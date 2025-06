Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte; veja detalhes

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam na tarde desta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Palmeiras abre a rodada como líder isolado do campeonato, mas acabou ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, que bateu o Corinthians por 3 a 0, nesta terça (17). Agora, a equipe e Bragança Paulista soma dois pontos a mais que o Alviverde, que aparece em 2° com 27. Um novo triunfo pode, contudo, realçá-los à liderança.

Do outro lado, o Atlético-MG respira por aparelhos. O Galo é apenas o 17° colocado, com 12 tentos registrados em 13 jogos. O time tem campanha melhor que apenas Atlético-GO, Cuiabá e Grêmio e precisa de uma bela sequência de resultados — e um bom secador — para chegar ao Cruzeiro, 8° colocado com 20 tentos, que abre o G-8, que dá vaga à próxima fase.