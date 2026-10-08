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Atualização sobre a lesão de Cole Palmer: astro do Chelsea está "confiante" de começar jogando contra o Bournemouth após alerta de Thomas Tuchel
Palmer força retorno
Depois de suportar uma campanha anterior imensamente frustrante, marcada pela má fase e por persistentes problemas físicos, Palmer ficou fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. No entanto, o atacante de 24 anos começou esta temporada em grande estilo. Ele teve um início fulminante na nova temporada, deixando imediatamente para trás seus problemas com lesões para somar quatro gols e duas assistências pelo Chelsea.
Sua impressionante forma no clube lhe rendeu um retorno à seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para os recentes compromissos pela Liga das Nações. Infelizmente, um pequeno problema muscular forçou o meia a se retirar do grupo. Apesar desse breve contratempo, Palmer agora está no caminho para atuar pelos Blues neste fim de semana. De acordo com o The Sun, ele passou a pausa internacional realizando trabalhos individuais com um preparador físico especialista no Caribe e é amplamente esperado como disponível em Stamford Bridge.
- Paul Marriott
Tuchel faz alerta contundente
A saída de Palmer dos compromissos internacionais não caiu bem para Tuchel. O técnico da Inglaterra expressou clara frustração com as ausências recorrentes do atacante, destacando a importância de estar fisicamente presente para garantir um papel de destaque na seleção nacional.
"É uma oportunidade perdida. Ele perde oportunidades demais", disse Tuchel aos repórteres. "Eu não o culpo por isso. É apenas um fato. Ele perde convocações demais por causa de lesões, e eu só quero me basear no que testemunho e vejo dentro da minha equipe, e, para isso, você precisa estar com o grupo."
O treinador alemão deixou claro que Palmer precisa provar seu valor no campo de treino para consolidar seu lugar daqui para frente. "Se você não está com o grupo, existe um próximo nível para impressionar que você não pode alcançar, porque só consegue fazer isso quando está realmente em campo comigo", acrescentou Tuchel. "Então, sim, é uma oportunidade perdida."
A dor de cabeça de Alonso para escalar o time
Embora o provável retorno de Palmer represente um enorme reforço, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, ainda está preocupado com a condição física de vários outros jogadores importantes. Joao Pedro segue como grande dúvida depois que uma lesão no joelho o tirou da recente derrota para o Brentford, além de posteriormente deixá-lo fora dos amistosos do Brasil contra Austrália e Índia.
O capitão do clube, Reece James, também enfrenta um problema no tendão da coxa que o deixou fora daquele clássico londrino no Gtech Community Stadium, forçando Pedro Neto a atuar improvisado como ala. Além disso, a contratação de verão de £47 milhões, Marco Palestra, ainda espera para fazer sua estreia competitiva. O lateral-direito de 21 anos chegou da Atalanta e atuou durante a pré-temporada, mas uma lesão no quadríceps atrasou sua introdução.
Moises Caicedo, homem de marcação do meio-campo, talvez tenha sido a ausência mais frustrante. O jogador de 24 anos somou apenas 14 minutos em campo nesta temporada por causa de uma persistente lesão na panturrilha, o que o obrigou a ficar fora da convocação mais recente do Equador. O Chelsea, sem dúvida, sentiu falta de sua presença no meio-campo central durante seu início instável de campanha.
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Desafio contra o Bournemouth à vista
O Chelsea precisa desesperadamente de um resultado positivo contra o Bournemouth para tentar dar início a uma campanha vacilante na liga. O time de Alonso ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da Premier League, tendo somado apenas sete pontos nas cinco primeiras partidas contra Fulham, Brighton, Arsenal, Hull e Brentford.
Conquistar três pontos no sábado será crucial para ganhar embalo e aliviar a pressão inicial sobre o elenco de Alonso. No entanto, furar a defesa do Bournemouth pode se mostrar difícil. O Chelsea teve dificuldades contra o próximo adversário na temporada passada, conseguindo apenas um empate sem gols fora de casa antes de ficar no 2 a 2 em Stamford Bridge.
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