O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, elogiou muito Paulo Dybala por sua entrega no desgastante empate por 0 a 0 fora de casa contra o Como. Com dez jogadores por mais de meia hora após a expulsão de Donyell Malen, Dybala comandou o ataque com disciplina excepcional para aliviar a pressão sobre a defesa.

Gasperini revelou que, inicialmente, planejava substituir o meia argentino, mas mudou de ideia.

“Acho que Paulo foi extraordinário, especialmente quando ficamos com dez jogadores”, afirmou Gasperini.