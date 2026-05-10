Do auge no São Paulo ao reencontro no Majestoso: a relação entre Diniz e Luciano

A relação entre Diniz e Luciano começou ainda no Fluminense, em meados de 2019.

O treinador rapidamente se encantou pelas características do atacante e passou a enxergá-lo como um jogador ideal para seu modelo de jogo, baseado em movimentação, intensidade e agressividade ofensiva.

A conexão foi tão forte que, quando assumiu o São Paulo, Diniz indicou diretamente a contratação de Luciano, que acabou chegando ao Morumbi em negociação envolvendo o Grêmio.

A parceria imediatamente deu resultado. Mesmo com a dolorosa perda do título brasileiro de 2020 após uma arrancada histórica desperdiçada na reta final, Luciano viveu uma das melhores temporadas da carreira sob comando de Diniz.

Naquele Brasileirão, o atacante terminou como artilheiro do São Paulo e um dos principais goleadores da competição, com 18 gols marcados. Mais do que números, Luciano se transformou em símbolo do time intenso e ofensivo criado por Diniz no Morumbi.

Meses depois do colapso do São Paulo no campeonato, Fernando Diniz acabou demitido. Luciano, porém, fez questão de demonstrar publicamente a admiração que mantinha pelo treinador.

Em publicação nas redes sociais, o atacante chamou Diniz de “amigo e professor” e afirmou que o técnico era “um dos caras que mais respeita no futebol”.

A homenagem chamou atenção justamente pelo momento turbulento vivido pelo clube naquela época. Mesmo com pressão externa e críticas ao trabalho do treinador, Luciano optou por reforçar a relação construída entre os dois nos bastidores.