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Atualização sobre o estado de saúde de Christian Eriksen após o colapso sofrido pelo ex-jogador do Manchester United e do Tottenham durante o amistoso entre a Dinamarca e a Ucrânia
Eriksen está em estado estável após emergência médica
Os torcedores dinamarqueses ficaram sem fôlego aos 65 minutos do confronto de domingo, quando Eriksen caiu repentinamente no Nature Energy Park. O ex-meia do Manchester United e do Tottenham pareceu sentir um desconforto no peito antes de perder brevemente a consciência, o que levou ao cancelamento imediato da partida, enquanto a equipe médica corria em seu auxílio.
A Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) foi rápida em fornecer uma atualização tranquilizadora após o terrível incidente. Em comunicado oficial, a DBU confirmou: “Christian Eriksen está consciente e bem, dadas as circunstâncias. A partida foi cancelada.”
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A equipe médica confirma a resposta do marcapasso
Após o meio-campista ter sido transportado para o Hospital Universitário de Odense, o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen — que também estava de plantão durante o colapso de Eriksen há cinco anos — esclareceu que o desfibrilador cardioversor implantável (ICD) do jogador desempenhou seu papel. “Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que percebi, o marcapasso respondeu como deveria”, explicou Boesen ao site oficial da DBU.
O médico detalhou ainda mais o que aconteceu logo após o colapso, afirmando: “Ele ficou inconsciente por um breve momento, mas recuperou a consciência muito rapidamente e entramos em contato com ele imediatamente. Ele passará agora por exames adicionais no hospital para determinar o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem e me pediu para enviar seus cumprimentos a todos os jogadores e dizer a eles que ele está bem.”
Companheiros de equipe e técnico ficaram abalados
O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, admitiu que o desgaste emocional da equipe tornou impossível a continuação da partida. Embora Eriksen tenha conseguido dar um sinal de vida aos companheiros ao sair de campo, o impacto psicológico permaneceu. “Christian Eriksen acenou para os companheiros ao deixar o campo”, disse Riemer aos repórteres após o abandono da partida.
Riemer também observou que uma colisão física pode ter mascarado o início do problema médico. “Alguns minutos antes de passar mal, ele teve uma disputa com Ruslan Malinovskyi e achei que fosse por isso que ele parecia tão angustiado, mas eu estava errado. A partir daquele momento, nem eu nem os jogadores em campo poderíamos ter continuado a partida”, acrescentou o técnico.
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A comunidade futebolística mundial se une
Mensagens de apoio e votos de melhoras têm chegado de todo o continente para o astro do Wolfsburg. O Manchester United, clube onde Eriksen passou três anos de sucesso, divulgou um comunicado afirmando: “Todos no Manchester United estão animados com as notícias da Dinamarca sobre Christian Eriksen após o amistoso cancelado de hoje contra a Ucrânia. O clube envia força e carinho a Christian e à família Eriksen enquanto aguardamos mais notícias.”
Seu ex-clube, oTottenham, também enviou uma mensagem de apoio: “Nossos pensamentos estão com Christian Eriksen e sua família. Desejamos uma recuperação completa e rápida, Christian. Estamos todos com você.” Seu time atual, o Wolfsburg, confirmou que permanece em contato próximo com a Federação Dinamarquesa de Futebol, enquanto o mundo do futebol aguarda os resultados de novos exames hospitalares.