O plano tático estava claro desde o apito inicial, mas o United saiu atrás no placar antes mesmo de conseguir entrar no ritmo. Aos 7 minutos, Renan Lodi fez um cruzamento perigoso que passou pela defesa estática do United. Joao Felix apareceu entre os defensores com instinto de artilheiro e acertou uma cabeçada forte, em mergulho. A bola bateu na parte interna da trave e entrou. O estádio explodiu em um rugido ensurdecedor, que pareceu empurrar a equipe inglesa de volta para seu próprio campo.

Durante o restante do primeiro tempo, o Atlético deu uma aula de agressividade controlada. Recuou, pressionou os adversários e fechou as linhas de passe, forçando o United a trocar passes laterais sem objetivo. Os visitantes não ofereceram perigo e não conseguiram acertar um único chute no gol nos primeiros 45 minutos. Simeone, andando de um lado para o outro em sua área técnica como se estivesse possuído, havia transformado o gramado em um campo minado, onde cada toque do United era disputado por um enxame de jogadores de vermelho e branco.