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Áustria x Argentina, as notas de CM: Messi, uma lenda; Lautaro, o companheiro. Rangnick não fica atrás

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo

As notas do segundo jogo do Grupo J da Albiceleste de Scaloni, contra a Áustria de Rangnick.

ARGENTINA-ÁUSTRIA


ARGENTINA


E. Martinez 6: praticamente sem trabalho durante todo o primeiro tempo, foi bom ao defender a cobrança de falta de Sabitzer.


Molina 6: defende sem se expor demais, atuando como uma espécie de zagueiro central adicional, deixando a responsabilidade pelo avanço principalmente para Medina.


Romero 6: muitas vezes rude e de maneiras bruscas, nunca arrisca, mas Scaloni percebe e o tira de campo (a partir dos 57' Otamendi 5,5: é surpreendido por Danso no duelo aéreo no final e corre o risco de facilitar o empate austríaco)


Li. Martinez 6,5: segurança e solidez no centro da defesa; Gregoritsch e Arnautovic não o incomodam muito.


Medina 6,5: avança com constância pela esquerda e dá a Messi a assistência para o gol da vantagem. Entra em confronto com Laimer antes da substituição (a partir dos 81' Tagliafico sem nota)


De Paul 6: nunca recusa a discussão verbal nem o confronto físico, às vezes até exagerando. Mas quando joga pela Argentina e com Messi, ele sempre dá aquele toque a mais. Sai exausto (a partir dos 81', Paredes – sem nota)



Enzo Fernández 6,5: entrou muito bem aos 30 minutos, mas não conseguiu alcançar a assistência de Messi; depois, deu o passe para Medina no 1 a 0 e também esteve presente na jogada perigosa de Nico González.


Mac Allister 6: o menos visível do meio-campo argentino, é essencial pelo pragmatismo e pela circulação de bola, além do sacrifício na cobertura defensiva.


Almada 6: inicialmente mais animado do que na estreia contra a Argélia, vai perdendo o ritmo aos poucos, embora tenha sido ele quem deu início à jogada do gol da vantagem. Faz muito trabalho de bastidores; não é comparável ao Di María de 2022 porque não tem as mesmas qualidades, mas se dedica com muita abnegação. (a partir dos 65' Nico Gonzalez 6,5: quase marca o segundo gol, primeiro de cabeça e depois com o pé; se integra muito bem na partida, exatamente o oposto de Julian Alvarez).


Messi 7,5: deu um passe genial para Lautaro, mas perdeu o pênalti que daria a vantagem e o possível recorde na Copa do Mundo. Terceiro pênalti perdido na competição, depois dos contra a Islândia e a Polônia. Depois, foi hipnotizado por Schlager, cara a cara, graças também ao toque de Alaba, antes de dar um passe genial para Enzo Fernández e ter seu chute bloqueado novamente por Schlager e pelo ex-jogador do Real Madrid naquela jogada. Mas o encontro com a história foi apenas adiado: chute de esquerda cirúrgico após passe de Medina e bola no fundo da rede; depois, com determinação na recuperação final, marcou os gols número 17 e 18 na Copa do Mundo, o que lhe rendeu a ultrapassagem de Klose e o recorde histórico da competição, além da sexta partida consecutiva marcando gols, outro recorde igualado. Quinto gol neste Mundial em cinco jogos da Argentina, passe ainda impressionante, técnica refinadíssima, resistência, é pura lenda: comemora em grande estilo e antecipadamente seu 39º aniversário. Vamos aproveitá-lo.


