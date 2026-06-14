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Austrália causa GRANDE surpresa na Copa do Mundo ao derrotar a Turquia na estreia do Grupo D
Irankunda faz história em Vancouver
A noite foi de Nestory Irankunda, que inscreveu seu nome nos livros de história ao se tornar o jogador mais jovem da Austrália a marcar um gol em uma Copa do Mundo. Com apenas 20 anos e 125 dias, o ponta do Watford quebrou o recorde anterior, que pertencia a Brett Holman desde 2010. Seu momento de magia aconteceu no primeiro tempo, quando ele recebeu um passe longo de Paul Okon-Engstler, despistou a defesa turca e chutou com calma, passando por Ugurcan Cakir.
Após a partida, o jovem astro estava compreensivelmente emocionado com sua contribuição no cenário mundial. “É irreal. Um sonho que se tornou realidade. Conseguimos a vitória agora. Trabalhamos muito duro, pensamos até o fim. É um momento emocionante”, disse Irankunda àITV. “É uma sensação incrível. Tenho que agradecer à comissão técnica, tenho que agradecer à nação. Todos acreditam que eu posso me sair tão bem e, hoje, marcar aquele gol foi incrível. É simplesmente uma sensação maravilhosa.”
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Os Socceroos se destacam quando são considerados azarões
Apesar da Turquia ter dominado a posse de bola e criado perigo com jogadores como Kenan Yildiz e Arda Guler, a Austrália manteve-se disciplinada e determinada. A equipe de Vincenzo Montella era considerada por muitos a favorita para liderar o Grupo D, mas não conseguiu superar o inspirado Patrick Beach no gol australiano. Os Socceroos usaram as previsões pré-jogo como combustível, provando que são mais do que meros participantes neste grupo.
Irankunda admitiu que os comentários negativos em torno das chances da equipe serviram de catalisador para seu desempenho. “Foi uma motivação extra. Obviamente, não gostamos de ouvir as pessoas falarem mal de nós, porque somos uma grande equipe. As pessoas nos subestimam e mostramos a elas hoje que sabemos jogar. Elas mantiveram a posse de bola por muito mais tempo, mas quem marcou os gols? Nós marcamos os gols e mostramos a elas que sabemos jogar futebol”, observou.
Popovic elogia a conexão especial com os jovens
Popovic elogiou a execução tática de seu elenco e a coragem demonstrada pelos jogadores mais jovens. O primeiro gol, que contou com uma combinação perfeita entre dois dos talentos emergentes da equipe, foi um destaque especial para o técnico. A vitória mudou completamente o panorama para a Austrália, com as chances de classificação para a fase eliminatória disparando após o resultado no Canadá.
Popovic expressou seu orgulho pelo esforço coletivo, afirmando: “Orgulhoso. Orgulhoso de estar aqui como técnico principal. De vivenciar isso, de colocar um sorriso no rosto das pessoas que viajaram de tão longe para nos apoiar e simplesmente feliz por um grupo de jovens maravilhosos. Simplesmente orgulhoso da comissão técnica e do trabalho que realizaram. Algumas boas decisões na linha lateral. Tentei orientá-los, tentei apoiá-los. Foi muito especial ver os jovens combinando para o gol. Não se pode subestimar o que isso vai fazer pela confiança e pela crença. Emocionalmente, este jogo vai trazer muito para os jogadores. Podemos nos recuperar bem e nos concentrar nos EUA.”
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Metcalfe sela a vitória e surpreende a Turquia
Enquanto a Turquia avançava em busca desesperada do empate, a Austrália manteve a paciência e desferiu o golpe decisivo a 15 minutos do fim. Connor Metcalfe recebeu a bola fora da área e soltou um chute potente que voou para o fundo da rede, provocando comemorações efusivas entre os torcedores visitantes. O gol acabou efetivamente com as esperanças de recuperação da Turquia e deixou a seleção com uma tarefa titânica nas partidas restantes da fase de grupos. Os Socceroos agora se preparam para um confronto decisivo contra a seleção dos EUA, sabendo que mais um resultado positivo pode garantir sua classificação para as oitavas de final.