A saída de Palmer dos compromissos internacionais não caiu bem para Tuchel. O técnico da Inglaterra expressou clara frustração com as ausências recorrentes do atacante, destacando a importância de estar fisicamente presente para garantir um papel de destaque na seleção nacional.

"É uma oportunidade perdida. Ele perde oportunidades demais", disse Tuchel aos repórteres. "Eu não o culpo por isso. É apenas um fato. Ele perde convocações demais por causa de lesões, e eu só quero me basear no que testemunho e vejo dentro da minha equipe, e, para isso, você precisa estar com o grupo."

O treinador alemão deixou claro que Palmer precisa provar seu valor no campo de treino para consolidar seu lugar daqui para frente. "Se você não está com o grupo, existe um próximo nível para impressionar que você não pode alcançar, porque só consegue fazer isso quando está realmente em campo comigo", acrescentou Tuchel. "Então, sim, é uma oportunidade perdida."



