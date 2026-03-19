Man Utd
Traduzido por
Autoridade do Manchester United dá notícias empolgantes sobre o novo estádio, com a divulgação do cronograma para a obra de £ 2 bilhões
Planejando uma nova era em Old Trafford
Os Red Devils estão oficialmente na contagem regressiva para um período de transformação na história do clube. Após revelar, em março do ano passado, a visão de um estádio de 2 bilhões de libras, a máquina administrativa está agora em ação para transformar o ambicioso “Wembley do Norte” de Sir Jim Ratcliffe em realidade. O clube pretende finalizar a aquisição de terrenos e as parcerias estruturais antes de formalizar o projeto junto às autoridades locais.
Ainda existem obstáculos logísticos significativos, especificamente em relação a um terminal de carga nas proximidades que atualmente ocupa um terreno essencial para a nova área do estádio. No entanto, os dirigentes do clube estão confiantes de que esses “marcos” estão ao alcance, abrindo caminho para uma fase de projeto que definirá a estética do projeto de estádio mais caro da Premier League.
- Getty Images
A Roche traça o caminho a seguir
Collette Roche, diretora executiva do projeto de desenvolvimento do novo estádio, esclareceu os próximos passos durante uma feira comercial em Cannes. Ela enfatizou que o clube está atualmente focado em garantir o terreno e o pessoal adequado para gerenciar um empreendimento de tal magnitude.
“O plano é que, nos próximos dois meses, estejamos praticamente concluindo a aquisição do terreno, o que será um marco importante”, explicou Roche, conforme citado pelo The Mirror. “Estamos dedicando muito tempo ao diálogo com o conselho municipal para definir quais são nossas ambições, quantas casas serão construídas e qual é o melhor local para elas. Assim, esperamos que, quando chegarmos à fase de solicitação do licenciamento, daqui a 12 a 18 meses, não precisemos começar do zero.
"Estamos passando por um processo para garantir que tenhamos a melhor equipe, uma que trabalhe da mesma forma que nós e esteja pronta para o desafio e a ambição. E então vamos definir isso. Depois, começaremos a elaborar os planos. Isso começa agora."
Revitalizando o coração do futebol do Norte
Ratcliffe tem se manifestado abertamente sobre seu desejo de criar um estádio que reflita o domínio histórico do Noroeste neste esporte. Ele acredita que a região, cujos clubes conquistaram 10 títulos da Liga dos Campeões em comparação com os dois de Londres, merece um estádio de importância nacional que não exija que os torcedores tenham que viajar para o sul para assistir a grandes eventos.
“Na minha opinião, há um argumento muito forte a favor de se ter um estádio no Norte, que atenderia à parte norte do país nessa área do futebol”, afirmou Ratcliffe anteriormente. “Se você olhar para o número de títulos da Liga dos Campeões que o Noroeste conquistou, são 10. Londres conquistou dois. E, no entanto, todos do Norte precisam ir até Londres para assistir a uma grande partida de futebol. E deveria haver um [um grande estádio] no Norte, na minha opinião.”
- Getty Images Sport
E agora?
Enquanto a diretoria do United continua trabalhando no estádio dos seus sonhos, em campo, os jogadores de Michael Carrick continuarão lutando para manter sua posição na Premier League. Os Red Devils ocupam atualmente a terceira posição na tabela, com 54 pontos em 30 partidas, sete pontos atrás do segundo colocado, o Manchester City. A próxima partida do United será contra o Bournemouth na sexta-feira.
Publicidade