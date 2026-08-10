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Atlético de Madrid faz proposta de € 35 milhões por Matias Fernandez-Pardo, destaque do Lille, enquanto o interesse da Premier League se intensifica
Atlético de Madrid faz sua investida por joia belga
Simeone parece prestes a reforçar suas opções de ataque no Metropolitano, já que o Atlético submeteu uma proposta inicial por Fernandez-Pardo. O gigante espanhol colocou na mesa uma oferta estimada em cerca de € 35 milhões pelo internacional belga de 21 anos, de acordo com L’Equipe. Embora a proposta represente um investimento significativo para o Atlético, relatos na França sugerem que o clube da Ligue 1 ainda não está pronto para autorizar uma venda nesse valor específico. A oferta não foi rejeitada de imediato, mas o presidente do Lille, Olivier Letang, deve esperar por uma avaliação mais alta.
- AFP
Gigantes da Premier League avaliam propostas rivais
A investida do Atleti pode ser o catalisador para desencadear uma guerra de ofertas, especialmente com potências da Premier League monitorando de perto a situação. Surgiu recentemente que o Arsenal disputará com o Liverpool a contratação do cobiçado ponta, já que os dois clubes ingleses buscam adicionar profundidade e qualidade aos seus respectivos lados do campo. Com o Atleti agora mostrando suas cartas, Arsenal e Liverpool podem ser forçados a acelerar seus próprios planos para evitar perder o jovem.
Para o Arsenal, Fernandez-Pardo representa mais uma adição de alto potencial a um elenco que já viu investimento significativo nas áreas abertas nesta janela de verão. Da mesma forma, o Liverpool supostamente está interessado em dar novo impulso ao seu ataque sob sua nova estrutura de comando.
Presidente do Lille mantém posição sobre avaliação
Apesar de a oferta formal ter chegado ao Stade Pierre-Mauroy, Letang manteve a consistência em sua posição pública sobre a importância do jogador para o clube. Antes de a equipe espanhola fazer sua investida, Letang foi categórico ao afirmar que o clube pretendia manter o jogador de 21 anos, que atualmente tem contrato até 2029.
Falando recentemente sobre a situação do jogador no elenco, Letang foi claro sobre as intenções do clube para a próxima temporada. "Contamos com ele, ele sabe disso, e fomos muito claros com ele", afirmou o presidente.
- Getty Images Sport
Uma estrela em ascensão no futebol francês
A ascensão de Fernandez-Pardo ao destaque tem sido rápida, com suas atuações na Ligue 1 rendendo comparações com alguns dos melhores pontas surgidos da elite francesa nos últimos anos. Sua qualidade técnica, combinada com sua preparação física para competições europeias de alto nível, fez dele um alvo prioritário de olheiros em todo o continente. Sua participação na Liga dos Campeões da UEFA elevou ainda mais seu status, dando a ele a plataforma para mostrar seu talento contra adversários de elite no maior palco de todos. À medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima, a disputa por sua contratação deve se intensificar. O Atlético deu o primeiro passo concreto, mas, com Arsenal e Liverpool precisando de reforços para o ataque, a novela está longe de acabar.
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