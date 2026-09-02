Ausilio deixa a Inter, marcando o fim de uma era: após 28 anos, seu contrato não será renovado

Desde que entrou para a estrutura interna da Inter em 1998 como secretário das categorias de base, antes de chegar ao cargo de diretor esportivo em 2010, Ausilio comandou algumas das negociações mais astutas do futebol europeu. Trabalhando ao lado de Beppe Marotta, ele ajudou a montar elencos campeões enquanto dava verdadeiras aulas no mercado de transferências. Entre seus principais acertos estão contratações de baixo custo e transferências sem custos como Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, além de grandes vendas e da descoberta do capitão do clube, Lautaro Martinez.