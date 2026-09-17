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Atualização sobre a lesão de Anthony Elanga enquanto Matthias Jaissle enfrenta crise no elenco do Newcastle para duelo com o Hull City
Elanga aguarda resultados de exames
O Newcastle United enfrenta uma espera angustiante para descobrir a gravidade da lesão sofrida por Elanga. O jogador de 24 anos, que marcou dois gols em cinco aparições em todas as competições nesta temporada, tornou-se um ponto focal do esquema tático de Jaissle desde o início da campanha. Sua ausência foi muito sentida na segunda-feira, quando o Newcastle United sofreu uma pesada derrota por 4 a 1 para o Leeds United em Elland Road.
Falando à imprensa sobre a situação do ponta, Jaissle deu uma atualização sobre o caso. "Ainda não há uma atualização de verdade sobre Anthony. Acabei de falar com ele agora. Acho que, nos próximos 30 minutos, ele vai fazer a ressonância magnética, então teremos mais clareza depois disso e esperamos que não seja tão grave", disse Jaissle. "É triste depois daquele grande começo que ele teve, que o time teve. Nós contávamos com ele, com certeza, e, pela forma como queremos jogar, isso é uma força fundamental no nosso elenco. Mas também queremos seguir positivos quando ele estiver fora."
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Jaissle é forçado a se adaptar
A perda da velocidade e da objetividade de Elanga forçou a comissão técnica do Newcastle a reconsiderar sua abordagem para um duro teste contra o embalado Hull City. A equipe recém-promovida teve um início de campanha impressionante, ocupando o quarto lugar na tabela com oito pontos após uma série de resultados de destaque, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United e um empate por 2 a 2 com o Chelsea em Stamford Bridge. Embora Jacob Murphy tenha substituído na ponta direita durante a partida contra o Leeds, a profundidade do elenco do Newcastle será severamente testada diante de adversários tão confiantes.
"Infelizmente, então, precisamos resolver isso de uma forma diferente, também temos capacidade no elenco para ajustar as coisas", explicou o técnico. "Acreditamos em nossos jogadores, contamos com os outros e isso é sempre uma oportunidade para os outros. Tenho algumas ideias sobre isso, mas Jacob estava indo bem. Murphy é um jogador experiente, já desempenhou essa função muitas vezes. Ele também é inteligente para saber exatamente o que o treinador está exigindo dele e dele naquela posição em particular."
Lista de desfalques cresce no St James' Park
As preocupações com lesões não se limitam a Elanga, já que Jaissle revelou que o lateral Amar Dedic também deve passar um período afastado. Havia sugestões de que Dedic poderia ser deslocado para uma função mais avançada para suprir a ausência do ponta sueco, mas esses planos foram descartados após o próprio revés físico do defensor. A dor de cabeça tática fica ainda maior com a ausência do meio-campista Jacob Ramsey, com Jaissle confirmando que não espera que nenhum dos jogadores atualmente fora de ação se recupere a tempo da partida contra o Hull.
Ao falar sobre as opções limitadas no elenco, Jaissle admitiu que a situação estava ficando difícil. "Há outras opções, não muitas neste momento, já que Amar também não estará disponível para jogar no sábado. Então a lista está ficando cada vez menor", afirmou.
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Protocolo de concussão tira Gonzalez de ação
A ausência de Nico Gonzalez agrava ainda mais os problemas de seleção. O meio-campista foi substituído ainda no início do primeiro tempo contra o Leeds após um incidente incomum, quando foi atingido na cabeça pela bola. Sua indisponibilidade chega em um momento crucial para o Newcastle, que atualmente ocupa a 12ª posição na tabela da Premier League, com apenas cinco pontos nas partidas de abertura.
Jaissle detalhou o processo de decisão por trás da ausência de Gonzalez. "Foi apenas azar. Não foi uma pancada grande, mas o impacto foi forte e preciso o suficiente para deixá-lo inconsciente", disse. "Como eu também falei na entrevista coletiva pós-jogo, precisamos ser inteligentes. Temos então a responsabilidade de seguir o protocolo da liga, e eu realmente acho muito bom que estejamos tão avançados nessa abordagem."
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