O internacional brasileiro Casemiro abriu o placar aos 20 minutos, marcando seu primeiro gol desde que chegou no verão. Messi então assumiu o protagonismo, ampliando a vantagem do Miami aos 40 minutos com uma cobrança de falta desviada, antes de marcar um golaço em jogada individual pouco depois do intervalo.

O argentino de 39 anos então virou garçom, servindo de forma altruísta Luis Suarez no quarto gol dos mandantes. Com o resultado já definido, Messi completou seu hat-trick aos 83 minutos com uma cavadinha inteligente por cima do goleiro. Após um gol aos 89 minutos da joia de 18 anos Alexander Shaw, Messi coroou uma noite magnífica nos acréscimos. Ele colocou outra cobrança de falta na rede, registrando sua oitava partida na carreira com quatro gols e se tornando o jogador mais rápido da história da MLS a alcançar 20 jogos com mais de um gol (72 partidas).

A atuação aconteceu durante um período pessoal difícil para o ex-atacante do Barcelona após a morte de seu pai e representante de longa data, Jorge, no início do mês. Apesar do luto, o camisa 10 ampliou sua liderança na artilharia da liga para 18 gols em 19 partidas.



