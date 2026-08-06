Atlético-MG acelera reformulação do elenco e negocia chegada de volante enquanto avalia saídas

O Atlético-MG segue ativo no mercado de transferências e trabalha para ajustar o elenco visando a reta final da temporada. Após anunciar reforços nesta janela, o clube agora concentra esforços em novas negociações, tanto para reforçar o grupo quanto para definir possíveis saídas.
Entre os principais movimentos está a tentativa de contratar o volante colombiano Kevin Castaño, atualmente no River Plate. Ao mesmo tempo, o zagueiro chileno Iván Román pode deixar a Cidade do Galo, em uma negociação que ainda está em andamento. As tratativas foram confirmadas pelo executivo de futebol Paulo Bracks, que detalhou o cenário envolvendo as movimentações alvinegras.