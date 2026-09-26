Enquanto os alvos de mercado do Arsenal dominavam as manchetes, o ex-membro da comissão técnica do Atlético de Madrid também refletiu sobre o ambiente exigente que Arteta continua a cultivar. Ao falar sobre a intensa rotina diária do treinador, Molina comentou: "Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. É muito intenso, um cara superexigente."

Destacando o efeito mais amplo disso em London Colney, ele continuou: "A melhor qualidade dele é ser capaz de tirar o melhor das pessoas ao seu redor, tanto dos jogadores quanto da comissão, porque, no fim das contas, ele é o maior exemplo de trabalho duro e de qualidade nesse trabalho."