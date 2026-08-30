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Aula de mestre de tirar o fôlego! Lionel Messi marca quatro gols, e o Inter Miami faz SETE no Montreal em goleada recorde na MLS
Herons atropelam em goleada de sete gols
O internacional brasileiro Casemiro abriu o placar aos 20 minutos, marcando seu primeiro gol desde que chegou no verão. Messi então assumiu o protagonismo, ampliando a vantagem do Miami aos 40 minutos com uma cobrança de falta desviada, antes de marcar um golaço em jogada individual pouco depois do intervalo.
O argentino de 39 anos então virou garçom, servindo de forma altruísta Luis Suarez no quarto gol dos mandantes. Com o resultado já definido, Messi completou seu hat-trick aos 83 minutos com uma cavadinha inteligente por cima do goleiro. Após um gol aos 89 minutos da joia de 18 anos Alexander Shaw, Messi coroou uma noite magnífica nos acréscimos. Ele colocou outra cobrança de falta na rede, registrando sua oitava partida na carreira com quatro gols e se tornando o jogador mais rápido da história da MLS a alcançar 20 jogos com mais de um gol (72 partidas).
A atuação aconteceu durante um período pessoal difícil para o ex-atacante do Barcelona após a morte de seu pai e representante de longa data, Jorge, no início do mês. Apesar do luto, o camisa 10 ampliou sua liderança na artilharia da liga para 18 gols em 19 partidas.
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Casemiro e Hoyos exaltam aula de Messi
O meio-campista do Inter Miami Casemiro elogiou o GOAT argentino após o apito final e disse à Apple TV: "É isso que significa ter Messi no time. Temos que aproveitar esses momentos porque ele é uma pessoa, um jogador que faz história."
O brasileiro destacou a influência contínua de Messi sobre o elenco, acrescentando: "Vimos hoje que temos que aproveitar, seguir apoiando e seguir competindo com ele porque ele continua sendo o melhor. Ele provou isso na Copa do Mundo. Temos que aproveitar porque, com ele, somos muito mais fortes."
O técnico interino Guillermo Hoyos, assistindo das arquibancadas devido a uma suspensão de beira de campo por repetidos atrasos no início das partidas, também se mostrou cheio de admiração. "Não há palavras para descrever tamanha beleza futebolística", disse Hoyos. "Tanta coisa está acontecendo que as palavras simplesmente não são suficientes."
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Miami encerra sequência ruim em meio à mudança de técnico
A vitória encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer em todas as competições do Miami, garantindo o primeiro triunfo desde o fim de julho. O resultado mantém o Herons em segundo lugar na Conferência Leste, 10 pontos atrás do líder Nashville SC, enquanto o Montreal segue em 14º.
A partida aconteceu em meio às mudanças no comando técnico no Chase Stadium. Hoyos, que assumiu como técnico interino em abril após a saída de Javier Mascherano, cumpria suspensão. O Inter Miami anunciou oficialmente o ex-ponta de Valencia e Inter de Milão Cristian 'Kily' Gonzalez como seu novo técnico permanente, mas ele aguarda permissões de trabalho antes de assumir o cargo.
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Perez segue no comando enquanto Gonzalez aguarda permissão de trabalho
O auxiliar técnico Rafael Perez comandou a equipe à beira do gramado na vitória de sábado e provavelmente permanecerá no cargo até que Gonzalez receba a liberação oficial para iniciar seu trabalho.
Uma vez no cargo, o treinador de 52 anos tentará ganhar embalo antes da pós-temporada. Gonzalez jogou anteriormente ao lado de Messi pela Argentina em 2005, e a diretoria do clube espera que essa relação já existente ajude na integração de sua abordagem tática enquanto o Miami busca o sucesso na MLS Cup.
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