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Atualização sobre lesões no Liverpool: Mais um revés para Federico Chiesa, que foi dispensado pela seleção italiana, mas boas notícias para Hugo Ekitike, que foi convocado para a seleção francesa
Itália confirma decisão sobre Chiesa
Chiesa havia sido convocado para a seleção italiana para as eliminatórias da Copa do Mundo, onde a equipe enfrentará primeiro a Irlanda do Norte e, caso avance das semifinais, enfrentará o País de Gales ou a Bósnia. O jogador de 28 anos entrou como reserva no final da partida em que o Liverpool foi derrotado pelo Brighton no fim de semana, mas já foi confirmado que o ex-jogador da Juventus se recuperará da lesão sofrida em Merseyside.
Um comunicado da Azzurri diz: “Federico Chiesa, cujo estado foi avaliado ao chegar ao Centro Técnico Federal, foi considerado indisponível para os próximos dois jogos e, em acordo com o clube, deixou o campo de treinamento da seleção nacional.”
O técnico Gennaro Gattuso acrescentou: “Chiesa compareceu à convocação ontem, mas apresentava alguns pequenos problemas físicos, e tanto ele quanto eu achamos que não fazia sentido ele ficar.”
Chiesa foi contratado no final do verão, antes da temporada 2024-25, e teve dificuldades para garantir titularidade sob o comando do técnico Arne Slot. Embora tenha disputado 23 partidas da Premier League nesta temporada, marcando dois gols e registrando uma assistência, apenas uma dessas partidas foi como titular.
Ekitike chega à seleção francesa apesar de uma contusão muscular
Também tem havido muita preocupação com a condição física de Ekitike. O atacante teve que ser substituído logo no início da partida no AMEX Stadium e saiu de campo com cuidado, mas, desde então, foi visto chegando ao centro de treinamento da França em Clairefontaine para se juntar à seleção.
Os Bleus devem disputar dois amistosos contra o Brasil e a Colômbia nos Estados Unidos, e Ekitike espera ter a oportunidade de causar boa impressão antes da Copa do Mundo. O jogador de 23 anos enfrenta forte concorrência por uma vaga no time titular, com nomes como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Marcus Thuram e Rayan Cherki à disposição do técnico Didier Deschamps.
O Liverpool foi abalado por lesões durante a decepcionante defesa do título
O técnico do Reds, Slot, teve que lidar com uma série de lesões ao longo da temporada 2025-26. Alexander Isak, contratado no verão, teve dificuldades para recuperar a forma física após forçar sua transferência do Newcastle e, posteriormente, precisou ser operado no tornozelo após se lesionar ao marcar um gol contra o Tottenham em dezembro.
O jovem zagueiro Giovanni Leoni está se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior, mas o goleiro Alisson Becker e o atacante Mohamed Salah esperam estar disponíveis novamente após a pausa para os jogos internacionais em março.
- AFP
O Reds ainda tem chances de se classificar para a Liga dos Campeões
Embora os problemas físicos tenham sido um grande desafio para Slot e o Liverpool nesta temporada, a equipe ainda tem chances de encerrar a campanha com força total. Atualmente, o time ocupa a quinta posição na tabela da Premier League, o que seria suficiente para garantir a classificação para a Liga dos Campeões, graças ao forte coeficiente da Inglaterra no ranking da UEFA, enquanto se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain nas quartas de final da principal competição de clubes da Europa.
A primeira partida após a pausa para os jogos internacionais será uma viagem pela FA Cup para enfrentar o Manchester City, que conquistou a Carabao Cup no domingo graças à vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal.