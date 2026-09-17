O Newcastle United enfrenta uma espera angustiante para descobrir a gravidade da lesão sofrida por Elanga. O jogador de 24 anos, que marcou dois gols em cinco aparições em todas as competições nesta temporada, tornou-se um ponto focal do esquema tático de Jaissle desde o início da campanha. Sua ausência foi muito sentida na segunda-feira, quando o Newcastle United sofreu uma pesada derrota por 4 a 1 para o Leeds United em Elland Road.

Falando à imprensa sobre a situação do ponta, Jaissle deu uma atualização sobre o caso. "Ainda não há uma atualização de verdade sobre Anthony. Acabei de falar com ele agora. Acho que, nos próximos 30 minutos, ele vai fazer a ressonância magnética, então teremos mais clareza depois disso e esperamos que não seja tão grave", disse Jaissle. "É triste depois daquele grande começo que ele teve, que o time teve. Nós contávamos com ele, com certeza, e, pela forma como queremos jogar, isso é uma força fundamental no nosso elenco. Mas também queremos seguir positivos quando ele estiver fora."