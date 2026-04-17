Atualização sobre a lesão de Leah Williamson, divulgada pela treinadora das Lionesses, Sarina Wiegman, após uma jogadora da Inglaterra ter sido forçada a se retirar da seleção antes da partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Islândia

A boa forma física de Williamson não é importante apenas para a Inglaterra. O Arsenal tem alguns jogos decisivos pela frente, incluindo uma semifinal da Liga dos Campeões em duas partidas contra o Lyon, enquanto continua a defender o título europeu. As Gunners também têm uma série de jogos atrasados da Superliga Feminina para disputar, o que significa que, basicamente, estão jogando a cada três dias até o final da temporada. Ter Williamson de volta não seria importante apenas para o Arsenal tentar alcançar seus objetivos na Liga dos Campeões Feminina e na WSL, dada a qualidade da jogadora, mas também em termos de número de jogadoras, já que a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, busca manter sua equipe descansada nas últimas semanas da campanha.

Do ponto de vista da Inglaterra, porém, Wiegman deve estar otimista com o desempenho da nova dupla de zagueiras, Lotte Wubben-Moy e Esme Morgan, contra a Espanha na ausência de Williamson, que conseguiu não sofrer gols contra as campeãs mundiais. Ver essa confiança na dupla ser tão bem recompensada é positivo antes do confronto com a Islândia, já que certamente não há tanta pressa em colocar Williamson de volta em campo quando se sabe que o time é capaz de se virar sem ela, permitindo assim que ela gerencie sua recuperação da melhor maneira possível.

As Lionesses esperam levar muita confiança dessa vitória sobre a Espanha para o jogo de sábado contra a Islândia, já que as campeãs europeias buscam manter sua posição no topo do grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Apenas o vencedor do grupo se classificará automaticamente para o torneio do próximo verão, sendo a vitória sobre a Islândia ainda mais imperativa, já que o próximo jogo da Inglaterra será fora de casa contra a Espanha, em junho.