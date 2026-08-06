Atlético-MG acelera reformulação do elenco e negocia chegada de volante enquanto avalia saídas

O principal alvo do Atlético-MG neste momento é o volante Kevin Castaño. O clube mineiro negocia com o River Plate a chegada do colombiano por empréstimo, com opção de compra ao término do vínculo.

As conversas seguem em andamento há alguns dias, embora ainda exista um ponto de divergência entre as partes. Enquanto o Galo busca incluir apenas uma opção de compra, o clube argentino tenta estabelecer uma obrigação de aquisição definitiva ao fim do empréstimo.

Durante entrevista concedida na Cidade do Galo, Paulo Bracks confirmou o interesse no jogador e revelou que as negociações continuam.

"É um atleta em quem temos interesse. Temos uma negociação em andamento com o River Plate. É uma negociação que se arrasta há alguns dias".