Aurelien Tchouameni, cujo nome tem sido associado ao Manchester United, toma uma decisão definitiva sobre seu futuro no Real Madrid

De acordo com reportagens da RMC Sport, o meio-campista da seleção francesa Tchouameni chegou a um acordo total para renovar seu contrato com o Real até junho de 2031. Essa decisão crucial põe efetivamente fim às intensas especulações sobre uma possível transferência para a Premier League, em meio ao forte interesse do United, que estava disposto a apresentar uma oferta astronômica superior a €100 milhões. O jogador de 26 anos confirmou sua intenção de continuar sendo um pilar de longo prazo para os “Los Blancos”, pois se sente valorizado como um elemento essencial dos projetos futuros do clube.







