nem isso — se classificar para a fase de qualificação da Conference League. O Voetbalzone atribui a cada jogador do Ajax uma nota final pela temporada 2025/26.

O Ajax começou a temporada sob o comando de John Heitinga. O ex-zagueiro da seleção holandesa tinha a missão de fazer com que o imensamente popular Francesco Farioli fosse esquecido em Amsterdã. O italiano ficou em segundo lugar na temporada passada e, assim, o campeão recordista voltou a disputar a Liga dos Campeões.

Lá, o Ajax de Heitinga mostrou-se totalmente despreparado. Com ele no comando, o Ajax não conquistou um único ponto na fase de grupos da competição bilionária. No fim das contas, o Ajax ficou com seis pontos depois que Fred Grim assumiu o comando nas últimas três partidas.

Na Eredivisie, as coisas também não correram bem. O Ajax já apresentou um desempenho muito fraco na primeira partida contra o recém-promovido Telstar. Em novembro, Heitinga foi demitido; seu sucessor, Grim, foi demitido em março. Óscar García terminou a temporada. No entanto, todas essas mudanças não surtiram efeito. O Ajax terminou em quinto lugar e as boas partidas podem ser contadas nos dedos de uma mão.

Quase todos os jogadores do Ajax que disputaram uma partida oficial foram avaliados com uma nota de 1 a 10. Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (contratado no inverno) e alguns estreantes talentosos tiveram pouca participação para serem considerados para uma avaliação.

  • James McConnell - 2/10

    Desde o anúncio da saída de Jordan Henderson antes da janela de transferências de verão, já estava claro que o Ajax precisava contratar um bom “número seis”. Mas esse jogador experiente e sólido não apareceu. Em vez disso, o clube decidiu contratar Alex Kroes McConnell por empréstimo do Liverpool. O técnico do Ajax, Heitinga, conhecia McConnell de sua passagem por Anfield e queria muito levá-lo para Amsterdã. No entanto, o período de empréstimo não foi um sucesso. Após sete partidas em seis meses, o contrato de empréstimo foi rescindido antecipadamente.

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  • Raúl Moro - 3/10

    Moro foi contratado com grande alarde por Alex Kroes, mas não se tornou um sucesso. O espanhol não conseguiu se adaptar ao clima holandês e sofreu de saudades de casa. Ele disputou 21 partidas pelo Ajax, deu duas assistências e marcou um gol. Em parte devido ao seu preço de onze milhões de euros, ele não recebe nota superior a 3.

  • Owen Wijndal - 3/10

    Wijndal chegou ao Ajax há quatro anos e nunca conseguiu convencer. Mesmo assim, Heitinga decidiu dar-lhe uma chance como titular. Ele não fez nenhuma partida realmente boa nesta temporada. Desde que Óscar García assumiu o comando, ele nem sequer faz mais parte da lista de convocados.

  • Ko Itakura Ajax 09302025(C)Getty Images

    Ko Itakura - 4/10

    O japonês foi contratado no verão passado com grandes expectativas e causou boa impressão em sua estreia contra o Go Ahead Eagles, mas não conseguiu manter o mesmo nível. Em parte devido ao seu alto custo e às inúmeras lesões, ele termina com uma nota bem abaixo da média.


  • Youri RegeerImago

    Youri Regeer - 4/10

    O Ajax recomprou Regeer do FC Twente por quase cinco milhões de euros. Para surpresa de todos, ele começou a temporada sob o comando de Heitinga como lateral-direito. Quando isso não deu certo, foi colocado no meio-campo, onde também nunca conseguiu convencer.

  • Oliver Edvardsen - 4/10

    Edvardsen sabe muito bem que não é o melhor jogador do elenco do Ajax, mas o nível que ele atingiu nesta temporada foi muito baixo. Na Eredivisie, ele não marcou nenhum gol em dezoito partidas e, quando foi escalado contra o FC Twente para marcar Mats Rots durante toda a partida, deixou o lateral-esquerdo avançar e dar uma assistência. No entanto, ele marcou um gol na Liga dos Campeões, garantindo a vitória do Ajax sobre o Villarreal (1 a 2).

  • Josip Sutalo - 5/10

    Depois da temporada sob o comando de Farioli, Sutalo parecia ter se adaptado bem em Amsterdã. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. O croata cometia muitos erros na defesa, mas teve sorte de não haver ninguém melhor para ocupar seu lugar no time titular.

  • Kian Fitz-JimImago

    Kian Fitz-Jim - 5/10

    Fitz-Jim é um jogador pelo qual muita gente na Johan Cruijff ArenA tem um carinho especial. Ele nunca reclama e se esforça bastante, mas, no fim das contas, não teve um desempenho suficiente nesta temporada para receber uma nota de aprovação.

  • Oscar Gloukh - 5/10

    Gloukh foi fundamental para o Ajax, com nove gols e sete assistências. No entanto, esses números poderiam ter sido muito maiores se ele tivesse deixado de lado suas preconceitos. Além disso, ele também não se empenhou o suficiente na defesa, o que fez com que fosse frequentemente preterido pelos treinadores do Ajax.


  • Steven BerghuisImago

    Steven Berghuis - 5/10

    Berghuis joga melhor quando está rodeado de bons jogadores, e na última temporada havia muito poucos deles no Ajax. Com apenas quatro gols e duas assistências, ele mal conseguiu deixar sua marca e ficou lesionado durante grande parte da temporada.

