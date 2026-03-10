A última vez que Guglielmo Vicario ficou de fora no Tottenham foi no final de outubro, na Copa da Liga. Por escolha técnica do então técnico Thomas Frank. A mesma decisão que Igor Tudor tomou na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões; e não correu muito bem: seu substituto, Antonin Kinsky, sofreu três gols em quinze minutos, dois dos quais devido a erros clamorosos do goleiro, que saiu em lágrimas aos 17 minutos. Uma noite de pesadelo para o jogador que chegou como vice-treinador em janeiro de 2025, vindo do Slavia Praga, por quase 15 milhões de euros.
Muitos se perguntaram por que Vicário ficou no banco em uma partida tão delicada, apesar de, em teoria, ele ser o titular. O técnico Igor Tudor respondeu assim antes do jogo: “Hoje escolho o que considero melhor para a equipe neste momento. Para hoje, esta é a escalação titular. Haverá também a partida de volta, há espaço para todos”. Por trás dessa escolha, pode estar também o desempenho instável do goleiro italiano nas últimas semanas e alguns rumores de mercado de que, no verão, o ex-goleiro do Empoli poderia voltar a jogar na Série A.
INTER E JUVE EM BUSCA DE VICARIO
No verão, há várias equipes que podem trocar de goleiro, duas delas em destaque: Inter e Juventus. Os nerazzurri estão avaliando concretamente a possibilidade de contratar Vicario para a próxima temporada, considerando que o contrato de Sommer está chegando ao fim e, atualmente, a renovação não está nos planos da empresa; a Juve deve primeiro tomar uma decisão sobre Di Gregorio e Perin, pois não se descarta que ambos possam sair. Se alguém bater à porta do Tottenham para contratar Vicario, o pedido dos Spurs gira em torno de 30 milhões. Mas atenção: porque a equipe está lutando para não ser rebaixada e, se for para a Championship, o preço pode baixar.