Gianluca Atzori conversou com o “DoppioPasso podcast”, contando algumas histórias relacionadas à sua carreira e aos seus ex-companheiros de equipe. O técnico também mencionou o atual treinador do Milan, Max Allegri, com quem foi companheiro de equipe no Perugia quando conseguiram subir da Série B para a Série A com Galeone no comando. O ex-zagueiro vestiu as camisas, entre outras, do Torino, Reggina, Empoli e Palermo e treinou vários times, sendo o último deles o Scafatese na Série D na temporada 2024/2025. Veja o que ele contou.
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Atzori: “Allegri me levou ao cassino e me fez ganhar 10 milhões em duas apostas. Ele ficou empolgado como uma criança”
"Fomos jogar em Veneza e Allegri nos disse que, se ganhássemos, iríamos ao cassino; por isso, pediu que levássemos também o terno. Ele disse isso para mim e para o Giunti. Apostamos 500 mil liras cada um e entregamos a Allegri; ele gostava de cassino, sabia como jogar. Em duas jogadas, ganhamos 10 milhões, mas depois fiquei bravo quando vi que ele deu 2 ao crupiê.”
“Eu nunca tinha entrado em um cassino. Havia uma mesa com o crupiê girando a bola e Allegri fez sua aposta. A bola caiu nesse número e lembro que Max ficou empolgado como uma criança de 2 anos e ganhamos 36 vezes a aposta”.
Depois do primeiro prêmio, Allegri dobrou a aposta. “Faça outra aposta e dobre a quantia. De 3,6 milhões, passamos para 7 milhões; ganhamos 10 milhões em duas apostas e ele deu 2 milhões de gorjeta ao crupiê. Quando o vi, agarrei-o pelo peito e disse: ‘Ah, aqui também tem o meu dinheiro, 2 milhões, mas você é louco’. Mas eu não tinha entendido que, se você dá uma boa gorjeta ao crupiê, ele, de um jeito ou de outro, tentava mandar a bolinha para onde estavam os seus números, porque sabia que receberia uma boa gorjeta. No final, ganhamos uma boa grana.”