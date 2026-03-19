Autoridade do Manchester United dá notícias empolgantes sobre o novo estádio, com a divulgação do cronograma para a obra de £ 2 bilhões

Collette Roche, diretora executiva do projeto de desenvolvimento do novo estádio, esclareceu os próximos passos durante uma feira comercial em Cannes. Ela enfatizou que o clube está atualmente focado em garantir o terreno e o pessoal adequado para gerenciar um empreendimento de tal magnitude.

“O plano é que, nos próximos dois meses, estejamos praticamente concluindo a aquisição do terreno, o que será um marco importante”, explicou Roche, conforme citado pelo The Mirror. “Estamos dedicando muito tempo ao diálogo com o conselho municipal para definir quais são nossas ambições, quantas casas serão construídas e qual é o melhor local para elas. Assim, esperamos que, quando chegarmos à fase de solicitação do licenciamento, daqui a 12 a 18 meses, não precisemos começar do zero.

"Estamos passando por um processo para garantir que tenhamos a melhor equipe, uma que trabalhe da mesma forma que nós e esteja pronta para o desafio e a ambição. E então vamos definir isso. Depois, começaremos a elaborar os planos. Isso começa agora."