Lautaro Martínez 6,5: parte bem em profundidade logo no início, conquista o pênalti que poderia ter dado a vantagem, mal cobrado por Messi. Na segunda bola, coloca o número 10 na posição de gol com um passe genial, mas mal aproveitado. Um pouco nervoso no final do primeiro tempo. Neste momento, é o escudeiro ideal do rei Lionel, tanto que Scaloni o prefere a Álvarez. Sai para dar lugar ao companheiro do Atlético de Madrid. (a partir dos 64' Alvarez 5,5: entra, mas passa despercebido, toca em pouquíssimas bolas e não está à altura do desempenho do “Toro”, mas dá uma contribuição no segundo gol final do “Pulga”, mesmo que o seu tenha sido um gol errado)


Técnico Scaloni 6,5: muitos erros no primeiro tempo de sua equipe, mas o elenco tem uma qualidade exponencial. Acertou ao preferir Lautaro no ataque, já que a sintonia com Messi é perfeita. Boa a decisão de colocar Nico González em campo: a vitória é do número 10, mas a sua é uma equipe de verdade que busca o segundo Mundial consecutivo.



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  • ÁUSTRIA:

    A. Schlager 6,5: Messi chutou o pênalti para fora, mas ele já havia se jogado para o lado certo; depois, hipnotizou mais uma vez o camisa 10 argentino ao sair do gol, antes de se mostrar novamente pronto na saída contra Enzo Fernández. Não teve como impedir o gol de Messi


    Laimer 6,5: grande dinâmica pela direita, muitas vezes coloca os zagueiros argentinos em apuros. No final da partida, perde a paciência com Medina e recebe um cartão amarelo.


    Posch 5: na defesa, derruba Lautaro logo na área com uma entrada imprudente; no ataque, é um trunfo nas jogadas de cabeça, como na ocasião de Sabitzer. Pena que seja um zagueiro: recebe um cartão amarelo pela entrada feia em Almada. (a partir dos 68' Prass 6: parece mais seguro que o companheiro, mas tem azar na sequência de rebotes no final que leva ao segundo gol de Messi)


    Danso 5,5: desatento na cobertura de jogadas em profundidade, arrisca muito contra Messi; depois, com um desvio no final da partida, quase dá a assistência para o empate.


    Alaba 6,5: salva o resultado com uma recuperação milagrosa sobre Messi; depois, repete a jogada contra o capitão argentino, afastando a bola na linha. (a partir dos 67' Friedl 5,5: entra para dar impulso ofensivo, mas passa despercebido)


    X. Schlager 6,5: onipresente no meio-campo e na defesa, cobre uma grande área de campo.


    Seiwald 6,5: recupera a bola e arma as jogadas com grande regularidade e qualidade.


    Schmid 6,5: excelente técnica aliada à dedicação, mas falta eficiência. Talento e ótima visão de jogo, além de excelente cobertura; deveria ousar mais na fase ofensiva. (a partir dos 78' Wimmer 6: perde a chance de empatar no final da partida após uma ótima inserção)


    Wanner 5,5: serve Sabitzer com um belo toque na primeira chance da Áustria; se movimenta bastante e varia na linha de ataque, mas cria pouco. (a partir dos 68' Arnautovic 5,5: espera-se mais personalidade da entrada de alguém com sua técnica e personalidade, mas, ao contrário, se vê muito pouco).


    Sabitzer 6,5: teve a chance de abrir o placar, mas foi bloqueado; foi o mais dinâmico dos atacantes e incomodou o Dibu em uma cobrança de falta. Grande jogada pela direita com o cruzamento para Gregoritsch, que errou.


    Gregoritsch 5,5: meia ofensivo e ponto de apoio para os companheiros, luta e se sacrifica muito, que é o que Rangnick exige dele, mas nunca é perigoso. Tem uma chance de cabeça, mas desperdiça feio. (a partir dos 85' Chukwuemeka sem nota)



    Técnico Rangnick 6,5: sua Áustria começa com dificuldades, mas depois se organiza e fica claro que ele sabe o que fazer e como se posicionar em campo. Melhor que a Argentina após o pênalti perdido por Messi, fica atrás no placar por causa de uma jogada brilhante do “Pulga”. Ótima troca de passes e dedicação, mas há um problema: seus jogadores quase nunca chutam a gol.




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