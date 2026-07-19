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England player ratings WCGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliação de todos os jogadores da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026: Jude Bellingham lidera o time enquanto os Três Leões voltam para casa após terminarem em terceiro lugar

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Bellingham
H. Kane
D. Rice
A. Gordon
E. Anderson

A Inglaterra conseguiu, pelo menos, dar um pouco de brilho à sua campanha na Copa do Mundo. A vitória por 6 a 4 sobre a França, em uma partida muito emocionante disputada no sábado pela medalha de bronze, não mudou o fato de que a equipe sofreu uma derrota esmagadora na semifinal contra a Argentina três dias antes, mas pelo menos salvou um pouco a honra.

Isso também deu a Thomas Tuchel a chance de colocar em campo a maior parte do seu elenco. Vale lembrar que se tratava de um grupo polêmico, selecionado para se adequar a um determinado estilo de jogo, com alguns grandes nomes, como Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold, deixados de fora.

Os que foram escolhidos para o torneio na América do Norte tiveram um desempenho um tanto misto. Claro, a Inglaterra chegou à semifinal da Copa do Mundo, mas será que jogou tão bem assim? Isso, pelo menos, é motivo de debate.

Certamente, alguns deles jogaram bem. Jude Bellingham foi um dos melhores jogadores do torneio, enquanto Declan Rice e Elliot Anderson tiveram seus momentos de brilho, e Harry Kane disputou a Chuteira de Ouro. Mas, no meio disso tudo, houve muitos desempenhos medíocres.

Com isso em mente, o GOAL avaliou e classificou cada um dos jogadores da Inglaterra em sua campanha na Copa do Mundo...

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Kobbie Mainoo (N/A)

    Quantas partidas Mainoo perdeu para nem sequer conseguir alguns minutos saindo do banco?! O meio-campista do Manchester United não conseguiu entrar em campo nenhuma vez neste verão, já que uma lesão nas costas sofrida na véspera da partida contra a França o impediu até mesmo de disputar a disputa pela medalha de bronze.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25James Trafford (N/A)

    Trafford não entrou em campo nem por um minuto, já que era o terceiro goleiro. Sua hora vai chegar, especialmente considerando a idade de Jordan Pickford. Considere isso uma valiosa experiência de aprendizado.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Trevoh Chalobah (N/A)

    Convocado na véspera do torneio, após a lesão de Tino Livramento, a única participação de Chalobah foi como reserva nos acréscimos da partida contra a França, onde ele pareceu um pouco inseguro em sua estreia no torneio.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jordan Henderson (N/A)

    Entrou em campo por seis minutos vindo do banco contra o Panamá, tornando-se o primeiro jogador da Inglaterra a disputar sete grandes torneios, mas Henderson acabou recebendo um cartão amarelo e fraturando o braço no Azteca, apesar de não ter entrado em campo contra o México. Permaneceu na equipe para ajudar a manter a harmonia no elenco a partir de então.

  • QuansahGetty

    22Jarell Quansah (3/10)

    Teve um desempenho razoável antes de se lesionar contra o Panamá, quase custou tudo à sua equipe ao ser expulso contra o México e foi completamente dominado por Kylian Mbappé contra a França. Uma Copa do Mundo para esquecer, portanto, para Quansah, que ficou um pouco desamparado ao ser chamado para atuar como lateral-direito.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ollie Watkins (4/10)

    Dadas suas atuações heroicas na semifinal da Euro 2024, Watkins certamente gostaria de ter jogado mais do que os 51 minutos que disputou em duas participações como reserva contra o Panamá e a França. Ele também teve um bom desempenho na última partida.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ivan Toney (4/10)

    Toney foi convocado para o torneio principalmente como especialista em pênaltis, e seus únicos outros minutos em momentos decisivos provavelmente ocorreriam em situações desesperadoras. E foi exatamente o que aconteceu: o atacante do Al-Ahli entrou em campo nos acréscimos da partida contra a Argentina, sem sucesso, antes de jogar a maior parte da partida contra a França desde o início.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Dean Henderson (5/10)

    É injusto para o Henderson ter levado quatro gols em sua única partida na Copa do Mundo, especialmente porque ele não teve como fazer quase nada em relação a nenhum dos gols da França. Mas, fora isso, ele fez algumas defesas boas.

