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Atualização sobre a lesão de Leah Williamson, divulgada pela treinadora das Lionesses, Sarina Wiegman, após uma jogadora da Inglaterra ter sido forçada a se retirar da seleção antes da partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Islândia
Joelho, panturrilha, isquiotibiais: os problemas com lesões de Williamson nesta temporada
Williamson tem enfrentado dificuldades com sua forma física ao longo da temporada. Ela começou a temporada se recuperando de um problema no joelho sofrido durante a campanha vitoriosa da Inglaterra no Campeonato Europeu, o que fez com que sua primeira partida pelo Arsenal nesta temporada só ocorresse em meados de dezembro. Em janeiro, ela sofreu uma lesão na panturrilha que a deixou fora dos gramados por mais um mês e, então, justamente quando estava ganhando ritmo, Williamson sofreu uma lesão no tendão da coxa, o que significa que já se passaram mais de quatro semanas desde a última vez que jogou pelo clube ou pela seleção.
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Mantendo a esperança: o otimismo da Inglaterra quanto à disponibilidade de Williamson
Apesar disso, Wiegman convocou a capitã da Inglaterra para a concentração deste mês, já que ela havia retornado aos treinos com o Arsenal, mas ainda não havia voltado a entrar em campo para disputar uma partida. No entanto, Williamson não conseguiu integrar a equipe para o confronto de terça-feira contra a Espanha em Wembley, assistindo das arquibancadas enquanto sua equipe vencia as campeãs mundiais por 1 a 0, em uma partida decisiva nesta campanha de qualificação para a Copa do Mundo.
“Ela está indo na direção certa, mas ainda era um pouco cedo. Não queremos correr um risco enorme com ela”, disse Wiegman àITV sobre a ausência de sua capitã, antes da partida. Na coletiva de imprensa pós-jogo, a técnica da Inglaterra acrescentou que não achava que fosse “uma decisão inteligente” colocar a zagueira em uma partida do “mais alto nível” neste momento. “Mas ela está em ótima forma e esperamos que esteja disponível para nós no sábado”, concluiu.
Boas e más notícias: Wiegman dá notícias sobre o elenco
Em declarações na sexta-feira, antes do jogo na Islândia, Wiegman confirmou que Williamson está “em forma”, mas não se pronunciou sobre se a zagueira irá jogar. “Ela vai treinar e a decisão final sempre a tomamos após a sessão”, acrescentou a treinadora da Inglaterra. A boa notícia, porém, é que Williamson continua no estágio de concentração e junto à equipe, o que sugere que ela está, de fato, em condições de, potencialmente, ser considerada para jogar em Reykjavik no sábado.
O mesmo não pode ser dito, infelizmente, de Keira Barry, que teve que se retirar da convocação na sexta-feira. A atacante de 20 anos teve um ótimo início de carreira nos Estados Unidos, tendo deixado o Manchester United para jogar no Bay FC em fevereiro, e foi convocada pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra como resultado disso, substituindo a ala Freya Godfrey, do London City Lionesses, que estava lesionada. No entanto, em entrevista coletiva na sexta-feira, Wiegman confirmou que Barry já havia retornado ao seu clube devido a um problema no tornozelo.
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A boa forma física de Williamson é importante para a Inglaterra — e para o Arsenal
A boa forma física de Williamson não é importante apenas para a Inglaterra. O Arsenal tem alguns jogos decisivos pela frente, incluindo uma semifinal da Liga dos Campeões em duas partidas contra o Lyon, enquanto continua a defender o título europeu. As Gunners também têm uma série de jogos atrasados da Superliga Feminina para disputar, o que significa que, basicamente, estão jogando a cada três dias até o final da temporada. Ter Williamson de volta não seria importante apenas para o Arsenal tentar alcançar seus objetivos na Liga dos Campeões Feminina e na WSL, dada a qualidade da jogadora, mas também em termos de número de jogadoras, já que a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, busca manter sua equipe descansada nas últimas semanas da campanha.
Do ponto de vista da Inglaterra, porém, Wiegman deve estar otimista com o desempenho da nova dupla de zagueiras, Lotte Wubben-Moy e Esme Morgan, contra a Espanha na ausência de Williamson, que conseguiu não sofrer gols contra as campeãs mundiais. Ver essa confiança na dupla ser tão bem recompensada é positivo antes do confronto com a Islândia, já que certamente não há tanta pressa em colocar Williamson de volta em campo quando se sabe que o time é capaz de se virar sem ela, permitindo assim que ela gerencie sua recuperação da melhor maneira possível.
As Lionesses esperam levar muita confiança dessa vitória sobre a Espanha para o jogo de sábado contra a Islândia, já que as campeãs europeias buscam manter sua posição no topo do grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Apenas o vencedor do grupo se classificará automaticamente para o torneio do próximo verão, sendo a vitória sobre a Islândia ainda mais imperativa, já que o próximo jogo da Inglaterra será fora de casa contra a Espanha, em junho.