Após o meio-campista ter sido transportado para o Hospital Universitário de Odense, o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen — que também estava de plantão durante o colapso de Eriksen há cinco anos — esclareceu que o desfibrilador cardioversor implantável (ICD) do jogador desempenhou seu papel. “Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que percebi, o marcapasso respondeu como deveria”, explicou Boesen ao site oficial da DBU.

O médico detalhou ainda mais o que aconteceu logo após o colapso, afirmando: “Ele ficou inconsciente por um breve momento, mas recuperou a consciência muito rapidamente e entramos em contato com ele imediatamente. Ele passará agora por exames adicionais no hospital para determinar o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem e me pediu para enviar seus cumprimentos a todos os jogadores e dizer a eles que ele está bem.”