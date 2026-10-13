As noites europeias sob os refletores de Madri têm uma intensidade própria, quase sufocante. Em fevereiro de 2022, o Manchester United foi ao Wanda Metropolitano para o jogo de ida das oitavas de final da Champions League, em um confronto que prometia testar tanto os nervos quanto a habilidade. O ar estava impregnado pelo cheiro dos sinalizadores, enquanto os cantos incessantes e ritmados da torcida do Atlético de Madrid transformavam o estádio em um caldeirão capaz de engolir os visitantes. Para o United, era uma viagem ao coração do labirinto defensivo de Diego Simeone.
Atlético de Madrid x Manchester United: partida clássica, Manchester United resiste à pressão no Metropolitano
- AFP
Um início fulminante dos donos da casa
O plano tático estava claro desde o apito inicial, mas o United saiu atrás no placar antes mesmo de conseguir entrar no ritmo. Aos 7 minutos, Renan Lodi fez um cruzamento perigoso que passou pela defesa estática do United. Joao Felix apareceu entre os defensores com instinto de artilheiro e acertou uma cabeçada forte, em mergulho. A bola bateu na parte interna da trave e entrou. O estádio explodiu em um rugido ensurdecedor, que pareceu empurrar a equipe inglesa de volta para seu próprio campo.
Durante o restante do primeiro tempo, o Atlético deu uma aula de agressividade controlada. Recuou, pressionou os adversários e fechou as linhas de passe, forçando o United a trocar passes laterais sem objetivo. Os visitantes não ofereceram perigo e não conseguiram acertar um único chute no gol nos primeiros 45 minutos. Simeone, andando de um lado para o outro em sua área técnica como se estivesse possuído, havia transformado o gramado em um campo minado, onde cada toque do United era disputado por um enxame de jogadores de vermelho e branco.
- Ball Raw Images
United busca se firmar
No segundo tempo, os comandados de Ralf Rangnick tentaram voltar ao jogo, mas a frustração só aumentou. Bruno Fernandes não encontrava espaço, e Cristiano Ronaldo, de volta a uma cidade onde já havia sido o grande protagonista, era recebido por uma vaia a cada vez que se aproximava da bola. O Atlético de Madrid continuava perigoso nos contra-ataques e quase ampliou a vantagem quando um chute desviado acertou a trave, deixando os torcedores do Manchester United que viajaram para acompanhar o jogo agarrados aos cachecóis, em desespero silencioso.
Quando o jogo entrou nos dez minutos finais, a vitória dos donos da casa por 1 a 0 parecia certa, um resultado clássico de Simeone, construído com solidez defensiva. Mas a imprevisibilidade da Champions League entrou em cena. Rangnick recorreu ao banco de reservas e colocou o jovem Anthony Elanga em campo, em uma última cartada. A substituição mudaria o rumo do confronto e daria ao United uma sobrevida que, pelo equilíbrio do jogo, mal merecia.
- AFP
A salvação tardia em Madri
Aos 80 minutos, o gol finalmente saiu. Fernandes, discreto até então, encontrou uma brecha na defesa já desgastada do Atlético de Madrid e deu um passe em profundidade na medida para Elanga. O adolescente manteve a calma e finalizou de chapa, mandando a bola passar por Jan Oblak e entrar no canto inferior em seu primeiro toque significativo na partida. O pequeno grupo de torcedores do Manchester United nas arquibancadas mais altas explodiu em comemoração, e seu alívio ecoou pelo Metropolitano, onde o restante do público estava atônito.
A partida terminou em 1 a 1, resultado que teve gosto de vitória para o Manchester United diante das dificuldades enfrentadas ao longo de toda a noite. O confronto foi marcado pelo contraste entre a organização disciplinada do Atlético de Madrid e um momento de brilhantismo individual de um jogador formado nas categorias de base do United. Aquela noite em Madri lembrou a todos que, na principal competição europeia, a história muitas vezes é escrita nos detalhes, e um único descuido pode desfazer 90 minutos de perfeição defensiva.
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