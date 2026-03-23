Atualização sobre lesões no Manchester United: Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo desistem de convocatórias para as seleções nacionais

O United confirmou agora que nem Sesko nem Mbeumo participarão dos jogos internacionais no final de março, mas o lateral Noussair Mazraoui se juntará à seleção de Marrocos após se recuperar de uma doença.

Um comunicado do United diz: “O zagueiro do Manchester United, Noussair Mazraoui, se recuperou de uma doença e se juntará à seleção de Marrocos, antes dos amistosos contra Equador e Paraguai. Bryan Mbeumo teve que se retirar da seleção de Camarões para os amistosos contra Austrália e China, por precaução, após ser substituído aos 71 minutos do empate de 2 a 2 com o Bournemouth na noite de sexta-feira.

"Benjamin Sesko também teve que se retirar da convocação para a seleção. O centroavante perderá os amistosos da Eslovênia contra a Hungria e Montenegro, a fim de garantir sua recuperação total de um problema que o United vem tratando com cuidado nas últimas semanas."