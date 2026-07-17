A novela sobre o futuro do atacante argentino Julián Álvarez continua e ganha mais um capítulo. Enquanto o Barcelona continua a exercer pressão na mídia por meio das declarações públicas do presidente Joan Laporta, e o Arsenal e o Paris Saint-Germain avaliam a situação nos bastidores, o Atlético de Madrid volta a fechar as portas por meio das palavras do diretor executivo Miguel Ángel Gil.
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Atlético de Madrid, o diretor executivo Miguel Ángel Gil: “Julian Álvarez fica aqui; já dissemos ao Barcelona que não aceitaremos nem mesmo propostas de 200 milhões de euros”
POSIÇÃO CLARA
“Minha posição é clara, a posição do clube é clara. Já comunicamos isso ao jogador, aos seus representantes e ao presidente do Barcelona. Não tenho a menor dúvida de que o Atlético é o lugar certo no mundo para o Julián, e que o Julián é o centroavante perfeito para o Atlético de Madrid. Queremos mantê-lo conosco. Recentemente, ouvi o presidente dizer que a oferta que fez ao Atlético de Madrid não era ilimitada. Minha única resposta é que a nossa resposta é ilimitada. Não queremos vendê-lo. Não aceitamos uma oferta de 100 milhões de euros, e não aceitaremos uma de 150 milhões de euros nem mesmo de 200 milhões de euros”, disse Miguel Ángel Gil.
AS ÚLTIMAS PALAVRAS DE LAPORTA
Uma resposta que chega logo em seguida às enésimas declarações de Joan Laporta sobre o interesse declarado do Barcelona por Julian Alvarez: “Enviamos uma proposta ao Atlético de Madrid e estamos aguardando uma resposta. É uma oferta muito boa, mas não é válida para sempre. Flick e Deco querem o Julian, mas se o Atlético disser não, teremos que buscar opções alternativas”.
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