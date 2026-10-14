Emil Audero, goleiro nascido em 1997, contou em entrevista ao site gianlucadimarzio.com que esteve perto de voltar à Juventus no meio do ano. Ele defendeu o clube em 2016-17: "No meio do ano, eles consideraram meu nome e o de outros goleiros, mas a negociação não foi concluída por diversos motivos. Eu só esperava para entender qual poderia ser a melhor solução e treinava para estar pronto para qualquer coisa".





Sobre sua passagem pela Juventus: "Tive a sorte de estrear em uma grande Juventus, mas acho que o Emil de hoje aproveitaria mais: como treinava todos os dias com eles, aquilo me parecia normal. Só hoje entendi a qualidade daqueles jogadores. Tenho ótimas lembranças, primeiro porque eram pessoas de grande valor, depois porque, em campo, eram de outro planeta".





Sobre Massimiliano Allegri: "É uma pessoa extraordinária e sabe gerir muito bem os jogadores. Sabia perfeitamente como lidar com pessoas daquele calibre".