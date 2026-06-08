Ausência de meses após o choque contra a DFB? Parece que Lennart Karl ficará fora do FC Bayern de Munique por tanto tempo devido a uma lesão

Karl sofreu a lesão durante o último treino da seleção alemã antes do amistoso contra os EUA, no sábado, e já deixou o grupo da DFB. Assan Ouedraogo, do RB Leipzig, foi convocado para substituí-lo.

Durante a despedida emocionante, o presidente do FCB, Herbert Hainer, entrou em contato com o jovem. “Mandei uma mensagem pelo WhatsApp e escrevi para ele que agora precisa olhar para frente, por maior que seja a decepção, é claro. Pois ele ainda tem um futuro incrível pela frente. Lennart está recebendo o melhor tratamento médico conosco e, em sua equipe, ele também tem um exemplo de como as coisas podem melhorar rapidamente: Aleks Pavlovic ficou de fora há dois anos, logo antes do Euro – e hoje é titular da seleção nacional”, explicou ele ao tabloide.

O técnico de 71 anos acrescentou: “É claro que sinto muito pelo Lennart, que teve uma evolução tão incrível. Para um jogador tão jovem, é claro que ir à Copa do Mundo é o máximo. Todos nós gostaríamos de tê-lo visto na Copa do Mundo, pois Lennart representa uma história maravilhosa: em apenas uma temporada, de jovem promessas do centro de formação do FC Bayern direto para a Copa do Mundo. Ele mostra que tudo é possível no FC Bayern.”