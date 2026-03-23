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Atualização sobre lesões no Manchester United: Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo desistem de convocatórias para as seleções nacionais
Sesko e Mbeumo impulsionam o Manchester United para o terceiro lugar
Após uma primeira metade de temporada 2025-26 sem brilho sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, o United decidiu demitir o treinador português e substituí-lo por Carrick até o final da temporada.
A decisão revelou-se acertada, com os Red Devils ocupando a terceira posição na tabela da Premier League na pausa internacional de março. Mbeumo tem se mostrado consistente desde que chegou do Brentford no verão, marcando dez gols em todas as competições, enquanto Sesko teve uma reviravolta na sorte após um início difícil em Old Trafford, balançando as redes seis vezes entre janeiro e fevereiro.
- AFP
Dupla ficará de fora da pausa para os jogos internacionais devido a lesões
O United confirmou agora que nem Sesko nem Mbeumo participarão dos jogos internacionais no final de março, mas o lateral Noussair Mazraoui se juntará à seleção de Marrocos após se recuperar de uma doença.
Um comunicado do United diz: “O zagueiro do Manchester United, Noussair Mazraoui, se recuperou de uma doença e se juntará à seleção de Marrocos, antes dos amistosos contra Equador e Paraguai. Bryan Mbeumo teve que se retirar da seleção de Camarões para os amistosos contra Austrália e China, por precaução, após ser substituído aos 71 minutos do empate de 2 a 2 com o Bournemouth na noite de sexta-feira.
"Benjamin Sesko também teve que se retirar da convocação para a seleção. O centroavante perderá os amistosos da Eslovênia contra a Hungria e Montenegro, a fim de garantir sua recuperação total de um problema que o United vem tratando com cuidado nas últimas semanas."
Os Red Devils perdem a chance no empate contra o Bournemouth
Embora Sesko e Mbeumo tenham entrado em campo no empate de 2 a 2 do United contra o Bournemouth na noite de sexta-feira, nenhum dos dois jogadores marcou. Em vez disso, um pênalti de Bruno Fernandes e um gol contra de James Hill colocaram o time em vantagem por 2 a 1, antes e depois do gol de empate de Ryan Christie, mas Eli Junior Kroupi converteu um pênalti, permitindo que os Cherries se recuperassem e garantissem um ponto.
Apesar da decepção naquela noite, o fim de semana acabou sendo satisfatório para o United na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. O Aston Villa venceu na tarde de domingo, mas o Liverpool e o Chelsea sofreram derrotas no sábado para o Brighton e o Everton, respectivamente, deixando a equipe de Carrick cinco pontos à frente do quinto colocado, faltando apenas sete partidas para o fim da temporada.
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Carrick busca um final de temporada forte após substituir Amorim
Enquanto muitos de seus craques embarcarão em voos pelo mundo para defender suas seleções, Carrick estará planejando um final de temporada forte, com a classificação para a Liga dos Campeões ainda nas mãos do United.
Sem copas para distraí-los, os Red Devils podem se concentrar exclusivamente nos compromissos da Premier League. Após a pausa para os jogos internacionais, o United recebe o velho rival Leeds antes de visitar o Chelsea, um dos cinco primeiros colocados, em Stamford Bridge.