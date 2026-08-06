Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-SUDAMERICANA-JUVENTUD-MINEIROAFP
Gabriel Marin

Atlético-MG acelera reformulação do elenco e negocia chegada de volante enquanto avalia saídas

Atlético-MG

Galo busca reforçar o meio-campo com Kevin Castaño, tem proposta por Iván Román e segue ajustando o elenco para a sequência da temporada

O Atlético-MG segue ativo no mercado de transferências e trabalha para ajustar o elenco visando a reta final da temporada. Após anunciar reforços nesta janela, o clube agora concentra esforços em novas negociações, tanto para reforçar o grupo quanto para definir possíveis saídas.

Entre os principais movimentos está a tentativa de contratar o volante colombiano Kevin Castaño, atualmente no River Plate. Ao mesmo tempo, o zagueiro chileno Iván Román pode deixar a Cidade do Galo, em uma negociação que ainda está em andamento. As tratativas foram confirmadas pelo executivo de futebol Paulo Bracks, que detalhou o cenário envolvendo as movimentações alvinegras.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • River Plate v Sarmiento - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Atlético negocia empréstimo de Kevin Castaño junto ao River Plate

    O principal alvo do Atlético-MG neste momento é o volante Kevin Castaño. O clube mineiro negocia com o River Plate a chegada do colombiano por empréstimo, com opção de compra ao término do vínculo.

    As conversas seguem em andamento há alguns dias, embora ainda exista um ponto de divergência entre as partes. Enquanto o Galo busca incluir apenas uma opção de compra, o clube argentino tenta estabelecer uma obrigação de aquisição definitiva ao fim do empréstimo.

    Durante entrevista concedida na Cidade do Galo, Paulo Bracks confirmou o interesse no jogador e revelou que as negociações continuam.

    "É um atleta em quem temos interesse. Temos uma negociação em andamento com o River Plate. É uma negociação que se arrasta há alguns dias".

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sem espaço no River, colombiano pode reencontrar protagonismo no Brasil

    Kevin Castaño chegou ao River Plate em 2025, mas perdeu espaço na equipe ao longo da temporada. Sob o comando de Eduardo Coudet, o volante deixou de fazer parte dos planos do treinador e atualmente treina em separado.

    Pelo clube argentino, o colombiano soma 45 partidas disputadas e duas assistências.

    Na Copa do Mundo de 2026, Castaño também esteve presente na campanha da Colômbia. O volante participou de dois jogos, diante de Uzbequistão e Portugal, entrando em campo nas duas ocasiões durante o segundo tempo.

    A falta de espaço no River fortalece a possibilidade de uma transferência para o futebol brasileiro.

  • imago-sport-1075910987.jpgSports Press Photo

    Possível chegada aumenta disputa entre estrangeiros no elenco

    Caso a contratação seja concretizada, o Atlético passará a contar com dez jogadores estrangeiros no elenco principal.

    No Brasileirão, porém, o regulamento permite que apenas nove atletas estrangeiros sejam relacionados por partida. Dessa forma, a chegada de Castaño exigiria um gerenciamento ainda maior por parte da comissão técnica na montagem da lista de relacionados.

    Apesar do cenário, Paulo Bracks afirmou que o clube acompanha a situação de forma planejada e não vê a limitação como um problema imediato.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1074088938.jpgAction Plus

    Iván Román recebe proposta e pode deixar o Atlético-MG

    Ao mesmo tempo em que busca reforços, o Atlético também avalia possíveis saídas. O principal nome nesse momento é o do zagueiro chileno Iván Román.

    O defensor de 20 anos perdeu espaço com o técnico Eduardo Domínguez e não atua há cerca de três meses, período que antecedeu a paralisação para a Copa do Mundo. Desde então, sequer vem sendo relacionado para as partidas da equipe.

    Bracks confirmou que existe uma proposta oficial pelo jogador, mas ressaltou que a negociação ainda não foi concluída.

    "Temos uma proposta, sim, pelo Román. É uma negociação em andamento. Não estou dizendo que ele vai sair, ou se vai ficar. Não tem relação com a vaga de estrangeiro. Estamos controlando bem isso aqui internamente".

  • Léo Duarte e Thiago BorbasPedro Souza / Atlético

    Reforços já anunciados seguem em fases diferentes de adaptação

    Nesta janela de transferências, o Atlético-MG oficializou duas contratações: o zagueiro Léo Duarte e o atacante Thiago Borbas.

    Léo Duarte, porém, ainda não estreou. Durante o período de treinamentos na Cidade do Galo, o defensor sofreu uma lesão muscular e permanece em recuperação no departamento médico.

    Já Thiago Borbas está totalmente integrado ao elenco e à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos da temporada.

    Enquanto trabalha para reforçar ainda mais o grupo, a diretoria atleticana mantém o foco em equilibrar o elenco, administrando chegadas e saídas para oferecer mais opções ao técnico na sequência das competições.

Brasileirão
Remo crest
Remo
REM
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM