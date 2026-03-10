Atlético de Madrid x Tottenham: quem é Antonin Kinsky, o goleiro do Tottenham substituído por Tudor após quinze minutos de jogo?

O Tottenham o contratou em janeiro de 2025 do Slavia Praga por quase 15 milhões de euros. Chegou como segundo de Vicario, assinou contrato até 2031 e conquistou espaço jogando algumas partidas aqui e ali. A estreia não foi nada má: poucos dias após sua chegada à Inglaterra, ele estreou na Copa da Liga contra o Liverpool, fechando a partida com uma vitória por 1 a 0. Ele ganhou continuidade de meados de janeiro ao início de fevereiro, com Vicario fora por causa de uma cirurgia no tornozelo, mas quando o goleiro italiano voltou a ficar disponível, ele recuperou a vaga de titular. Em janeiro passado, houve interesse do West Ham, mas o Tottenham decidiu mantê-lo, apesar desta noite infeliz, considerando-o uma promessa com quem trabalhar para o futuro.