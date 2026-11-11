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Ao VivoIngressos
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Thomas Hindle
Traduzido por

Audiência da MLS cresce 93% em 2026, enquanto engajamento nas redes sociais atinge recorde histórico

Major League Soccer

A Major League Soccer informou um aumento de 93% na audiência semanal de jogos ao vivo em 2026, com média estimada de 7,2 milhões de espectadores brutos entre streaming e TV. A liga também registrou 838 milhões de interações nas redes sociais e atraiu mais de 11,2 milhões de torcedores, enquanto a audiência mais jovem da FOX e da FS1 cresceu após a Copa do Mundo.

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Os números evoluem na direção certa

    A MLS registrou uma audiência bruta estimada de 7,2 milhões de espectadores de partidas ao vivo por semana, somando plataformas de streaming e televisão linear em 2026, um aumento de 93% em relação à temporada anterior. O número inclui a Apple TV, emissoras parceiras nos Estados Unidos e no Canadá e plataformas de distribuição internacional. O confronto de 17 de julho entre Nashville SC e Atlanta United atraiu 587 mil espectadores na FOX, tornando-se a partida da temporada regular da MLS mais assistida na emissora desde o fim de semana de abertura de 2020.

    O público nos estádios também se manteve alto. Mais de 11,2 milhões de torcedores acompanharam partidas da temporada regular da MLS, o segundo maior total da história da liga, com média de 22.063 por jogo. Seis clubes estabeleceram recordes de público em uma única partida, enquanto três dos dez maiores públicos em jogos isolados da história da liga foram registrados em 2026.

  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Um impulso da Copa do Mundo

    A MLS também registrou um aumento da audiência entre o público mais jovem após a pausa para a Copa do Mundo. As transmissões da temporada regular na FOX e na FS1 tiveram alta de 45% entre homens de 18 a 34 anos e de 18% entre todos os adultos da mesma faixa etária, em comparação com os jogos disputados antes do torneio.

    Os números vêm após o comissário Don Garber manifestar otimismo de que a Copa do Mundo de 2026 aumentaria o interesse pelo futebol no país. A MLS também informou que seus torcedores têm idade média de 39,6 anos, a menor entre as principais ligas esportivas profissionais masculinas dos EUA.

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    Engajamento nas redes sociais bate recordes

    A MLS e seus clubes geraram, juntos, 19,1 bilhões de impressões nas redes sociais durante a temporada regular de 2026, um aumento de 18% em relação a 2025. As interações também atingiram o recorde de 838 milhões, alta de 13% na comparação anual.

    Os canais da própria liga nas redes sociais responderam por 5,9 bilhões de impressões, aumento de 44%, e 225 milhões de interações, alta de 47%. Nas plataformas da liga e dos clubes, a MLS também registrou 5,8 bilhões de visualizações de vídeos, crescimento de 11%, enquanto o MLSsoccer.com teve 65 milhões de visualizações de páginas, alta de 28%.

    Os canais da liga e dos clubes nas redes sociais alcançaram, juntos, 123,5 milhões de seguidores, com um acréscimo líquido de 14,8 milhões de seguidores no acumulado do ano.

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  • Antoine GriezmannGetty

    A tendência vai continuar?

    A liga anunciou que espera que a tendência continue. Se o público nos playoffs for tão alto quanto a liga espera, a MLS estará entre as três ligas de futebol da primeira divisão com maior público total no mundo na temporada de 2026.