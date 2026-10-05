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Atlético de Madrid quer que El Cholo fique! Futuro de Diego Simeone ganha forma antes do fim do contrato
Renovação de Simeone continua sendo prioridade máxima do Atlético de Madrid
A cúpula do Atlético de Madrid enfrenta um período crucial de tomada de decisões que definirá a trajetória do clube nos próximos anos. No topo de sua agenda esportiva está o futuro de Simeone, homem que se tornou sinônimo da identidade moderna do clube. O técnico argentino trabalha atualmente com um contrato que expira em 30 de junho, o que significa que a diretoria esportiva precisa finalizar em breve seus planos para a campanha 2027-28. Embora o tempo esteja passando, o sentimento dentro dos muros do Metropolitano é de continuidade, e não de revolução.
Fontes internas indicam ao AS que o desejo inabalável do clube é que Simeone permaneça no comando. Desde sua chegada, no fim de 2011, o "Cholo" transformou o Atlético de Madrid de um gigante adormecido em uma potência europeia consistente. Mesmo depois de mais de uma década no cargo, Simeone sustenta que tem a mesma fome e energia que levou para sua primeira partida em La Rosaleda, em janeiro de 2012.
Essa paixão duradoura é a principal razão pela qual o clube não vê motivo para buscar um sucessor, acreditando que Simeone ainda é a melhor pessoa para liderar seu projeto esportivo em sua próxima fase.
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Simeone e o Atlético de olho em mais um negócio
As negociações por um novo contrato para Simeone devem ser relativamente simples, já que tanto o treinador quanto a diretoria compartilham uma visão comum para o futuro. "Simeone quer ficar, o clube, em princípio, também e o acordo não deve representar um grande problema para todas as partes", segundo uma reportagem do AS.
Esse entendimento mútuo sugere que a documentação provavelmente será resolvida com a mesma eficiência da última renovação dele, em 2023, que garantiu seus serviços até 2027. Apesar dos rumores persistentes que o ligam à seleção da Argentina ou a um retorno à Serie A, Simeone tem priorizado de forma consistente seu trabalho na capital espanhola.
Paciência é necessária durante a transição do elenco
Apesar do desejo claro de estender a permanência de Simeone, não há pressa imediata para assinar. O clube passou recentemente por uma reformulação significativa do elenco principal, um processo que raramente ocorre sem contratempos. A saída de uma figura influente como Antoine Griezmann deixou uma lacuna que a comissão técnica ainda trabalha para preencher, com foco na coesão coletiva, e não no brilho individual.
O próprio Simeone, segundo informações, queria ter algum tempo para avaliar como o elenco reformulado começaria a temporada antes de se comprometer com outro ciclo de longo prazo, garantindo que as bases competitivas permaneçam sólidas.
O momento dessas negociações também é um fator, já que o clube frequentemente prefere usar as pausas para jogos de seleções ou o período de Natal para discutir esse tipo de questão administrativa de alto nível. À medida que a equipe começa a encontrar seu ritmo em campo após um início irregular, o ambiente para as conversas por contrato se torna cada vez mais favorável, abrindo caminho para um possível anúncio durante os meses de inverno.
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Llorente e o interesse do Bayern de Munique
Simeone não é a única figura de alto perfil cujo futuro está sendo debatido atualmente em Madri. Marcos Llorente, peça vital na engrenagem do Atleti, também entra em um período em que sua situação contratual precisa ser resolvida.
O internacional espanhol se tornou um líder dentro do vestiário, mas suas atuações não passaram despercebidas pela elite europeia. Especificamente, diz-se que o Bayern de Munique está monitorando de perto a situação de Llorente enquanto considera reforçar suas opções para o meio-campo e a defesa com um jogador de sua versatilidade e intensidade de trabalho.
Embora o interesse da Alemanha e de vários clubes da Premier League esteja crescendo, a preferência pessoal de Llorente é permanecer no Metropolitano. Ele se tornou uma referência para os torcedores e um braço direito importante de Simeone em campo.
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