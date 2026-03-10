Três gols sofridos em quinze minutos e fora do jogo em lágrimas. Foi uma noite para esquecer para Antonin Kinsky, o goleiro do Tottenham que Tudor colocou em campo de surpresa no lugar de Vicario na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid: o jogador cometeu dois erros graves que levaram ao segundo e terceiro gol dos Colchoneros, por isso o técnico do Spurs decidiu substituí-lo aos 17 minutos para colocar em campo o que, no papel, é o titular. Um jogo de horror para o goleiro tcheco, que até hoje havia jogado outras duas partidas nesta temporada.
Traduzido por
Atlético de Madrid x Tottenham: quem é Antonin Kinsky, o goleiro do Tottenham substituído por Tudor após quinze minutos de jogo?
O ÚLTIMO JOGO CINCO MESES ATRÁS
O último jogo disputado por Antonin Kinsky com o Tottenham foi em outubro passado, quando os Spurs foram derrotados por 0-2 pelo Newcastle na Copa da Liga; e antes disso, na rodada anterior da mesma competição: sem gols e 3-0 no final contra o Doncaster, clube da terceira divisão inglesa. A dar-lhe dores de cabeça na Liga dos Campeões foram Marcos Llorente, Antoine Griezmann, que marcou após um erro do goleiro do Tottenham, e Julian Alvarez, que aproveitou um deslize de Kinsky, encerrando assim sua atuação negativa.
A ESTREIA COM O LIVERPOOL E OS OUTROS JOGOS
O Tottenham o contratou em janeiro de 2025 do Slavia Praga por quase 15 milhões de euros. Chegou como segundo de Vicario, assinou contrato até 2031 e conquistou espaço jogando algumas partidas aqui e ali. A estreia não foi nada má: poucos dias após sua chegada à Inglaterra, ele estreou na Copa da Liga contra o Liverpool, fechando a partida com uma vitória por 1 a 0. Ele ganhou continuidade de meados de janeiro ao início de fevereiro, com Vicario fora por causa de uma cirurgia no tornozelo, mas quando o goleiro italiano voltou a ficar disponível, ele recuperou a vaga de titular. Em janeiro passado, houve interesse do West Ham, mas o Tottenham decidiu mantê-lo, apesar desta noite infeliz, considerando-o uma promessa com quem trabalhar para o futuro.