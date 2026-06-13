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Aumento do intervalo entre tratamentos e contagem regressiva para a substituição: explicação das mudanças nas regras da Premier League para a temporada 2026-27
- AFP
Mudanças radicais para combater os atrasos
Os clubes das principais divisões passarão a operar sob novas regras rigorosas de limitação de tempo, destinadas a agilizar o ritmo das partidas e eliminar táticas cínicas de atraso. Jogadores lesionados que precisem de avaliação em campo devem agora permanecer fora do gramado por, no mínimo, um minuto, o que representa o dobro da duração anterior. Além disso, foram introduzidos novos parâmetros rigorosos de contagem regressiva para lançamentos de lateral, saques de meta e substituições de jogadores, com penalidades operacionais severas aplicadas caso as jogadas de reinício excedam esses intervalos especificados.
Os protocolos de arbitragem passam por uma reestruturação
O quadro regulatório geral passou por uma ampla adaptação após extensas consultas realizadas no âmbito do Grupo Consultivo para a Melhoria do Jogo. Os árbitros darão uma atenção redobrada e mais rigorosa às infrações relacionadas a agarrar a bola, simulação e faltas desleais dentro da grande área. Um ponto crucial é que os árbitros assistentes de vídeo também ampliarão sua competência imediata, recebendo autorização obrigatória para analisar formalmente situações envolvendo cartões amarelos contestados.
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Os dados do levantamento determinam os limites físicos
A implementação dessas diretrizes técnicas vem na sequência de uma resposta esmagadora a uma pesquisa independente realizada entre as partes interessadas, que destacou uma frustração generalizada em relação aos intervalos táticos dos goleiros. Uma esmagadora maioria de 96% dos entrevistados votou a favor da manutenção do famoso alto nível de resistência física exigido pela divisão em relação às faltas. Consequentemente, a liga confirmou que rejeitará as ampliações opcionais das regras internacionais, preservando a velocidade e a identidade competitiva características do futebol inglês.
Os treinadores enfrentam intensos ajustes táticos
A comissão técnica deve revisar rapidamente seus protocolos de gestão durante as partidas já na pré-temporada para evitar infringir as rígidas regras relativas ao número de substituições. Os times conhecidos por fazerem pausas estratégicas durante as partidas verão sua reorganização defensiva completamente comprometida pelas longas ausências obrigatórias devido a lesões. Essas mudanças operacionais penalizarão fortemente as equipes indisciplinadas ao longo de um calendário inicial de inverno cada vez mais intenso, representando um duro teste tático para os treinadores.
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Em resumo: principais alterações regulatórias
Categoria do regulamento
Regra/Procedimento Anterior
Nova regra / Diretrizes para 2026-27
Sanção / Consequência da violação
Tratamento de lesões em campo
Os jogadores tinham de permanecer fora do campo por 30 segundos antes de serem autorizados a regressar.
O tempo mínimo que um jogador deve permanecer fora do campo foi aumentado para 1 minuto.
As equipes jogarão com 10 jogadores por um período mais longo enquanto o jogador em tratamento aguarda o tempo de espera.
Contagem regressiva para substituições
Não havia um limite de tempo estrito ou específico para um jogador sair do campo.
Os jogadores substituídos têm no máximo 10 segundos para deixar o campo de jogo.
Se o limite for excedido, o substituto não poderá entrar até que 1 minuto tenha decorrido (na próxima interrupção).
Reinícios com Lançamento de Lateral e Chute de Gol
Os árbitros geralmente aplicavam advertências verbais ou cartões amarelos por perda de tempo prolongada.
Uma contagem regressiva estrita de 5 segundos e a regra de reversão do reinício serão aplicadas em caso de táticas de atraso.
Lançamentos laterais: a posse de bola é concedida ao adversário.
Chutes de meta: A equipe adversária recebe um escanteio.
Ampliação do escopo do VAR
O VAR estava estritamente proibido de revisar ou intervir em decisões de segundo cartão amarelo.
O VAR agora é obrigado a revisar decisões em campo que resultem em um segundo cartão amarelo (e consequente cartão vermelho).
Isso minimiza expulsões incorretas decorrentes de atribuições errôneas de segundo cartão amarelo.
Sanções por puxar o cabelo
As sanções careciam de padronização específica entre uma advertência e uma expulsão direta.
Foram introduzidas orientações disciplinares claras com base na força e na intenção da ação.
Força excessiva/brutalidade: cartão vermelho direto.
Sem força excessiva: cartão amarelo.
Desafios aos goleiros
Frequentemente ignoradas, a menos que houvesse contato físico de alto impacto ou excessivamente agressivo.
Foco estrito nos jogadores de ataque que obstruem ou afetam injustamente o movimento do goleiro sem intenção de jogar a bola.
Será marcada falta imediata para proteger o goleiro dentro da grande área.
Infrações por retenção
O limite para o contato físico durante jogadas ensaiadas era frequentemente considerado muito brando.
Maior reconhecimento em campo de ações de retenção não relacionadas ao futebol que tenham um impacto material claro sobre um atacante.
Será marcada falta direta ou pênalti se um defensor tiver como alvo exclusivamente o adversário, em vez de disputar a bola.