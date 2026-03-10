No verão, há várias equipes que podem trocar de goleiro, duas delas em destaque: Inter e Juventus. Os nerazzurri estão avaliando concretamente a possibilidade de contratar Vicario para a próxima temporada, considerando que o contrato de Sommer está chegando ao fim e, atualmente, a renovação não está nos planos da empresa; a Juve deve primeiro tomar uma decisão sobre Di Gregorio e Perin, pois não se descarta que ambos possam sair. Se alguém bater à porta do Tottenham para contratar Vicario, o pedido dos Spurs gira em torno de 30 milhões. Mas atenção: porque a equipe está lutando para não ser rebaixada e, se for para a Championship, o preço pode baixar.