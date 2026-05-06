O ex-atacante do Manchester United, Owen, foi um dos que se surpreenderam com a rápida reviravolta dos acontecimentos, compartilhando detalhes de uma longa conversa telefônica que teve com Ferguson apenas um dia antes de o escocês ser hospitalizado. Em entrevista à talkSPORT, Owen explicou que o técnico de 84 anos parecia estar de excelente humor e com perfeita saúde durante a conversa que tiveram na manhã de sábado.

“Falei com ele, fiquei ao telefone com ele por 40 minutos naquela manhã”, revelou Owen. “Estávamos conversando sobre futebol. Estávamos conversando sobre cavalos. Como eu disse, ele tem cavalos aqui [no Manor House Stables]. Na maioria das manhãs de sábado, ele me liga, e a gente analisa todos os cavalos do dia, e trocamos o que sabemos e coisas assim.”

Owen, que passou três temporadas sob o comando de Ferguson em Old Trafford, observou que não havia sinais de alerta em relação à condição de seu ex-chefe. “Falo com ele regularmente, e ele parecia absolutamente ótimo, perspicaz como sempre”, acrescentou. "Estávamos conversando bastante sobre o futebol escocês e o que estava acontecendo por lá. Então, foi um choque enorme saber, obviamente, que no dia seguinte ele passou mal, mas espero que não seja nada muito sério."



