ARGENTINA-ÁUSTRIA





ARGENTINA





E. Martinez 6: praticamente sem trabalho durante todo o primeiro tempo, foi bom ao defender a cobrança de falta de Sabitzer.





Molina 6: defende sem se expor demais, atuando como uma espécie de zagueiro central adicional, deixando a responsabilidade pelo avanço principalmente para Medina.





Romero 6: muitas vezes rude e de maneiras bruscas, nunca arrisca, mas Scaloni percebe e o tira de campo (a partir dos 57' Otamendi 5,5: é surpreendido por Danso no duelo aéreo no final e corre o risco de facilitar o empate austríaco)





Li. Martinez 6,5: segurança e solidez no centro da defesa; Gregoritsch e Arnautovic não o incomodam muito.





Medina 6,5: avança com constância pela esquerda e dá a Messi a assistência para o gol da vantagem. Entra em confronto com Laimer antes da substituição (a partir dos 81' Tagliafico sem nota)





De Paul 6: nunca recusa a discussão verbal nem o confronto físico, às vezes até exagerando. Mas quando joga pela Argentina e com Messi, ele sempre dá aquele toque a mais. Sai exausto (a partir dos 81', Paredes – sem nota)









Enzo Fernández 6,5: entrou muito bem aos 30 minutos, mas não conseguiu alcançar a assistência de Messi; depois, deu o passe para Medina no 1 a 0 e também esteve presente na jogada perigosa de Nico González.





Mac Allister 6: o menos visível do meio-campo argentino, é essencial pelo pragmatismo e pela circulação de bola, além do sacrifício na cobertura defensiva.





Almada 6: inicialmente mais animado do que na estreia contra a Argélia, vai perdendo o ritmo aos poucos, embora tenha sido ele quem deu início à jogada do gol da vantagem. Faz muito trabalho de bastidores; não é comparável ao Di María de 2022 porque não tem as mesmas qualidades, mas se dedica com muita abnegação. (a partir dos 65' Nico Gonzalez 6,5: quase marca o segundo gol, primeiro de cabeça e depois com o pé; se integra muito bem na partida, exatamente o oposto de Julian Alvarez).





Messi 7,5: deu um passe genial para Lautaro, mas perdeu o pênalti que daria a vantagem e o possível recorde na Copa do Mundo. Terceiro pênalti perdido na competição, depois dos contra a Islândia e a Polônia. Depois, foi hipnotizado por Schlager, cara a cara, graças também ao toque de Alaba, antes de dar um passe genial para Enzo Fernández e ter seu chute bloqueado novamente por Schlager e pelo ex-jogador do Real Madrid naquela jogada. Mas o encontro com a história foi apenas adiado: chute de esquerda cirúrgico após passe de Medina e bola no fundo da rede; depois, com determinação na recuperação final, marcou os gols número 17 e 18 na Copa do Mundo, o que lhe rendeu a ultrapassagem de Klose e o recorde histórico da competição, além da sexta partida consecutiva marcando gols, outro recorde igualado. Quinto gol neste Mundial em cinco jogos da Argentina, passe ainda impressionante, técnica refinadíssima, resistência, é pura lenda: comemora em grande estilo e antecipadamente seu 39º aniversário. Vamos aproveitá-lo.





Lautaro Martínez 6,5: parte bem em profundidade logo no início, conquista o pênalti que poderia ter dado a vantagem, mal cobrado por Messi. Na segunda bola, coloca o número 10 na posição de gol com um passe genial, mas mal aproveitado. Um pouco nervoso no final do primeiro tempo. Neste momento, é o escudeiro ideal do rei Lionel, tanto que Scaloni o prefere a Álvarez. Sai para dar lugar ao companheiro do Atlético de Madrid. (a partir dos 64' Alvarez 5,5: entra, mas passa despercebido, toca em pouquíssimas bolas e não está à altura do desempenho do “Toro”, mas dá uma contribuição no segundo gol final do “Pulga”, mesmo que o seu tenha sido um gol errado)





Técnico Scaloni 6,5: muitos erros no primeiro tempo de sua equipe, mas o elenco tem uma qualidade exponencial. Acertou ao preferir Lautaro no ataque, já que a sintonia com Messi é perfeita. Boa a decisão de colocar Nico González em campo: a vitória é do número 10, mas a sua é uma equipe de verdade que busca o segundo Mundial consecutivo.









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