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Fernando Diniz LucianoFoto/Gazeta Press
Luis Felipe Gonçalves

Do auge no São Paulo ao reencontro no Majestoso: a relação entre Diniz e Luciano

F. Diniz
L. Neves
Corinthians x São Paulo
Corinthians
São Paulo
Brasileirão

Treinador do Corinthians e atacante do Tricolor voltam a se enfrentar após anos de parceria, elogios públicos e discussões marcantes

O clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo (10), na Neo Química Arena, vai além da rivalidade histórica entre os clubes.

O Majestoso colocará frente a frente dois personagens que construíram uma das relações mais intensas do futebol brasileiro nos últimos anos: Fernando Diniz e Luciano.

Hoje adversários, técnico e atacante viveram uma longa parceria dentro do futebol, marcada por confiança, identificação e até algumas explosões típicas do estilo competitivo dos dois.

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  • Fluminense v Cruzeiro - Brasileirao Series A 2019Getty Images Sport

    Parceria antiga

    A relação entre Diniz e Luciano começou ainda no Fluminense, em meados de 2019.

    O treinador rapidamente se encantou pelas características do atacante e passou a enxergá-lo como um jogador ideal para seu modelo de jogo, baseado em movimentação, intensidade e agressividade ofensiva.

    A conexão foi tão forte que, quando assumiu o São Paulo, Diniz indicou diretamente a contratação de Luciano, que acabou chegando ao Morumbi em negociação envolvendo o Grêmio.

    A parceria imediatamente deu resultado. Mesmo com a dolorosa perda do título brasileiro de 2020 após uma arrancada histórica desperdiçada na reta final, Luciano viveu uma das melhores temporadas da carreira sob comando de Diniz.

    Naquele Brasileirão, o atacante terminou como artilheiro do São Paulo e um dos principais goleadores da competição, com 18 gols marcados. Mais do que números, Luciano se transformou em símbolo do time intenso e ofensivo criado por Diniz no Morumbi.

    Meses depois do colapso do São Paulo no campeonato, Fernando Diniz acabou demitido. Luciano, porém, fez questão de demonstrar publicamente a admiração que mantinha pelo treinador.

    Em publicação nas redes sociais, o atacante chamou Diniz de “amigo e professor” e afirmou que o técnico era “um dos caras que mais respeita no futebol”.

    A homenagem chamou atenção justamente pelo momento turbulento vivido pelo clube naquela época. Mesmo com pressão externa e críticas ao trabalho do treinador, Luciano optou por reforçar a relação construída entre os dois nos bastidores.

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  • Fluminense v Goianiense - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Relação de amor e ódio

    Mas a relação entre Diniz e Luciano também passou por momentos explosivos. Em 2024, já como adversários, os dois protagonizaram uma discussão acalorada durante um duelo entre Fluminense e São Paulo.

    A cena aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Luciano tentou acelerar uma cobrança lateral enquanto Manoel estava caído no gramado.

    Diniz se irritou com a atitude do atacante e iniciou uma discussão forte à beira do campo. Através da leitura labial captada pelas câmeras, foi possível ver o treinador disparando a frase: “Você acabou pra mim”.

    O episódio viralizou rapidamente nas redes sociais e alimentou especulações sobre um possível desgaste definitivo na relação.

    Pouco tempo depois, porém, o próprio Diniz tratou de minimizar a situação. Em entrevista ao Charla Podcast, o treinador relembrou a discussão em tom descontraído e garantiu que tudo não passou de um momento de cabeça quente. “Minha relação com ele é muito maior que isso”, afirmou.

  • Sao Paulo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Reencontro e rivalidade

    A ligação entre os dois ficou evidente novamente quando Diniz revelou que tentou levar Luciano para o Cruzeiro durante sua passagem pelo clube mineiro.

    O treinador admitiu que o atacante esteve perto de acertar com a Raposa e voltou a elogiá-lo publicamente, classificando-o como “um jogador diferente”.

    O episódio reforçou algo que sempre ficou claro nos bastidores: Luciano é um dos atletas em quem Diniz mais confia dentro do futebol brasileiro.

    Agora, o reencontro ganha um ingrediente ainda mais especial por causa da inversão de lados no clássico. Fernando Diniz, que já comandou o São Paulo, hoje está à frente do Corinthians.

    Luciano, por sua vez, conhece bem o outro lado da rivalidade: foi campeão brasileiro pelo Timão em 2015 antes de construir sua história no Morumbi.

    Neste domingo, os antigos aliados estarão em lados opostos no Majestoso. Mas, mesmo separados pela rivalidade, a relação construída ao longo dos anos segue sendo uma das conexões mais marcantes do futebol brasileiro recente.

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