Barcelona e City chegaram com sucesso a um acordo de princípio para a transferência bombástica do internacional espanhol Rodri. O meio-campista de 30 anos está prestes a se juntar ao gigante catalão em um grande negócio de verão. O pacote total, segundo relatos, é de um valor inicial de € 65 milhões (£ 55 mi) em taxa fixa, além de mais € 10 milhões (£ 8,5 mi) em bônus relacionados a desempenho.

No entanto, o City não é o único clube que se beneficiará financeiramente com a transferência iminente. Atlético e Villarreal também devem receber uma boa quantia devido às regras do mecanismo de solidariedade da Fifa, de acordo com Mundo Deportivo.