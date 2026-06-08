O jornal *Bild* informa que a lesão na fibra muscular da parte anterior da coxa esquerda do jogador de 18 anos implicará em um afastamento de seis a oito semanas. Se esses receios se confirmarem, ele também perderia os primeiros treinos do clube mais titulado da Alemanha após a Copa do Mundo. O início dos treinos está previsto para o dia seguinte à final (20 de julho).
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Ausência de meses após o choque contra a DFB? Parece que Lennart Karl ficará fora do FC Bayern de Munique por tanto tempo devido a uma lesão
Karl sofreu a lesão durante o último treino da seleção alemã antes do amistoso contra os EUA, no sábado, e já deixou o grupo da DFB. Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, foi convocado para substituí-lo.
Durante a despedida emocionante, o presidente do FCB, Herbert Hainer, entrou em contato com o jovem. “Mandei uma mensagem pelo WhatsApp e escrevi para ele que agora precisa olhar para frente, por maior que seja a decepção, é claro. Pois ele ainda tem um futuro incrível pela frente. Lennart está recebendo o melhor tratamento médico conosco e, em sua equipe, ele também tem um exemplo de como as coisas podem melhorar rapidamente: Aleks Pavlovic ficou de fora há dois anos, logo antes do Euro – e hoje é titular da seleção nacional”, explicou ele ao tabloide.
O técnico de 71 anos acrescentou: “É claro que sinto muito pelo Lennart, que teve uma evolução tão incrível. Para um jogador tão jovem, é claro que ir à Copa do Mundo é o máximo. Todos nós gostaríamos de tê-lo visto na Copa do Mundo, pois Lennart representa uma história maravilhosa: em apenas uma temporada, de jovem promessas do centro de formação do FC Bayern direto para a Copa do Mundo. Ele mostra que tudo é possível no FC Bayern.”
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A lesão de Karl parece estar deixando o FC Bayern preocupado
Segundo informações da revista "kicker", a lesão de Karl também teria deixado o Bayern preocupado. Afinal, essa não foi, de longe, a primeira ausência de um jovem talento do time de Munique devido a problemas musculares no passado recente.
David Santos Daiber está afastado desde meados de março; assim como ele, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo e Vincent Manuba também estão lidando com lesões na coxa no momento. Além disso, Karl perdeu alguns jogos na reta final da temporada devido a outra lesão muscular. Agora, cresce a suspeita de que o número de baixas não possa ser mera coincidência. Por isso, o problema aparentemente existente na base deve ser analisado internamente.
Sem Lennart Karl: a convocação da seleção alemã para a Copa do Mundo
Posição Jogador Clube Número Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defesa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11