"Atroz" - Diego Simeone é duramente criticado por seu comportamento durante o lance do pênalti de Eberechi Eze, enquanto suas reações à beira do campo são consideradas "loucas"

A primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões foi ofuscada pelo comportamento instável do banco do Atlético de Madrid. O ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard, liderou as críticas, destacando como a presença constante de Simeone no campo de visão periférico do árbitro pode ter influenciado negativamente o processo de tomada de decisão durante uma revisão crucial envolvendo Eberechi Eze.

Em declarações após a partida, Gerrard não mediu palavras ao avaliar o técnico do Atlético. “Simeone é louco, dando tapas na nuca dos jogadores. Simeone, acho que ele teve um papel importante [na decisão de anular o pênalti]. Do ponto de vista técnico, pelo comportamento dele ali, ele estava na linha de visão do árbitro ao se aproximar”, disse Gerrard àTNT Sports.