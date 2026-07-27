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Palmeiras v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Atlético-MG encerra invencibilidade de mais de um ano do Palmeiras como mandante no Brasileirão

Brasileirão
Palmeiras x Atlético-MG
Palmeiras
Atlético-MG

Derrota por 2 a 1 para o Galo põe fim à sequência de 14 jogos sem perder em casa pela Série A; Verdão segue líder, mas vê vantagem diminuir

O Palmeiras voltou a ser derrotado como mandante no Campeonato Brasileiro após mais de um ano. Neste domingo (26), o Verdão perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Allianz Parque (Nubank Parque), pela 20ª rodada, e teve encerrada uma invencibilidade de 14 partidas em casa na Série A.

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  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Invencibilidade encerrada

    A última derrota palmeirense diante de sua torcida pelo Brasileirão havia acontecido em 25 de maio de 2025, quando foi superado pelo Flamengo por 2 a 0. Desde então, a equipe comandada por Abel Ferreira havia transformado seu estádio em um dos principais trunfos na luta pelas primeiras posições da competição.

    O Palmeiras viu acabar uma marca expressiva como mandante no Brasileirão de 14 partidas consecutivas sem derrota diante de sua torcida.

    Apesar da derrota, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão, com 44 pontos, mas viu a vantagem sobre os concorrentes diminuir após o empate do Flamengo diante do São Paulo.

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  • Como foi o jogo

    Mesmo atuando em casa, o Palmeiras não conseguiu transformar o domínio em vantagem. A equipe terminou o primeiro tempo com cerca de 69% de posse de bola e criou as principais oportunidades ofensivas. O Verdão chegou a ter um pênalti assinalado, mas a marcação foi anulada após revisão do VAR.

    Do outro lado, o Atlético-MG foi eficiente. Na etapa final, aos nove minutos, Cassierra arriscou de fora da área, Carlos Miguel não conseguiu segurar a bola, e Victor Hugo apareceu livre para aproveitar o rebote e abrir o placar.

    Abel Ferreira respondeu com mudanças ofensivas, promovendo as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson. A pressão deu resultado aos 29 minutos, quando Arias encontrou Felipe Anderson, que finalizou para empatar a partida.

    A igualdade, entretanto, durou pouco. Apenas dois minutos depois, Igor Gomes, que também havia saído do banco de reservas, aproveitou um rápido contra-ataque para marcar o segundo gol atleticano e decretar a vitória por 2 a 1.

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

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