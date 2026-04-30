Thomas COEX / AFP
Traduzido por
"Atroz" - Diego Simeone é duramente criticado por seu comportamento durante o lance do pênalti de Eberechi Eze, enquanto suas reações à beira do campo são consideradas "loucas"
Simeone é acusado de comportamento “louco” na linha lateral
A primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões foi ofuscada pelo comportamento instável do banco do Atlético de Madrid. O ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard, liderou as críticas, destacando como a presença constante de Simeone no campo de visão periférico do árbitro pode ter influenciado negativamente o processo de tomada de decisão durante uma revisão crucial envolvendo Eberechi Eze.
Em declarações após a partida, Gerrard não mediu palavras ao avaliar o técnico do Atlético. “Simeone é louco, dando tapas na nuca dos jogadores. Simeone, acho que ele teve um papel importante [na decisão de anular o pênalti]. Do ponto de vista técnico, pelo comportamento dele ali, ele estava na linha de visão do árbitro ao se aproximar”, disse Gerrard àTNT Sports.
- Getty Images Sport
Keown afirma que o árbitro "cedeu" diante da pressão do Atlético
A lenda do Arsenal, Martin Keown, sugeriu que o árbitro simplesmente não conseguiu lidar com a atmosfera criada pela área técnica da equipe da casa. Ele argumentou que o contato com Eze foi suficiente para manter a decisão original e que a intervenção da sala do VAR, para começar, foi desnecessária e fora do protocolo padrão.
“Simplesmente não acho que tenha sido [um] erro claro e óbvio [do árbitro]”, explicou Keown. “O árbitro deveria ser capaz de arbitrar a partida. O VAR se envolveu demais. Não é isso que queríamos com o VAR. Para mim, isso não faz parte do protocolo. Simeone, porém, com suas ações à beira do campo, o drama que ele cria e as cenas em torno disso, o árbitro, no final, senti que cedeu à pressão, foi até a tela e não manteve sua decisão. Não acho que ele deveria sequer ter sido obrigado a ir até a tela.”
Controvérsia sobre o VAR gera veredicto "escandaloso"
O momento decisivo ocorreu quando David Hancko pareceu derrubar Eze dentro da área. Embora inicialmente tenha sido marcado um pênalti, Makkelie foi instado a consultar o monitor à beira do campo, onde analisou nada menos que 13 repetições ao longo de 45 segundos antes de reverter sua decisão. Steve McManaman ficou chocado com as cenas que se desenrolaram em torno do monitor durante todo esse processo.
“Bem, estamos falando do VAR novamente. Quero dizer, eu odeio isso, odeio, odeio, odeio”, disse McManaman, furioso. “Acho que o comportamento, tenho que concordar com o Martin [Keown], acho que o comportamento de Diego Simeone e seus assistentes quando o árbitro tentava se aproximar para ver o monitor foi atroz. A insistência constante com o quarto árbitro, uma vez que ele já havia marcado e houve contato, não é um erro claro e óbvio. Não se deve voltar atrás e arbitrar novamente, mas achei que ele fez uma péssima partida.”
- Getty Images Sport
Truques sujos e artimanhas na área técnica
O comentarista Darren Fletcher concordou com essa opinião, observando que Simeone estava praticamente pressionando o árbitro enquanto as imagens de vídeo eram analisadas. A tática do técnico do Atlético foi descrita como uma aula magistral das “artes obscuras”, destinada a intimidar a equipe de arbitragem no calor de uma semifinal europeia.
Fletcher observou: “Não foi uma boa noite na Liga dos Campeões para esse tipo de decisão. Eu só gostaria que tivéssemos uma imagem mais ampla das palhaçadas de Simeone enquanto ele olhava para a tela; ele estava literalmente a cinco metros atrás da tela, gritando com o árbitro, gesticulando para ele. Se alguma vez houve um momento para receber um cartão amarelo por tentar influenciar um árbitro, foi naquele.” McManaman concluiu afirmando: “Garanto que, se isso tivesse acontecido na área adversária, Simeone estaria enlouquecido na linha lateral, e seu comportamento, sinceramente, é horrível, absolutamente horrível.”