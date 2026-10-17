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Atlético de Madrid planeja contratar em definitivo Jonathan David, emprestado pela Juventus, por 25 milhões de euros
Atlético mira contratação definitiva de David
O Atlético ficou muito impressionado com David desde sua chegada por empréstimo da Juventus durante a janela de transferências de verão. O clube espanhol já planeja transformar o empréstimo em uma transferência definitiva ao fim da temporada 2026-27.
Relevoafirma que o Atlético reservou € 25 milhões no orçamento do próximo ano para contratar o jogador da seleção canadense em definitivo. A decisão antecipada vem após o atacante causar impacto imediato sob o comando de Diego Simeone.
David chegou ao Atlético em busca de um recomeço após uma única temporada difícil na Serie A. Sua rápida adaptação ao futebol espanhol convenceu a direção do clube a agir depressa para garantir sua permanência a longo prazo.
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Superando sua marca na Serie A
O atacante de 26 anos teve um início extraordinário na Espanha, participando de pelo menos um gol em todos os jogos da La Liga que disputou até agora. Ele soma três gols e duas assistências em suas quatro primeiras partidas pelo clube no campeonato.
O desempenho contrasta fortemente com sua difícil temporada de estreia em Turim. David precisou de 19 jogos para chegar a cinco participações em gols após se transferir do Lille para a Juventus sem custos.
Embora tenha encerrado sua única temporada na Serie A com seis gols e quatro assistências, ele teve dificuldades para corresponder às expectativas. A boa fase em Madri mostra que está recuperando rapidamente sua eficiência diante do gol.
Planos financeiros já definidos
O Atlético de Madrid contratou David por empréstimo com opção de compra fixada em € 25 milhões durante as negociações com a Juventus no verão. A mesma reportagem indica que o clube já reservou esse valor exato em seu planejamento financeiro futuro.
Ainda há a possibilidade de o Atlético de Madrid tentar negociar um preço menor com a Juventus antes de acionar a cláusula. No entanto, o clube espanhol está disposto a pagar o valor integral, se necessário, para fechar o negócio.
A Juventus permitiu a saída do atacante após apenas uma temporada, quando ficou claro que ele não fazia parte dos planos principais do clube. Um acordo em definitivo pelo valor de € 25 milhões permitiria que todas as partes resolvessem a situação do jogador sem dificuldades.
- AFP
Uma temporada decisiva pela frente
David buscará manter seu desempenho excepcional enquanto o Atlético de Madrid disputa competições nacionais e europeias nesta temporada. Se mantiver a boa fase, consolidará ainda mais sua posição como peça fundamental do elenco.
Se as boas atuações continuarem, o Atlético de Madrid buscará concluir as formalidades da transferência com a Juventus bem antes do prazo final, no verão europeu. Por enquanto, o atacante segue concentrado em aproveitar o bom começo na Liga.
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