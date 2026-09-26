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Vinicius Junior Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Adhe Makayasa
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Auxiliar do Arsenal, Miguel Molina confirma que o nome de Vinicius Junior esteve "na mesa" durante a janela de verão

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O auxiliar técnico do Arsenal, Miguel Molina, revelou que o atacante do Real Madrid Vinicius Junior foi um alvo ativo de transferência no Emirates Stadium durante a janela de verão. A comissão técnica de Mikel Arteta manteve discussões internas sobre uma investida ambiciosa pelo ponta brasileiro antes de o reforço de peso optar por comprometer seu futuro de longo prazo com a Espanha.

  • Arsenal sondou alvo de peso

    A comissão técnica do Arsenal avaliou uma jogada sensacional para levar Vinicius ao norte de Londres durante a janela de transferências do verão de 2026. O interesse concreto do Arsenal acabou não se materializando depois que a estrela brasileira optou por comprometer seu futuro com o Santiago Bernabéu até 2032. A revelação surpreendente foi feita diretamente pelo braço direito de Arteta ao esclarecer as discussões do clube sobre o planejamento do elenco.

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    Treinador espanhol confirma conversas com o Madrid

    Em participação no programa de rádio espanhol La Tribu, Molina foi questionado diretamente pelo jornalista Pablo Villa sobre as especulações de transferência que ligavam o clube do norte de Londres ao atacante brasileiro. Pressionado sobre se a comissão técnica do Arsenal discutiu Vinicius, o auxiliar técnico de 33 anos respondeu de forma direta: "Sim, claro. Obviamente, não posso ignorar a realidade, mas era um nome que estava em pauta, sim."

  • Assistente elogia Arteta por exigir liderança

    Enquanto os alvos de mercado do Arsenal dominavam as manchetes, o ex-membro da comissão técnica do Atlético de Madrid também refletiu sobre o ambiente exigente que Arteta continua a cultivar. Ao falar sobre a intensa rotina diária do treinador, Molina comentou: "Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. É muito intenso, um cara superexigente."

    Destacando o efeito mais amplo disso em London Colney, ele continuou: "A melhor qualidade dele é ser capaz de tirar o melhor das pessoas ao seu redor, tanto dos jogadores quanto da comissão, porque, no fim das contas, ele é o maior exemplo de trabalho duro e de qualidade nesse trabalho."

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Gigantes espanhóis enfrentam calendário desafiador

    Na quarta posição da tabela, com 15 pontos, o Madrid volta da pausa internacional com o objetivo de subir na classificação de La Liga quando receber o Villarreal em 10 de outubro. A equipe de Jose Mourinho depois segue direto para a capital italiana para um duelo da Liga dos Campeões contra a líder da Serie A, Roma. Encarar esse calendário exigente colocará à prova sua força ofensiva enquanto busca títulos dentro e fora de casa.

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