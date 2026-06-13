Aumento do intervalo entre tratamentos e contagem regressiva para a substituição: explicação das mudanças nas regras da Premier League para a temporada 2026-27

As equipes jogarão com 10 jogadores por um período mais longo enquanto o jogador em tratamento aguarda o tempo de espera.

O tempo mínimo que um jogador deve permanecer fora do campo foi aumentado para 1 minuto .

Os jogadores tinham de permanecer fora do campo por 30 segundos antes de serem autorizados a regressar.

Se o limite for excedido, o substituto não poderá entrar até que 1 minuto tenha decorrido (na próxima interrupção).

Os jogadores substituídos têm no máximo 10 segundos para deixar o campo de jogo.

Não havia um limite de tempo estrito ou específico para um jogador sair do campo.

Chutes de meta: A equipe adversária recebe um escanteio.

Lançamentos laterais: a posse de bola é concedida ao adversário.

Uma contagem regressiva estrita de 5 segundos e a regra de reversão do reinício serão aplicadas em caso de táticas de atraso.

Os árbitros geralmente aplicavam advertências verbais ou cartões amarelos por perda de tempo prolongada.

Reinícios com Lançamento de Lateral e Chute de Gol

Isso minimiza expulsões incorretas decorrentes de atribuições errôneas de segundo cartão amarelo.

O VAR agora é obrigado a revisar decisões em campo que resultem em um segundo cartão amarelo (e consequente cartão vermelho).

O VAR estava estritamente proibido de revisar ou intervir em decisões de segundo cartão amarelo.

Foram introduzidas orientações disciplinares claras com base na força e na intenção da ação.

As sanções careciam de padronização específica entre uma advertência e uma expulsão direta.

Será marcada falta imediata para proteger o goleiro dentro da grande área.

Foco estrito nos jogadores de ataque que obstruem ou afetam injustamente o movimento do goleiro sem intenção de jogar a bola.

Frequentemente ignoradas, a menos que houvesse contato físico de alto impacto ou excessivamente agressivo.

Infrações por retenção

O limite para o contato físico durante jogadas ensaiadas era frequentemente considerado muito brando.

Maior reconhecimento em campo de ações de retenção não relacionadas ao futebol que tenham um impacto material claro sobre um atacante.