Buzzi
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Ausilio deixa a Inter, marcando o fim de uma era: após 28 anos, seu contrato não será renovado
Fim de uma era no Giuseppe Meazza
Piero Ausilio estaria se preparando para deixar a Inter de Milão, colocando fim a uma notável ligação de 28 anos com a Inter. De acordo com o Corriere dello Sport, Ausilio já comunicou sua intenção de não renovar seu contrato atual, que vai até junho de 2027. A notícia causou impacto no clube italiano, marcando a iminente conclusão de um capítulo definidor em sua história executiva moderna.
- SOPA Images
Um legado de contratações brilhantes
Desde que entrou para a estrutura interna da Inter em 1998 como secretário das categorias de base, antes de chegar ao cargo de diretor esportivo em 2010, Ausilio comandou algumas das negociações mais astutas do futebol europeu. Trabalhando ao lado de Beppe Marotta, ele ajudou a montar elencos campeões enquanto dava verdadeiras aulas no mercado de transferências. Entre seus principais acertos estão contratações de baixo custo e transferências sem custos como Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, além de grandes vendas e da descoberta do capitão do clube, Lautaro Martinez.
Preparando-se para um enorme vazio de liderança
O impacto de Ausilio no clube seguiu sendo vital até os estágios finais de sua passagem, supervisionando as chegadas para o elenco no verão e garantindo a renovação de longo prazo do contrato de Pio Esposito. Sem qualquer movimento do clube até aqui para mantê-lo, sua saída deixará um enorme vazio na estrutura de gestão esportiva. A hierarquia da Inter em breve terá a difícil tarefa de reformular seu departamento técnico para substituir um dos diretores mais experientes do futebol.
- Buzzi
A última dança de um ícone da Inter
Com o início da atual campanha, esta temporada será a despedida de Ausilio na diretoria da Inter antes de deixar o cargo. Depois de ter sido eleito o melhor diretor esportivo no Globe Soccer Awards de 2024, sua expertise no mercado deixa o clube em uma posição estável. Os próximos meses vão determinar como a Inter pretende conduzir a transição após a saída de um líder visionário que se tornou um pilar absoluto do sucesso esportivo do clube.
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