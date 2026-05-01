Getty Images Sport
Traduzido por
Atualização sobre a lesão de Mohamed Salah: quando o Liverpool “espera que ele retorne”, já que o “Rei Egípcio” está fora do confronto final contra o Man Utd antes de deixar Anfield em transferência gratuita
Lesão no tendão da coxa para o Rei
O Liverpool sofreu um revés tático significativo após Salah ter ficado de fora devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida contra o Crystal Palace na semana passada. O momento é particularmente triste, pois impede que o atacante faça sua última aparição em Old Trafford — um estádio onde ele sempre teve um desempenho excelente — antes de sua saída neste verão. Notavelmente, foi o próprio Salah quem iniciou as negociações para rescindir seu contrato um ano antes do previsto, tendo chegado a um acordo mútuo com o clube para sair em transferência gratuita, apesar de ter contrato até junho de 2027.
- Getty Images Sport
Slot confirma ausência
Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Slot falou sobre a situação do seu craque da ala, destacando a lendária ética de trabalho do jogador mesmo diante de problemas físicos. Ao falar com a imprensa antes da viagem a Manchester, o técnico holandês explicou o cronograma para um possível retorno.
Ele declarou: “Como sabemos, o Mo está sempre trabalhando duro, tanto quando está em forma quanto quando está lesionado, para voltar. Ele costuma estar em melhor forma do que os outros, então esperamos que ele retorne para a reta final da temporada. Não para amanhã. É sempre um grande alívio saber que a lesão dele é leve o suficiente para que ele possa jogar conosco e na Copa do Mundo. Sempre que um jogador que merece uma despedida está em condições, é uma ótima notícia.”
Em busca de uma vaga na Liga dos Campeões
Com o Liverpool atualmente atrás do United na tabela, o que está em jogo neste confronto vai muito além da rivalidade local, já que ambos os clubes disputam uma vaga entre os três primeiros e a classificação garantida para as competições europeias. Slot enfatizou que a importância do jogo não é afetada pelas ausências individuais, concentrando-se, em vez disso, nos objetivos mais amplos para o final da temporada.
Ele observou: “É sempre assim, cada jogo tem influência na classificação do campeonato, então não se trata apenas do Man Utd. Estamos cientes de que é um grande jogo, não apenas porque é contra o United, mas também pela Liga dos Campeões e pela melhor classificação possível no campeonato. Queríamos vencer, mas não foi possível, então queremos tentar terminar o mais alto possível.”
- Getty Images Sport
Disputa pelo terceiro lugar
O Liverpool vai a Old Trafford neste domingo, 3 de maio, três pontos atrás do United, num momento em que a disputa pelas três primeiras posições chega ao auge. O United ocupa atualmente a terceira posição, com 61 pontos, enquanto os Reds estão em quarto, com 58; uma vitória dos jogadores de Slot permitiria que ultrapassassem seus rivais no saldo de gols. Enfrentando um United em ascensão, que venceu seis das últimas sete partidas em casa sob o comando de Michael Carrick, o Liverpool precisa mostrar eficiência sem Salah para garantir sua vaga na Liga dos Campeões.