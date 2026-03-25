Atzori: “Allegri me levou ao cassino e me fez ganhar 10 milhões em duas apostas. Ele ficou empolgado como uma criança”

"Fomos jogar em Veneza e Allegri nos disse que, se ganhássemos, iríamos ao cassino; por isso, pediu que levássemos também o terno. Ele disse isso para mim e para o Giunti. Apostamos 500 mil liras cada um e entregamos a Allegri; ele gostava de cassino, sabia como jogar. Em duas jogadas, ganhamos 10 milhões, mas depois fiquei bravo quando vi que ele deu 2 ao crupiê.”





“Eu nunca tinha entrado em um cassino. Havia uma mesa com o crupiê girando a bola e Allegri fez sua aposta. A bola caiu nesse número e lembro que Max ficou empolgado como uma criança de 2 anos e ganhamos 36 vezes a aposta”.