Action Plus
Traduzido por
Atualização sobre cirurgia cardíaca de Scott McTominay, com o Napoli emitindo comunicado oficial após o ex-astro do Man Utd passar por procedimento em Manchester
Cirurgia bem-sucedida de McTominay
O internacional escocês de 29 anos viajou para Manchester na terça-feira para se submeter à operação planejada no Spire Manchester Hospital. Os torcedores do Napoli estavam preocupados depois de o meio-campista ficar fora das recentes convocações da equipe, mas o clube agiu rapidamente para tranquilizar os adeptos de que o procedimento saiu exatamente como o planejado. O gigante da Serie A divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação e o prazo para seu retorno aos gramados.
"Na manhã de terça-feira, Scott McTominay foi submetido a um procedimento de ablação no Spire Manchester Hospital", disse o Napoli em um comunicado. "A operação foi um sucesso completo. McTominay descansará por duas semanas e depois retomará os treinamentos." O próprio jogador tem falado abertamente sobre sua condição, garantindo aos torcedores que a cirurgia foi uma medida proativa, e não uma resposta de emergência. Ele disse recentemente: "Estou bem, o procedimento era algo que eu tinha planejado fazer com o clube já havia bastante tempo."
- Getty Images Sport
Impacto no Napoli e na Escócia
Apesar do prognóstico positivo, o momento da cirurgia representa um golpe significativo a curto prazo para a equipe de Massimiliano Allegri. McTominay foi obrigado a assistir do banco enquanto o Napoli sofria uma derrota apertada por 3 a 2 fora de casa para o campeão da Serie A, a Inter, no último sábado, e deve desfalcar pelo menos mais três partidas, incluindo um duelo da Champions League contra o Arsenal na quarta-feira.
Além do cenário doméstico, a Escócia também terá de lidar com seus próximos compromissos sem seu meio-campista talismânico. À medida que Sebastien Pocognoli inicia sua passagem como novo técnico da seleção nacional, ele não poderá contar com McTominay em quatro partidas cruciais da Nations League marcadas entre 26 de setembro e 6 de outubro.
Incerteza contratual em Nápoles
Embora sua saúde seja a prioridade imediata, o futuro de longo prazo de McTominay no Stadio Diego Armando Maradona também se tornou um grande tema de debate. Embora ele atualmente tenha contrato até 2028, começaram a circular rumores sobre seu compromisso com um possível novo acordo.
O diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, abordou recentemente essas preocupações durante uma entrevista, reconhecendo a complexidade das negociações. "Scott disse que não sabe se vai renovar neste momento", explicou Manna. "Ele tem um contrato de dois anos, nós queremos fazer isso, e ele também quer. Nem sempre é fácil fazer as coisas coincidirem, mas estamos tentando."
- Getty Images Sport
Um novo capítulo depois do Manchester
A transferência de McTominay para a Itália, no verão de 2024, encerrou uma ligação de duas décadas com o Manchester United, clube no qual ele subiu pelas categorias de base até se tornar presença constante no time principal. Durante seu período em Old Trafford, o meio-campista incansável fez 255 partidas e teve papel importante nas conquistas da FA Cup e da Carabao Cup pelo clube.
Sua temporada de estreia em Nápoles foi simplesmente espetacular, já que ele teve papel fundamental para levar o título da liga à cidade pela primeira vez em décadas. Essas atuações lhe renderam o prestigioso prêmio de Jogador da Temporada da Serie A.
A atual campanha começou de forma difícil para o Napoli, que ocupa a 12ª posição na tabela após perder dois dos três primeiros jogos na Serie A. No momento, a equipe está seis pontos atrás do líder do campeonato, e Allegri estará contando os dias até que seu meio-campista estrela seja liberado para treinos com contato total.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.