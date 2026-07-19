Avaliação de todos os jogadores da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026: Jude Bellingham lidera o time enquanto os Três Leões voltam para casa após terminarem em terceiro lugar

Isso também deu a Thomas Tuchel a chance de colocar em campo a maior parte do seu elenco. Vale lembrar que se tratava de um grupo polêmico, selecionado para se adequar a um determinado estilo de jogo, com alguns grandes nomes, como Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold, deixados de fora.

Os que foram escolhidos para o torneio na América do Norte tiveram um desempenho um tanto misto. Claro, a Inglaterra chegou à semifinal da Copa do Mundo, mas será que jogou tão bem assim? Isso, pelo menos, é motivo de debate.

Certamente, alguns deles jogaram bem. Jude Bellingham foi um dos melhores jogadores do torneio, enquanto Declan Rice e Elliot Anderson tiveram seus momentos de brilho, e Harry Kane disputou a Chuteira de Ouro. Mas, no meio disso tudo, houve muitos desempenhos medíocres.

Com isso em mente, o GOAL avaliou e classificou cada um dos jogadores da Inglaterra em sua campanha na Copa do Mundo...