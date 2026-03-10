Goal.com
Atlético de Madrid x Tottenham, Kinsky fracassa: sofre três gols em 15 minutos e sai em lágrimas. Vicario entra em seu lugar

O goleiro tcheco foi escolhido de surpresa por Tudor no lugar do italiano, mas não aproveitou a oportunidade.

A última partida disputada por Antonin Kinsky pelo Tottenham foi em outubro passado, quando os Spurs foram derrotados por 2 a 0 pelo Newcastle na Copa da Liga. Quase seis meses depois, o goleiro tcheco voltou aos postes de surpresa na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

No entanto, as coisas não correram muito bem: Marcos Llorente, Antoine Griezmann e Julian Alvarez confundiram Kinsky, com o time de Simeone vencendo por 3 a 0 após apenas quinze minutos e, dois minutos após o terceiro gol, o goleiro do Tottenham foi substituído em lágrimas. Em seu lugar entrou Guglielmo Vicario, que não perdia uma partida desde aquele 29 de outubro na Copa da Liga.

  • A ESCOLHA DE TUDOR E OS ERROS

    No Wanda Metropolitano, porém, Tudor decidiu fazer a troca na baliza, justificando assim sua escolha antes do jogo: “Hoje escolho o que considero melhor para a equipe neste momento. Por hoje, esta é a escalação titular. Haverá também o jogo de volta, há espaço para todos”. Pouco depois de um quarto de hora, o técnico croata voltou atrás. Os erros de Kinsky foram graves demais: primeiro, ele errou o lançamento na jogada do gol de Griezmann (o segundo gol), dando a bola aos adversários; depois, ele deixou a bola escapar completamente no passe de um companheiro, abrindo o gol para Julian Alvarez marcar o terceiro gol do Atlético de Madrid.

  • QUEM É KINSKY, CONTRATADO POR QUASE 15 MILHÕES

    O Tottenham o contratou em janeiro de 2025 do Slavia Praga por quase 15 milhões de euros. Chegou como segundo de Vicario, assinou contrato até 2031 e conquistou espaço jogando algumas partidas aqui e ali. A estreia não foi nada má: poucos dias após sua chegada à Inglaterra, ele estreou na Copa da Liga contra o Liverpool, fechando a partida com um placar de 1 a 0. Ele ganhou continuidade de meados de janeiro ao início de fevereiro, com Vicario fora por causa de uma cirurgia no tornozelo, mas quando o goleiro italiano voltou a ficar disponível, ele recuperou a vaga de titular. Em janeiro passado, houve um interesse do West Ham, mas o Tottenham decidiu mantê-lo, apesar desta noite infeliz, considerando-o uma promessa a ser trabalhada para o futuro. 