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    18Marcus Rashford (5/10)

    Tuchel elogiou Rashford por sua “determinação” diante do gol depois que ele marcou um belo quarto gol contra a Croácia na estreia, mas ele nunca mais atingiu o mesmo nível depois disso. Rashford foi titular contra o Panamá e a República Democrática do Congo, mas, após ser substituído aos 60 minutos contra esta última, não voltou a entrar em campo até os acréscimos da partida contra a Argentina. Encerrou sua participação no torneio com uma assistência contra a França.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Noni Madueke (5/10)

    Provavelmente escalado para servir de reserva de Bukayo Saka pelo lado direito, Madueke acabou sendo titular em quatro partidas devido a problemas físicos de seus companheiros do Arsenal. Ele teve um início promissor contra a Croácia, mas teve dificuldades para manter esse nível de desempenho pelo resto do torneio. Não voltou a entrar em campo depois de ser substituído no intervalo da partida contra a Noruega.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Eberechi Eze (5/10)

    Eze entrou quatro vezes como reserva antes de ser titular na partida pela medalha de bronze, na qual deu uma assistência. Teve alguns momentos de destaque ao longo do torneio, mas não conseguiu contribuir no terço final do campo como Tuchel gostaria.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    15Bukayo Saka (6/10)

    Saka chegou ao torneio lesionado e foi poupado até a disputa pela medalha de bronze, quando marcou três gols na vitória sobre a França. Ele também deu uma bela assistência para o primeiro gol contra o México e teve um bom desempenho contra a Noruega, mas, fora isso, este foi um verão que passou despercebido para o ponta do Arsenal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14John Stones (6/10)

    Stones começou mal contra a Croácia, mas foi melhorando progressivamente à medida que o torneio avançava e voltou a ser escalado. Provavelmente era o que se esperaria de um jogador que não tem tido regularidade nos últimos quase 18 meses. Aos 32 anos, este pode vir a ser seu último torneio.

  • Ezri KonsaGetty

    13Ezri Konsa (6/10)

    Konsa teve momentos excelentes, especialmente quando foi escalado como lateral-direito. No entanto, sua marcação fraca custou caro à Inglaterra contra a Argentina, e ele se safou de uma falta que deveria ter resultado em pênalti, após uma entrada bastante violenta contra Gana. Conseguiu marcar um gol na Copa do Mundo contra a França.

  • Reece James England 2026Getty Images

    12Reece James (6/10)

    Tinha um bom desempenho quando estava em forma e chegou a fazer algumas atuações sólidas no meio-campo central. No entanto, uma lesão nos isquiotibiais — altamente previsível —, que o deixou de fora de alguns jogos, acabou prejudicando bastante sua temporada. Ele certamente tem qualidade suficiente para ser o titular da Inglaterra na lateral-direita, mas se suas pernas aguentarão isso é outra questão.

  • Dan Burn England 2026Getty

    11Dan Burn (6/10)

    Burn é bom o suficiente para ser titular da seleção inglesa? Nem um pouco. Mas vê-lo em ação como um monstro nas disputas aéreas foi extremamente divertido, sem falar que foi imensamente eficaz contra o México e a Noruega. Sempre nos lembraremos desses duelos, mas isso realmente deveria ser uma situação pontual.

  • Nico O'ReillyGetty

    10Nico O'Reilly (6/10)

    Não há como negar que O’Reilly é um jogador de imenso talento, mas, nos momentos decisivos da defesa, ele deixava muito espaço atrás de si, o que talvez tenha sido o motivo pelo qual foi deixado no banco na semifinal contra a Argentina. Foi uma pena ele não ter marcado nenhum gol depois de acertar a trave em várias ocasiões, já que, pelo menos, demonstrou sua habilidade no ataque.

