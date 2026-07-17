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Julian AlvarezGetty Images

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Atlético de Madrid, o diretor executivo Miguel Ángel Gil: “Julian Álvarez fica aqui; já dissemos ao Barcelona que não aceitaremos nem mesmo propostas de 200 milhões de euros”

Atlético de Madrid
J. Alvarez
Mercado da bola
Barcelona

O atacante argentino continua sendo o alvo número um do Barcelona, com o Arsenal e o PSG também na disputa

A novela sobre o futuro do atacante argentino Julián Álvarez continua e ganha mais um capítulo. Enquanto o Barcelona continua a exercer pressão na mídia por meio das declarações públicas do presidente Joan Laporta, e o Arsenal e o Paris Saint-Germain avaliam a situação nos bastidores, o Atlético de Madrid volta a fechar as portas por meio das palavras do diretor executivo Miguel Ángel Gil.


  • POSIÇÃO CLARA

    “Minha posição é clara, a posição do clube é clara. Já comunicamos isso ao jogador, aos seus representantes e ao presidente do Barcelona. Não tenho a menor dúvida de que o Atlético é o lugar certo no mundo para o Julián, e que o Julián é o centroavante perfeito para o Atlético de Madrid. Queremos mantê-lo conosco. Recentemente, ouvi o presidente dizer que a oferta que fez ao Atlético de Madrid não era ilimitada. Minha única resposta é que a nossa resposta é ilimitada. Não queremos vendê-lo. Não aceitamos uma oferta de 100 milhões de euros, e não aceitaremos uma de 150 milhões de euros nem mesmo de 200 milhões de euros”, disse Miguel Ángel Gil.

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  • AS ÚLTIMAS PALAVRAS DE LAPORTA

    Uma resposta que chega logo em seguida às enésimas declarações de Joan Laporta sobre o interesse declarado do Barcelona por Julian Alvarez: “Enviamos uma proposta ao Atlético de Madrid e estamos aguardando uma resposta. É uma oferta muito boa, mas não é válida para sempre. Flick e Deco querem o Julian, mas se o Atlético disser não, teremos que buscar opções alternativas”.

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