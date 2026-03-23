Atualização sobre lesões no Liverpool: Mais um revés para Federico Chiesa, que foi dispensado pela seleção italiana, mas boas notícias para Hugo Ekitike, que foi convocado para a seleção francesa

Chiesa havia sido convocado para a seleção italiana para as eliminatórias da Copa do Mundo, onde a equipe enfrentará primeiro a Irlanda do Norte e, caso avance das semifinais, enfrentará o País de Gales ou a Bósnia. O jogador de 28 anos entrou como reserva no final da partida em que o Liverpool foi derrotado pelo Brighton no fim de semana, mas já foi confirmado que o ex-jogador da Juventus se recuperará da lesão sofrida em Merseyside.

Um comunicado da Azzurri diz: “Federico Chiesa, cujo estado foi avaliado ao chegar ao Centro Técnico Federal, foi considerado indisponível para os próximos dois jogos e, em acordo com o clube, deixou o campo de treinamento da seleção nacional.”

O técnico Gennaro Gattuso acrescentou: “Chiesa compareceu à convocação ontem, mas apresentava alguns pequenos problemas físicos, e tanto ele quanto eu achamos que não fazia sentido ele ficar.”

Chiesa foi contratado no final do verão, antes da temporada 2024-25, e teve dificuldades para garantir titularidade sob o comando do técnico Arne Slot. Embora tenha disputado 23 partidas da Premier League nesta temporada, marcando dois gols e registrando uma assistência, apenas uma dessas partidas foi como titular.