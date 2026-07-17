Atlético de Madrid, o diretor executivo Miguel Ángel Gil: “Julian Álvarez fica aqui; já dissemos ao Barcelona que não aceitaremos nem mesmo propostas de 200 milhões de euros”

“Minha posição é clara, a posição do clube é clara. Já comunicamos isso ao jogador, aos seus representantes e ao presidente do Barcelona. Não tenho a menor dúvida de que o Atlético é o lugar certo no mundo para o Julián, e que o Julián é o centroavante perfeito para o Atlético de Madrid. Queremos mantê-lo conosco. Recentemente, ouvi o presidente dizer que a oferta que fez ao Atlético de Madrid não era ilimitada. Minha única resposta é que a nossa resposta é ilimitada. Não queremos vendê-lo. Não aceitamos uma oferta de 100 milhões de euros, e não aceitaremos uma de 150 milhões de euros nem mesmo de 200 milhões de euros”, disse Miguel Ángel Gil.