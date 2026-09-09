O internacional escocês de 29 anos viajou para Manchester na terça-feira para se submeter à operação planejada no Spire Manchester Hospital. Os torcedores do Napoli estavam preocupados depois de o meio-campista ficar fora das recentes convocações da equipe, mas o clube agiu rapidamente para tranquilizar os adeptos de que o procedimento saiu exatamente como o planejado. O gigante da Serie A divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação e o prazo para seu retorno aos gramados.

"Na manhã de terça-feira, Scott McTominay foi submetido a um procedimento de ablação no Spire Manchester Hospital", disse o Napoli em um comunicado. "A operação foi um sucesso completo. McTominay descansará por duas semanas e depois retomará os treinamentos." O próprio jogador tem falado abertamente sobre sua condição, garantindo aos torcedores que a cirurgia foi uma medida proativa, e não uma resposta de emergência. Ele disse recentemente: "Estou bem, o procedimento era algo que eu tinha planejado fazer com o clube já havia bastante tempo."