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Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty
Donny Afroni

Traduzido por

Atlético de Madrid prepara oferta inicial por estrela do Tottenham, Cristian Romero, enquanto Inter de Milão rivaliza na investida

Mercado da bola
C. Romero
Atlético de Madrid
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As esperanças da Inter de garantir Cristian Romero estão seriamente ameaçadas, já que o Atlético de Madrid se prepara para fazer uma investida formal pelo defensor do Tottenham Hotspur. O internacional argentino se tornou alvo de uma disputa de alto nível no mercado de transferências, com o gigante espanhol pronto para testar a resistência do Tottenham com uma oferta inicial significativa.

  • Simeone mira reforço para a defesa

    O Atlético está agindo com determinação para garantir os serviços de Romero, um jogador admirado há muito tempo pelo técnico Diego Simeone. Segundo o Marca, a diretoria do clube prepara neste momento uma oferta inicial ao Tottenham na casa dos € 30 milhões, na esperança de finalmente contratar um jogador que tenta trazer há várias janelas de transferências.

    A situação atual no Metropolitano exige uma política de “entra um, sai um” para manter a estabilidade financeira. As possíveis saídas de Ruggeri para o Aston Villa e de Nahuel Molina para a Roma são vistas como passos essenciais antes que qualquer contratação formal possa ser concluída. Essas vendas não apenas forneceriam o capital necessário para a taxa de transferência, como também reduziriam significativamente a folha salarial, permitindo ao Atlético acomodar o salário substancial de Romero.

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  • Cristian RomeroGetty

    A disputa com a Inter de Milão por Romero

    Enquanto o Atlético faz seu movimento, não está sozinho na disputa pelo prestigiado zagueiro. A Inter já manifestou seu interesse por meio de uma proposta concreta no valor de € 35 milhões, mais € 5 milhões adicionais em variáveis relacionadas a desempenho. Isso coloca a campeã italiana ligeiramente à frente em termos do pacote financeiro inicial oferecido ao clube do norte de Londres. No entanto, o Atlético tem uma vantagem significativa na corrida: a preferência pessoal do jogador. Segundo relatos, Romero deixou claro que prioriza uma transferência para a capital espanhola em vez de um retorno à Serie A, onde anteriormente se destacou por Atalanta e Genoa antes de se mudar para a Premier League.

    O atrativo de jogar sob o comando de Simeone continua sendo uma força motriz para o internacional argentino. Fontes próximas ao jogador sugerem que ele nunca escondeu o desejo de trabalhar com seu compatriota e até expressou esse sentimento durante confrontos da Champions League na temporada passada. Para facilitar uma possível mudança para a Espanha, Romero teria incluído uma cláusula específica em sua recente renovação de contrato com o Tottenham, válida até 2029, com a intenção de facilitar uma transferência caso um dos gigantes espanhóis aparecesse.

  • Tottenham está pronto para negociar por um preço justo

    O Tottenham parece mais disposto a negociar neste verão do que em anos anteriores. Depois de antes pedir uma taxa superior a € 55 milhões, o clube londrino agora estaria aberto a propostas a partir da faixa de € 40 milhões. Essa mudança na avaliação encorajou o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, a começar a traçar um plano definitivo para a transferência.

    Espera-se que o processo de negociação seja delicado, já que o Tottenham é conhecido por ser um negociador duro. No entanto, a pressão do lado do jogador e a concorrência entre Inter e Atlético podem acelerar o cronograma.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alemany lidera a investida final por Romero

    Alemany está atualmente supervisionando os detalhes finais das transferências de saída que vão viabilizar a proposta oficial por Romero. O clube acredita que o ciclo do zagueiro Jose Maria Gimenez pode estar se aproximando do fim, tornando ainda mais crucial a contratação de um substituto de alto nível. Romero é visto como o nome perfeito para liderar uma nova linha defensiva, oferecendo a agressividade, a liderança e a qualidade técnica que Simeone exige de seus zagueiros. Os próximos dias serão cruciais à medida que as vendas de Molina e Ruggeri cheguem às etapas finais, dando o sinal verde financeiro para que Alemany apresente a proposta formal ao Tottenham.