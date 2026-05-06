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Atualização sobre o estado de saúde de Sir Alex Ferguson é divulgada, enquanto Michael Owen se mostra "chocado" com a notícia de que o ex-técnico do Manchester United foi levado ao hospital
Visita ao hospital por precaução, partindo de Old Trafford
O lendário técnico estaria presente no Old Trafford, preparando-se para assistir ao confronto do United contra seus rivais históricos, quando começou a sentir-se mal. Relatos indicam que Ferguson foi encaminhado para atendimento médico mais de uma hora antes do início da partida, na tarde de domingo. A decisão foi descrita como uma medida de precaução para garantir o bem-estar do técnico mais bem-sucedido da história do clube.
Embora a natureza repentina do incidente tenha causado preocupação imediata entre os torcedores do United, notícias mais positivas surgiram desde então. De acordo com a talkSPORT, Ferguson já recebeu alta para voltar para casa e continuar sua recuperação, com a situação considerada menos grave do que inicialmente temido por alguns observadores.
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Owen revela conversa "acalorada" com Ferguson
O ex-atacante do Manchester United, Owen, foi um dos que se surpreenderam com a rápida reviravolta dos acontecimentos, compartilhando detalhes de uma longa conversa telefônica que teve com Ferguson apenas um dia antes de o escocês ser hospitalizado. Em entrevista à talkSPORT, Owen explicou que o técnico de 84 anos parecia estar de excelente humor e com perfeita saúde durante a conversa que tiveram na manhã de sábado.
“Falei com ele, fiquei ao telefone com ele por 40 minutos naquela manhã”, revelou Owen. “Estávamos conversando sobre futebol. Estávamos conversando sobre cavalos. Como eu disse, ele tem cavalos aqui [no Manor House Stables]. Na maioria das manhãs de sábado, ele me liga, e a gente analisa todos os cavalos do dia, e trocamos o que sabemos e coisas assim.”
Owen, que passou três temporadas sob o comando de Ferguson em Old Trafford, observou que não havia sinais de alerta em relação à condição de seu ex-chefe. “Falo com ele regularmente, e ele parecia absolutamente ótimo, perspicaz como sempre”, acrescentou. "Estávamos conversando bastante sobre o futebol escocês e o que estava acontecendo por lá. Então, foi um choque enorme saber, obviamente, que no dia seguinte ele passou mal, mas espero que não seja nada muito sério."
Paixão comum pelas corridas de cavalos
O laço entre Owen e Ferguson permaneceu forte muito tempo depois do fim de sua relação profissional, em 2012, em grande parte devido ao amor mútuo pelas corridas de cavalos. Owen chegou a brincar dizendo que espera receber uma ligação do ex-treinador muito em breve para discutir as próximas corridas em Chester.
“Não tive [a chance de falar com ele] desde então, mas espero receber uma mensagem no meu celular a qualquer momento, porque ele vai ver que temos quatro ou cinco cavalos correndo hoje em Chester e vai ficar se perguntando o que está acontecendo. Em qual cavalo ele deveria apostar?”, disse Owen.
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Uma presença constante em Old Trafford
Apesar de não exercer mais nenhuma função oficial de embaixador no clube, Ferguson continua sendo uma presença constante nos jogos em casa. Ele é frequentemente visto na tribuna de honra, torcendo pela equipe que treinou por mais de 26 anos. Sua saúde tem sido motivo de interesse público desde que ele passou por uma cirurgia de emergência após uma hemorragia cerebral em 2018, embora não se acredite que este último incidente esteja relacionado a isso.
A comunidade do Manchester United continua a ter o 13-veces campeão da Premier League em alta estima, e tanto os torcedores quanto os ex-jogadores ficarão animados com o relato de Owen sobre a lucidez mental do técnico, enquanto ele se prepara para retornar à sua rotina habitual.