  • Wout WeghorstIMAGO

    Wout Weghorst - 5/10

    Weghorst começou a temporada com grande ímpeto, marcando três gols em três partidas. No entanto, essa sequência não se manteve. O atacante da seleção holandesa terminou a temporada com oito gols, em parte devido a uma lesão prolongada no tornozelo. No final da temporada, ele jogava sem ânimo.

  • Kenneth Taylor - 5/10

    Por falar em desânimo... Taylor ficou chateado por não ter sido transferido no verão passado e não conseguiu manter o nível da temporada anterior, na qual foi um dos destaques. Na Itália, porém, estão muito satisfeitos com seu primeiro semestre na Lazio.

  • Maarten PaesImago

    Maarten Paes - 5,5/10

    Na verdade, Paes foi contratado como segundo goleiro, mas rapidamente assumiu a titularidade após a lesão no ligamento cruzado de Vitezslav Jaros. Ele fez algumas defesas espetaculares e não cometeu nenhum erro grave, mas os torcedores de Amsterdã não estão nada satisfeitos com seus chutes de saída e seus passes cruzados. Ainda assim, ele recebe uma nota satisfatória por seu papel de herói na final do playoff, onde defendeu dois pênaltis na série contra o FC Utrecht.

  • Davy Klaassen - 5,5/10

    Apesar de sua modesta contribuição de seis gols e duas assistências, Klaassen consegue passar com a nota mínima. Ele passou despercebido na maioria das vezes e foi preterido várias vezes na escalação titular. Nos playoffs contra o FC Groningen (2 a 0) e o FC Utrecht (1 a 1), ele desempenhou um papel importante com dois gols. Além disso, Mister 1-0 marcou um belíssimo gol de abertura no De Klassieker (2 a 0).


  • Viteszlav Jaros - 6/10

    Jaros chegou por empréstimo do Liverpool. Ele não cometeu grandes erros, mas também não se destacou com defesas espetaculares. Uma excelente temporada para o goleiro tcheco, que foi interrompida por uma lesão no ligamento cruzado após 25 partidas.

  • Aaron Bouwman - 6/10

    Seu primeiro confronto contra o Telstar (2 a 0) não foi nada de especial. Se Milan Zonneveld tivesse estado mais preciso na finalização, o Ajax poderia muito bem ter perdido aquele jogo. No fim das contas, ele disputou treze partidas pelo Ajax nesta temporada, nas quais teve um ótimo desempenho. O jogador de 18 anos se saiu muito bem contra o Villarreal e teve um bom desempenho nas eliminatórias contra o Groningen e o Utrecht.

  • Anton Gaaei - 6/10

    Gaaei certamente não é o melhor lateral-direito que já se viu em Amsterdã, mas, mesmo assim, voltou a ser uma peça importante para o time da capital holandesa nesta temporada. Em 35 partidas, ele contribuiu com 5 assistências e 3 gols. O incansável zagueiro nunca se lesionou e pode considerar que teve uma excelente temporada.

  • Rayane Bounida - 6/10

    Bounida marcou um gol e deu cinco assistências em 22 partidas da Eredivisie. O meia marroquino não tem tido sorte, já que Óscar García prefere a experiência, e nas últimas semanas ele quase não tem sido escalado. Mesmo assim, ele causou boa impressão o suficiente para receber uma nota satisfatória.

  • Kasper DolbergImago

    Kasper Dolberg - 6/10

    Dolberg foi trazido de volta a Amsterdã por dez milhões de euros. Ele marcou apenas cinco gols desde seu retorno, mas também teve que se contentar com muitas vezes ficando no banco e participando de breves substituições. Mesmo quando não marcava, ele era, sem dúvida, um trunfo para o ataque do Ajax.

  • Jorthy MokioImago

    Jorthy Mokio - 6,5/10

    Mokio teve um início de temporada difícil, mas, após a renovação do contrato, voltou a entrar no ritmo. Ao que tudo indica, ele passou por algumas dificuldades na vida pessoal, mas, assim que essas foram superadas, seu “ritmo de jogo” voltou. Seu gol no Clássico, somado ao gol marcado nos playoffs contra o Groningen e sua idade (18 anos), garantem a ele uma nota mais do que satisfatória.

  • Sean SteurImago

    Sean Steur - 6,5/10

    O Ajax tem muito a ganhar com Steur. O dinâmico meio-campista se destacou com um belíssimo gol no De Kuip e pode se orgulhar de uma excelente temporada de estreia na equipe principal do clube de Amsterdã.

  • AFC Ajax v Eintracht Frankfurt - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lucas Rosa - 7/10

    O lateral brasileiro pode jogar tanto na lateral esquerda quanto na direita. Graças às suas entradas duras e à sua determinação, ele está se tornando um dos favoritos da torcida em Amsterdã. Em parte devido às suas duas excelentes atuações contra o PSV (duas vezes 2 a 2), ele recebe uma nota mais do que satisfatória.

  • Youri Baas - 7,5/10

    Baas foi um dos poucos destaques desta temporada no Ajax. Ele é um dos poucos jogadores que conseguiu manter o nível da temporada passada. Ele foi especialmente importante para o time de Amsterdã quando estava com a bola. Além disso, marcou nada menos que quatro gols nesta temporada.

  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Mika Godts - 9/10

    Sem Godts, o Ajax provavelmente teria ficado em décimo segundo lugar. O atacante belga é procurado pelos companheiros em todos os ataques, e com razão. Nesta temporada, ele marcou dezessete gols e deu quinze assistências, tornando-se assim o MVP da Eredivisie. Seus gols contra o NAC e o PSV no final da temporada foram considerados o ponto alto da temporada.