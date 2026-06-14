Austrália causa GRANDE surpresa na Copa do Mundo ao derrotar a Turquia na estreia do Grupo D

A noite foi de Nestory Irankunda, que inscreveu seu nome nos livros de história ao se tornar o jogador mais jovem da Austrália a marcar um gol em uma Copa do Mundo. Com apenas 20 anos e 125 dias, o ponta do Watford quebrou o recorde anterior, que pertencia a Brett Holman desde 2010. Seu momento de magia aconteceu no primeiro tempo, quando ele recebeu um passe longo de Paul Okon-Engstler, despistou a defesa turca e chutou com calma, passando por Ugurcan Cakir.

Após a partida, o jovem astro estava compreensivelmente emocionado com sua contribuição no cenário mundial. “É irreal. Um sonho que se tornou realidade. Conseguimos a vitória agora. Trabalhamos muito duro, pensamos até o fim. É um momento emocionante”, disse Irankunda àITV. “É uma sensação incrível. Tenho que agradecer à comissão técnica, tenho que agradecer à nação. Todos acreditam que eu posso me sair tão bem e, hoje, marcar aquele gol foi incrível. É simplesmente uma sensação maravilhosa.”



