Enquanto o Atlético faz seu movimento, não está sozinho na disputa pelo prestigiado zagueiro. A Inter já manifestou seu interesse por meio de uma proposta concreta no valor de € 35 milhões, mais € 5 milhões adicionais em variáveis relacionadas a desempenho. Isso coloca a campeã italiana ligeiramente à frente em termos do pacote financeiro inicial oferecido ao clube do norte de Londres. No entanto, o Atlético tem uma vantagem significativa na corrida: a preferência pessoal do jogador. Segundo relatos, Romero deixou claro que prioriza uma transferência para a capital espanhola em vez de um retorno à Serie A, onde anteriormente se destacou por Atalanta e Genoa antes de se mudar para a Premier League.

O atrativo de jogar sob o comando de Simeone continua sendo uma força motriz para o internacional argentino. Fontes próximas ao jogador sugerem que ele nunca escondeu o desejo de trabalhar com seu compatriota e até expressou esse sentimento durante confrontos da Champions League na temporada passada. Para facilitar uma possível mudança para a Espanha, Romero teria incluído uma cláusula específica em sua recente renovação de contrato com o Tottenham, válida até 2029, com a intenção de facilitar uma transferência caso um dos gigantes espanhóis aparecesse.