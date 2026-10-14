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Emil Audero - CremoneseUS Cremonese
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Audero confirma: "A Juventus me procurou no verão, mas a negociação não foi concluída por vários motivos"

Juventus
Mercado da bola
E. Audero

O goleiro também compara a "sua" Juventus de 2016-17 com a "sua" Inter de 2023-24.

Emil Audero, goleiro nascido em 1997, contou em entrevista ao site gianlucadimarzio.com que esteve perto de voltar à Juventus no meio do ano. Ele defendeu o clube em 2016-17: "No meio do ano, eles consideraram meu nome e o de outros goleiros, mas a negociação não foi concluída por diversos motivos. Eu só esperava para entender qual poderia ser a melhor solução e treinava para estar pronto para qualquer coisa".


Sobre sua passagem pela Juventus: "Tive a sorte de estrear em uma grande Juventus, mas acho que o Emil de hoje aproveitaria mais: como treinava todos os dias com eles, aquilo me parecia normal. Só hoje entendi a qualidade daqueles jogadores. Tenho ótimas lembranças, primeiro porque eram pessoas de grande valor, depois porque, em campo, eram de outro planeta".


Sobre Massimiliano Allegri: "É uma pessoa extraordinária e sabe gerir muito bem os jogadores. Sabia perfeitamente como lidar com pessoas daquele calibre".

  • Depois, sobre a Inter, pela qual jogou em 2023-24: "Outro capítulo muito bonito. Reencontrei jogadores como Barella, Dimarco e Bastoni, que conheço desde o sub-15. Eu me senti bem em um vestiário formado por pessoas excelentes, além de ótimos jogadores. Aquela Inter praticou um dos melhores futebóis que já vi. Sua força era a amizade dentro do vestiário".


    E, por fim, uma comparação entre a 'sua' Juventus e a 'sua' Inter: "Pergunta difícil. Individualmente, a Juventus; coletivamente, a Inter. Lembro de muitos jogos truncados que a Juventus venceu graças a jogadas individuais. Aquela Inter, por sua vez, tinha uma forma de jogar como equipe realmente impressionante".


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