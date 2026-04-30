Atualização sobre a lesão de Julián Álvarez: Diego Simeone dá as últimas notícias após a saída do craque do Atlético de Madrid na partida contra o Arsenal

A diretoria do Atlético de Madrid passou por uma espera angustiante na noite de quarta-feira, depois que seu craque atacante saiu mancando de campo faltando apenas 13 minutos para o fim da partida. O campeão da Copa do Mundo pareceu torcer o tornozelo durante uma disputa com o meio-campista do Arsenal, Eberechi Eze, e demonstrou visível desconforto antes de ser substituído.

Apesar das cenas preocupantes na linha lateral, Simeone foi rápido em minimizar a gravidade do problema durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Bem, conhecendo-os, eles com certeza estarão lá na terça-feira”, disse o técnico do Atlético aos repórteres quando questionado sobre sua crescente lista de lesionados. “Não acho que haverá alguém que não vá jogar na terça-feira.”