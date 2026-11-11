Audiência da MLS cresce 93% em 2026, enquanto engajamento nas redes sociais atinge recorde histórico

A MLS registrou uma audiência bruta estimada de 7,2 milhões de espectadores de partidas ao vivo por semana, somando plataformas de streaming e televisão linear em 2026, um aumento de 93% em relação à temporada anterior. O número inclui a Apple TV, emissoras parceiras nos Estados Unidos e no Canadá e plataformas de distribuição internacional. O confronto de 17 de julho entre Nashville SC e Atlanta United atraiu 587 mil espectadores na FOX, tornando-se a partida da temporada regular da MLS mais assistida na emissora desde o fim de semana de abertura de 2020.

O público nos estádios também se manteve alto. Mais de 11,2 milhões de torcedores acompanharam partidas da temporada regular da MLS, o segundo maior total da história da liga, com média de 22.063 por jogo. Seis clubes estabeleceram recordes de público em uma única partida, enquanto três dos dez maiores públicos em jogos isolados da história da liga foram registrados em 2026.