  • Jordan PickfordGetty

    9Jordan Pickford (6/10)

    As defesas heroicas de Pickford no Azteca nunca serão esquecidas, assim como algumas defesas precisas contra a Noruega, embora tenham ocorrido depois que ele foi surpreendido por um cruzamento que acabou virando chute e que nunca deveria ter entrado. Mas certamente houve também momentos em que ele poderia ter se saído melhor — principalmente no gol de empate da Argentina na semifinal.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Morgan Rogers (6/10)

    Tuchel especulou, antes do torneio, que Rogers poderia ser titular no lugar de Bellingham. Isso acabou não acontecendo, mas o técnico ainda assim encontrou uma função para ele. Rogers atuou como volante (nº 8) saindo do banco contra a Noruega, deu uma assistência como ponta-direita contra a Argentina e teve um desempenho sólido na disputa pelo terceiro lugar.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Marc Guehi (7/10)

    Olhando para trás agora, é absolutamente incompreensível que Guehi não tenha sido titular na primeira partida. Ele é, de longe, o melhor zagueiro central da Inglaterra. E mesmo que não tenha atingido seu melhor nível aqui, ele fez o suficiente para continuar na equipe daqui para frente. Jogar em um nível mais alto pelo Manchester City certamente o ajudará a se desenvolver ainda mais.

  • Elliot AndersonGetty

    6Elliot Anderson (7/10)

    Anderson demorou um pouco para atingir seu melhor nível neste torneio, mas se destacou nos momentos decisivos, e houve indícios suficientes para sugerir que o trio Rice-Anderson-Bellingham funcionará muito bem pelo menos até 2030.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    5Declan Rice (7/10)

    Rice é um meio-campista muito, muito, muito bom na recuperação de bola e, quando tem espaço para avançar, pode realmente atingir um nível de elite. Seus passes, porém, são um pouco limitados, e a Inglaterra precisava mesmo de alguém que assumisse mais riscos ao jogar no terço final do campo. Um gol lindo e uma assistência característica contra a França comprovaram sua qualidade — e a Inglaterra certamente sofreu nos jogos em que ele ficou limitado por lesões e doenças.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane (7/10)

    Kane parecia um candidato à Chuteira de Ouro no início do torneio e salvou a Inglaterra de forma espetacular contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final. No entanto, sua falta de capacidade atlética ficou bem evidente contra a Argentina. Seis gols é um rendimento razoável, mas questões semelhantes estão sendo levantadas em relação a Kane com vistas à Euro 2028.

  • Djed SpenceGetty Images

    3Djed Spence (8/10)

    Uma escolha surpreendente, Spence impressionou muito quando foi escalado e foi provavelmente o melhor jogador da Inglaterra contra a França e a Argentina, após ótimas participações contra o México e a Noruega. Aquela entrada contra a Argentina ficará na história, independentemente do resultado. Ele merece muitos elogios e também uma chance de disputar uma vaga como titular antes do Euro.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Anthony Gordon (8/10)

    Gordon começou o torneio como titular na ponta esquerda, mas perdeu a vaga para Rashford nas partidas contra o Panamá e a República Democrática do Congo. No entanto, duas assistências saindo do banco contra esta última seleção fizeram com que ele reconquistasse seu lugar na escalação; ele foi o melhor jogador da Inglaterra por longos períodos contra o México, deu mais uma assistência contra a Noruega e teve uma atuação imensa durante uma hora contra a Argentina, além de marcar seu primeiro gol no torneio. Um jogador incansável e habilidoso no terço final do campo, ele mostrou exatamente por que o Barcelona gastou tanto para garantir sua contratação.

  • Jude BellinghamGetty Images

    1Jude Bellingham (10/10)

    Como parecem bobos agora os debates sobre a sua vaga no time titular! Bellingham foi, de longe, o melhor jogador da Inglaterra no torneio e certamente teria sido um candidato à Bola de Ouro se os Três Leões tivessem chegado à final, depois de marcar sete gols, incluindo duplas decisivas contra o México e a Noruega nas fases eliminatórias. Ainda com apenas 23 anos, a Inglaterra tem, sem dúvida, um dos melhores meio-campistas do mundo em seu elenco.