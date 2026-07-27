O Palmeiras voltou a ser derrotado como mandante no Campeonato Brasileiro após mais de um ano. Neste domingo (26), o Verdão perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Allianz Parque (Nubank Parque), pela 20ª rodada, e teve encerrada uma invencibilidade de 14 partidas em casa na Série A.
Atlético-MG encerra invencibilidade de mais de um ano do Palmeiras como mandante no Brasileirão
- AFP
Invencibilidade encerrada
A última derrota palmeirense diante de sua torcida pelo Brasileirão havia acontecido em 25 de maio de 2025, quando foi superado pelo Flamengo por 2 a 0. Desde então, a equipe comandada por Abel Ferreira havia transformado seu estádio em um dos principais trunfos na luta pelas primeiras posições da competição.
O Palmeiras viu acabar uma marca expressiva como mandante no Brasileirão de 14 partidas consecutivas sem derrota diante de sua torcida.
Apesar da derrota, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão, com 44 pontos, mas viu a vantagem sobre os concorrentes diminuir após o empate do Flamengo diante do São Paulo.
Como foi o jogo
Mesmo atuando em casa, o Palmeiras não conseguiu transformar o domínio em vantagem. A equipe terminou o primeiro tempo com cerca de 69% de posse de bola e criou as principais oportunidades ofensivas. O Verdão chegou a ter um pênalti assinalado, mas a marcação foi anulada após revisão do VAR.
Do outro lado, o Atlético-MG foi eficiente. Na etapa final, aos nove minutos, Cassierra arriscou de fora da área, Carlos Miguel não conseguiu segurar a bola, e Victor Hugo apareceu livre para aproveitar o rebote e abrir o placar.
Abel Ferreira respondeu com mudanças ofensivas, promovendo as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson. A pressão deu resultado aos 29 minutos, quando Arias encontrou Felipe Anderson, que finalizou para empatar a partida.
A igualdade, entretanto, durou pouco. Apenas dois minutos depois, Igor Gomes, que também havia saído do banco de reservas, aproveitou um rápido contra-ataque para marcar o segundo gol atleticano e decretar a vitória por 2 a 1.
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Perguntas frequentes
A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.
Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.
Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.
Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.