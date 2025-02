Galo terá conversa com o estafe do jogador em março para sacramentar a contratação do zagueiro colombiano no mercado da bola

O Atlético-MG marcou uma reunião com o estafe de Yerry Mina em março deste ano para selar um acordo no mercado da bola

A conversa é com o intuito de assinar o pré-contrato do zagueiro de 30 anos a partir de 1º de julho de 2025

Yerry Mina está disposto a voltar ao Brasil, onde defendeu as cores do Palmeiras, na atual temporada Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱 Mais artigos abaixo