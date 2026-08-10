A investida do Atleti pode ser o catalisador para desencadear uma guerra de ofertas, especialmente com potências da Premier League monitorando de perto a situação. Surgiu recentemente que o Arsenal disputará com o Liverpool a contratação do cobiçado ponta, já que os dois clubes ingleses buscam adicionar profundidade e qualidade aos seus respectivos lados do campo. Com o Atleti agora mostrando suas cartas, Arsenal e Liverpool podem ser forçados a acelerar seus próprios planos para evitar perder o jovem.

Para o Arsenal, Fernandez-Pardo representa mais uma adição de alto potencial a um elenco que já viu investimento significativo nas áreas abertas nesta janela de verão. Da mesma forma, o Liverpool supostamente está interessado em dar novo impulso ao seu ataque sob sua nova estrutura de comando.