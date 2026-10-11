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Aula! Gasperini exalta Dybala, chamado de “extraordinário”, e Gollini, herói na estreia, por salvarem a Roma com dez jogadores
Dybala leva a Roma, com dez jogadores, para longe do rebaixamento
O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, elogiou muito Paulo Dybala por sua entrega no desgastante empate por 0 a 0 fora de casa contra o Como. Com dez jogadores por mais de meia hora após a expulsão de Donyell Malen, Dybala comandou o ataque com disciplina excepcional para aliviar a pressão sobre a defesa.
Gasperini revelou que, inicialmente, planejava substituir o meia argentino, mas mudou de ideia.
“Acho que Paulo foi extraordinário, especialmente quando ficamos com dez jogadores”, afirmou Gasperini.
- Nicolo Campo
Astro argentino convence técnico a cancelar substituição
Ao detalhar os ajustes táticos que fez após a expulsão, Gasperini admitiu que a dedicação de Dybala mudou seu plano inicial de colocar o atacante Mateo Castro em campo. “Ao resolver situações difíceis, acho que ele fez uma grande partida, assim como todos os seus companheiros”, explicou Gasperini.
“Quando Malen saiu, pensei em colocar Castro, mas Dybala me convenceu ao longo da partida, e eu o mantive em campo praticamente até o fim.”
“E, no entanto, ele foi o mais prejudicado naquela situação; mostrou muita inteligência.”
Gollini brilha na estreia ao substituir Svilar
Gasperini também ficou encantado com o goleiro Pierluigi Gollini, que substituiu Mile Svilar e fez sua estreia pelo clube. Gollini fez defesas decisivas nos minutos finais, incluindo uma em finalização de Nico Paz, para garantir que a equipe não sofresse gols.
“Ele foi excelente, não só nas saídas do gol, mas também no jogo com os pés e nos contra-ataques”, destacou Gasperini.
“Sempre atento e preciso. É claro que a equipe o colocou nas melhores condições possíveis. Mas ele é um bom goleiro, capaz de substituir Svilar perfeitamente.”
- ABACAPRESS
Profundidade do elenco oferece uma base sólida
Com o capitão Lorenzo Pellegrini de volta aos gramados após seis meses afastado e Soulé dando energia à equipe ao sair do banco, Gasperini segue entusiasmado com o espírito coletivo do elenco. O ponto mantém a Roma competitiva na classificação da Serie A neste início de campeonato.
Gasperini buscará aproveitar essa solidez defensiva nos próximos jogos pelo campeonato.
A Roma volta suas atenções para a preparação para o próximo compromisso na Serie A.
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