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RodriGetty Images
Yosua Arya

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Atlético de Madrid e Villarreal prestes a receber uma bolada milionária com o Barcelona se aproximando de Rodri, estrela do Manchester City

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Atlético de Madrid e Villarreal estão prestes a receber uma quantia financeira significativa após a transferência iminente de Rodri para o Barcelona. Os rivais espanhóis se beneficiarão diretamente do mecanismo de solidariedade da Fifa depois que o gigante catalão acertou um grande acordo de verão com o Manchester City pelo meio-campista.

  • Barcelona fecha megacontrato por Rodri

    Barcelona e City chegaram com sucesso a um acordo de princípio para a transferência bombástica do internacional espanhol Rodri. O meio-campista de 30 anos está prestes a se juntar ao gigante catalão em um grande negócio de verão. O pacote total, segundo relatos, é de um valor inicial de € 65 milhões (£ 55 mi) em taxa fixa, além de mais € 10 milhões (£ 8,5 mi) em bônus relacionados a desempenho.

    No entanto, o City não é o único clube que se beneficiará financeiramente com a transferência iminente. Atlético e Villarreal também devem receber uma boa quantia devido às regras do mecanismo de solidariedade da Fifa, de acordo com Mundo Deportivo.

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  • RodriGetty

    Atlético garante pagamento de solidariedade

    O mecanismo global de solidariedade determina que 5% de qualquer taxa de transferência internacional deve ser distribuída entre os vários clubes que ajudaram a formar um jogador entre os 12 e os 23 anos. O Atletico, onde Rodri passou sete anos cruciais se desenvolvendo nas categorias de base antes de sair aos 17, tem garantidos pelo menos € 1,6 milhão (£ 1,3 milhão) apenas da taxa fixa inicial. Esse valor pode subir com folga para € 2 milhões (£ 1,7 milhão) se todas as variáveis contratuais forem cumpridas com sucesso pelo jogador. O Rayo Majadahonda, primeiro clube de base do meio-campista, não receberá nada, já que ele deixou a estrutura do clube aos 11 anos.

  • Villarreal fica com uma fatia do bolo

    O Villarreal também ficará com uma parte significativa dos pagamentos de solidariedade da Fifa. O Submarino Amarelo abrigou o talentoso meio-campista por cinco temporadas decisivas, incluindo duas em suas categorias de base e três no time principal. Rodri se transferiu anteriormente do Villarreal de volta para o Atlético em 2018, antes de partir para o City em uma transferência altamente lucrativa apenas um ano depois.

    Agora, enquanto o internacional espanhol se prepara para seguir para a Catalunha, seus ex-empregadores esfregam as mãos diante da perspectiva de uma injeção de dinheiro totalmente inesperada.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Aguardando o anúncio oficial da transferência

    Os detalhes finais e intrincados da transferência bombástica de Rodri para o Camp Nou estão sendo acertados nos bastidores, com um anúncio oficial do clube esperado em breve. O técnico do Barcelona, Hansi Flick, estará extremamente ansioso para integrar o experiente meio-campista aos seus planos iniciais antes de uma campanha doméstica e europeia altamente exigente.

    Enquanto isso, tanto o Atlético quanto o Villarreal aguardarão ansiosamente seus respectivos pagamentos. Os fundos adicionais darão um impulso bem-vindo enquanto os dois buscam concluir seus próprios negócios de transferências de verão antes que a janela finalmente se feche.