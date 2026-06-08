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Lennart Karlgetty
Tim Ursinus

Traduzido por

Ausência de meses após o choque contra a DFB? Parece que Lennart Karl ficará fora do FC Bayern de Munique por tanto tempo devido a uma lesão

Bundesliga
Bayern de Munique
Alemanha
Copa do Mundo
L. Karl

Devido à lesão, Lennart Karl provavelmente também não estará presente no início dos treinos do FC Bayern de Munique.

O jornal *Bild* informa que a lesão na fibra muscular da parte anterior da coxa esquerda do jogador de 18 anos implicará em um afastamento de seis a oito semanas. Se esses receios se confirmarem, ele também perderia os primeiros treinos do clube mais titulado da Alemanha após a Copa do Mundo. O início dos treinos está previsto para o dia seguinte à final (20 de julho).

  • Karl sofreu a lesão durante o último treino da seleção alemã antes do amistoso contra os EUA, no sábado, e já deixou o grupo da DFB. Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, foi convocado para substituí-lo. 

    Durante a despedida emocionante, o presidente do FCB, Herbert Hainer, entrou em contato com o jovem. “Mandei uma mensagem pelo WhatsApp e escrevi para ele que agora precisa olhar para frente, por maior que seja a decepção, é claro. Pois ele ainda tem um futuro incrível pela frente. Lennart está recebendo o melhor tratamento médico conosco e, em sua equipe, ele também tem um exemplo de como as coisas podem melhorar rapidamente: Aleks Pavlovic ficou de fora há dois anos, logo antes do Euro – e hoje é titular da seleção nacional”, explicou ele ao tabloide. 

    O técnico de 71 anos acrescentou: “É claro que sinto muito pelo Lennart, que teve uma evolução tão incrível. Para um jogador tão jovem, é claro que ir à Copa do Mundo é o máximo. Todos nós gostaríamos de tê-lo visto na Copa do Mundo, pois Lennart representa uma história maravilhosa: em apenas uma temporada, de jovem promessas do centro de formação do FC Bayern direto para a Copa do Mundo. Ele mostra que tudo é possível no FC Bayern.”

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    A lesão de Karl parece estar deixando o FC Bayern preocupado

    Segundo informações da revista "kicker", a lesão de Karl também teria deixado o Bayern preocupado. Afinal, essa não foi, de longe, a primeira ausência de um jovem talento do time de Munique devido a problemas musculares no passado recente.

    David Santos Daiber está afastado desde meados de março; assim como ele, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo e Vincent Manuba também estão lidando com lesões na coxa no momento. Além disso, Karl perdeu alguns jogos na reta final da temporada devido a outra lesão muscular. Agora, cresce a suspeita de que o número de baixas não possa ser mera coincidência. Por isso, o problema aparentemente existente na base deve ser analisado internamente. 

  • Sem Lennart Karl: a convocação da seleção alemã para a Copa do Mundo

    PosiçãoJogadorClubeNúmero
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefesaAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
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