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Atlético de Madrid prepara oferta inicial por estrela do Tottenham, Cristian Romero, enquanto Inter de Milão rivaliza na investida
Simeone mira reforço para a defesa
O Atlético está agindo com determinação para garantir os serviços de Romero, um jogador admirado há muito tempo pelo técnico Diego Simeone. Segundo o Marca, a diretoria do clube prepara neste momento uma oferta inicial ao Tottenham na casa dos € 30 milhões, na esperança de finalmente contratar um jogador que tenta trazer há várias janelas de transferências.
A situação atual no Metropolitano exige uma política de “entra um, sai um” para manter a estabilidade financeira. As possíveis saídas de Ruggeri para o Aston Villa e de Nahuel Molina para a Roma são vistas como passos essenciais antes que qualquer contratação formal possa ser concluída. Essas vendas não apenas forneceriam o capital necessário para a taxa de transferência, como também reduziriam significativamente a folha salarial, permitindo ao Atlético acomodar o salário substancial de Romero.
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A disputa com a Inter de Milão por Romero
Enquanto o Atlético faz seu movimento, não está sozinho na disputa pelo prestigiado zagueiro. A Inter já manifestou seu interesse por meio de uma proposta concreta no valor de € 35 milhões, mais € 5 milhões adicionais em variáveis relacionadas a desempenho. Isso coloca a campeã italiana ligeiramente à frente em termos do pacote financeiro inicial oferecido ao clube do norte de Londres. No entanto, o Atlético tem uma vantagem significativa na corrida: a preferência pessoal do jogador. Segundo relatos, Romero deixou claro que prioriza uma transferência para a capital espanhola em vez de um retorno à Serie A, onde anteriormente se destacou por Atalanta e Genoa antes de se mudar para a Premier League.
O atrativo de jogar sob o comando de Simeone continua sendo uma força motriz para o internacional argentino. Fontes próximas ao jogador sugerem que ele nunca escondeu o desejo de trabalhar com seu compatriota e até expressou esse sentimento durante confrontos da Champions League na temporada passada. Para facilitar uma possível mudança para a Espanha, Romero teria incluído uma cláusula específica em sua recente renovação de contrato com o Tottenham, válida até 2029, com a intenção de facilitar uma transferência caso um dos gigantes espanhóis aparecesse.
Tottenham está pronto para negociar por um preço justo
O Tottenham parece mais disposto a negociar neste verão do que em anos anteriores. Depois de antes pedir uma taxa superior a € 55 milhões, o clube londrino agora estaria aberto a propostas a partir da faixa de € 40 milhões. Essa mudança na avaliação encorajou o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, a começar a traçar um plano definitivo para a transferência.
Espera-se que o processo de negociação seja delicado, já que o Tottenham é conhecido por ser um negociador duro. No entanto, a pressão do lado do jogador e a concorrência entre Inter e Atlético podem acelerar o cronograma.
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Alemany lidera a investida final por Romero
Alemany está atualmente supervisionando os detalhes finais das transferências de saída que vão viabilizar a proposta oficial por Romero. O clube acredita que o ciclo do zagueiro Jose Maria Gimenez pode estar se aproximando do fim, tornando ainda mais crucial a contratação de um substituto de alto nível. Romero é visto como o nome perfeito para liderar uma nova linha defensiva, oferecendo a agressividade, a liderança e a qualidade técnica que Simeone exige de seus zagueiros. Os próximos dias serão cruciais à medida que as vendas de Molina e Ruggeri cheguem às etapas finais, dando o sinal verde financeiro para que Alemany apresente a proposta formal ao Tottenham.
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