A cúpula do Atlético de Madrid enfrenta um período crucial de tomada de decisões que definirá a trajetória do clube nos próximos anos. No topo de sua agenda esportiva está o futuro de Simeone, homem que se tornou sinônimo da identidade moderna do clube. O técnico argentino trabalha atualmente com um contrato que expira em 30 de junho, o que significa que a diretoria esportiva precisa finalizar em breve seus planos para a campanha 2027-28. Embora o tempo esteja passando, o sentimento dentro dos muros do Metropolitano é de continuidade, e não de revolução.

Fontes internas indicam ao AS que o desejo inabalável do clube é que Simeone permaneça no comando. Desde sua chegada, no fim de 2011, o "Cholo" transformou o Atlético de Madrid de um gigante adormecido em uma potência europeia consistente. Mesmo depois de mais de uma década no cargo, Simeone sustenta que tem a mesma fome e energia que levou para sua primeira partida em La Rosaleda, em janeiro de 2012.

Essa paixão duradoura é a principal razão pela qual o clube não vê motivo para buscar um sucessor, acreditando que Simeone ainda é a melhor pessoa para liderar seu projeto esportivo em sua próxima fase.