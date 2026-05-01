Atualização sobre a lesão de Mohamed Salah: quando o Liverpool “espera que ele retorne”, já que o “Rei Egípcio” está fora do confronto final contra o Man Utd antes de deixar Anfield em transferência gratuita

Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Slot falou sobre a situação do seu craque da ala, destacando a lendária ética de trabalho do jogador mesmo diante de problemas físicos. Ao falar com a imprensa antes da viagem a Manchester, o técnico holandês explicou o cronograma para um possível retorno.

Ele declarou: “Como sabemos, o Mo está sempre trabalhando duro, tanto quando está em forma quanto quando está lesionado, para voltar. Ele costuma estar em melhor forma do que os outros, então esperamos que ele retorne para a reta final da temporada. Não para amanhã. É sempre um grande alívio saber que a lesão dele é leve o suficiente para que ele possa jogar conosco e na Copa do Mundo. Sempre que um jogador que merece uma despedida está em condições, é uma ótima notícia.”