Atlético de Madrid planeja contratar em definitivo Jonathan David, emprestado pela Juventus, por 25 milhões de euros

O Atlético ficou muito impressionado com David desde sua chegada por empréstimo da Juventus durante a janela de transferências de verão. O clube espanhol já planeja transformar o empréstimo em uma transferência definitiva ao fim da temporada 2026-27.

Relevoafirma que o Atlético reservou € 25 milhões no orçamento do próximo ano para contratar o jogador da seleção canadense em definitivo. A decisão antecipada vem após o atacante causar impacto imediato sob o comando de Diego Simeone.

David chegou ao Atlético em busca de um recomeço após uma única temporada difícil na Serie A. Sua rápida adaptação ao futebol espanhol convenceu a direção do clube a agir depressa para garantir sua permanência a longo prazo.