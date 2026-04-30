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Atualização sobre a lesão de Julián Álvarez: Diego Simeone dá as últimas notícias após a saída do craque do Atlético de Madrid na partida contra o Arsenal
Simeone está confiante quanto à disponibilidade de Álvarez
A diretoria do Atlético de Madrid passou por uma espera angustiante na noite de quarta-feira, depois que seu craque atacante saiu mancando de campo faltando apenas 13 minutos para o fim da partida. O campeão da Copa do Mundo pareceu torcer o tornozelo durante uma disputa com o meio-campista do Arsenal, Eberechi Eze, e demonstrou visível desconforto antes de ser substituído.
Apesar das cenas preocupantes na linha lateral, Simeone foi rápido em minimizar a gravidade do problema durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Bem, conhecendo-os, eles com certeza estarão lá na terça-feira”, disse o técnico do Atlético aos repórteres quando questionado sobre sua crescente lista de lesionados. “Não acho que haverá alguém que não vá jogar na terça-feira.”
- AFP
Estrelas do Atlético enfrentam uma corrida contra o tempo
Alvarez não foi a única baixa numa noite difícil na capital espanhola, com os anfitriões a arcarem com as consequências de um confronto físico. Giuliano Simeone saiu de campo devido a uma contusão, enquanto Alexander Sorloth nem sequer entrou em campo, pois se recupera de uma lesão.
Simeone explicou a natureza específica das lesões, afirmando: “Suponho que eles possam estar sentindo algum desconforto físico agora. Giuliano por causa de uma contusão, Julian pela queda que sofreu no meio do campo e Sorloth com uma distensão no tendão, mas não tenho dúvidas de que eles estarão presentes.”
Drama fora de campo envolve a disputa das semifinais
A partida em si foi precedida por uma tensão significativa entre os dois times em relação às condições do gramado. No que foi descrito como uma “guerra do gramado”, o Arsenal teria solicitado uma inspeção formal da UEFA sobre a altura da grama poucas horas antes do início da partida, temendo que a equipe de Simeone estivesse tentando retardar seu jogo de passes.
A batalha tática continuou em campo, onde Viktor Gyokeres colocou os Gunners na frente com um pênalti. Alvarez acabou empatando o placar com um pênalti certeiro, embora sua noite tenha terminado prematuramente após a colisão com Eze.
- AFP
A segunda partida promete ser bastante equilibrada em Londres
Com a eliminatória em equilíbrio, no placar de 1 a 1, o Atlético enfrenta um curto intervalo antes de viajar para o norte de Londres. O time tem um confronto marcado contra o Valência pela La Liga no sábado, partida em que Simeone provavelmente fará rodízio no elenco para poupar os jogadores contundidos. A prioridade continua sendo garantir que Álvarez, Giuliano e Sorloth estejam 100% para a partida de volta.
Enquanto os Gunners se preparam para receber o Atlético em um gramado que Mikel Arteta espera que seja mais favorável ao estilo de sua equipe, a condição física de Álvarez continua sendo o principal assunto. Caso o jogador de 26 anos esteja apto para começar como prevê Simeone, ele continuará sendo a principal ameaça às esperanças do Arsenal de chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2006.