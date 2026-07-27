Atlético-MG encerra invencibilidade de mais de um ano do Palmeiras como mandante no Brasileirão

Mesmo atuando em casa, o Palmeiras não conseguiu transformar o domínio em vantagem. A equipe terminou o primeiro tempo com cerca de 69% de posse de bola e criou as principais oportunidades ofensivas. O Verdão chegou a ter um pênalti assinalado, mas a marcação foi anulada após revisão do VAR.

Do outro lado, o Atlético-MG foi eficiente. Na etapa final, aos nove minutos, Cassierra arriscou de fora da área, Carlos Miguel não conseguiu segurar a bola, e Victor Hugo apareceu livre para aproveitar o rebote e abrir o placar.

Abel Ferreira respondeu com mudanças ofensivas, promovendo as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson. A pressão deu resultado aos 29 minutos, quando Arias encontrou Felipe Anderson, que finalizou para empatar a partida.

A igualdade, entretanto, durou pouco. Apenas dois minutos depois, Igor Gomes, que também havia saído do banco de reservas, aproveitou um rápido contra-ataque para marcar o segundo gol atleticano e decretar a vitória por 2 a 1.