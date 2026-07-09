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AURELIEN TCHOUAMENI REAL MADRID Getty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Aurelien Tchouameni, cujo nome tem sido associado ao Manchester United, toma uma decisão definitiva sobre seu futuro no Real Madrid

Mercado da bola
A. Tchouameni
Real Madrid
La Liga
Manchester United
Premier League

Aurelien Tchouameni, alvo de transferência do Manchester United, teria tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro no Real Madrid ao concordar com uma renovação contratual de grande valor. O meio-campista da seleção francesa vai comprometer seu futuro a longo prazo com o gigante espanhol, apesar do interesse concreto por parte dos grandes clubes da Premier League.

  • O Real Madrid sela a renovação do contrato de Tchouameni

    De acordo com reportagens da RMC Sport, o meio-campista da seleção francesa Tchouameni chegou a um acordo total para renovar seu contrato com o Real até junho de 2031. Essa decisão crucial põe efetivamente fim às intensas especulações sobre uma possível transferência para a Premier League, em meio ao forte interesse do United, que estava disposto a apresentar uma oferta astronômica superior a €100 milhões. O jogador de 26 anos confirmou sua intenção de continuar sendo um pilar de longo prazo para os “Los Blancos”, pois se sente valorizado como um elemento essencial dos projetos futuros do clube.



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    Mourinho influencia a renovação do contrato

    Apesar das dúvidas persistentes sobre seu futuro, causadas pela campanha irregular do Real Madrid no campeonato nacional e por uma suposta desavença interna com Federico Valverde, o novo técnico José Mourinho desempenhou um papel fundamental, segundo ojornal *Marca*. A chegada do técnico português foi decisiva para convencer o jogador a permanecer no clube e continuar atuando como um pilar indispensável no meio-campo. Fundamentalmente, o técnico detém autoridade absoluta sobre todas as futuras mudanças no elenco, o que significa que ele esteve fortemente envolvido na decisão da diretoria de oferecer ao meio-campista um novo contrato de longo prazo.

  • Os Red Devils ficam de fora

    O fracasso do United em contratar seu principal alvo decorre da hesitação da diretoria em fechar acordos financeiros com alvos anteriores. Depois de perder Mateus Fernandes para o Tottenham Hotspur devido a estruturas de bônus vinculadas ao desempenho, o United ficou de mãos vazias mais uma vez. O Real Madrid acabou optando por manter seu jogador em vez de autorizar a venda, forçando o time da Premier League a buscar outras opções, com Andrey Santos agora prestes a se transferir do Chelsea.

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    O desafio da França na Copa do Mundo

    O foco de Tchouameni no curto prazo agora se volta inteiramente para a seleção francesa na Copa do Mundo. Após se recuperar de uma lesão muscular que o impediu de jogar a partida das oitavas de final contra o Paraguai, o meio-campista voltou a treinar em pleno em Bentley, em preparação para o confronto crucial contra o Marrocos. O retorno do versátil meio-campista defensivo é um incentivo para Didier Deschamps, enquanto a equipe se prepara para um teste físico extenuante nas fases eliminatórias do torneio.

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