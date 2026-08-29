AFP
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Atlético de Madrid define prazo para Julian Alvarez, enquanto atacante segue "confuso" em meio à novela de transferências com Arsenal e Barcelona
Atlético faz ultimato final
A cúpula do Atlético de Madrid se cansou das especulações contínuas em torno de seu atacante estrela e, segundo a Sky Sports, estabeleceu o domingo como prazo para que o jogador defina seu futuro. Apesar do forte interesse do exterior, o clube descartou de forma categórica uma transferência dentro do país, afirmando em resposta dura que há 'zero por cento de chance' de vendê-lo ao Barcelona. Ao se definir como as 'únicas vítimas' prejudicadas tanto financeiramente quanto socialmente por uma campanha de mentiras, o Atlético destacou que a situação já não é mais sobre dinheiro, mas sobre dignidade.
O CEO Miguel Angel Gil Marin também se pronunciou sobre o impacto que a situação está causando no atacante, que não treina há vários dias. Gil Marin explicou: '[Julian] está realmente sofrendo. Houve pessoas que o induziram ao erro, que o deixaram confuso, e a verdade é que lamento profundamente isso. Eu o conheço, trabalho com ele há algum tempo, e ele é uma grande pessoa, um grande profissional e um excelente jogador de futebol. Ele está completamente confuso e, neste momento, está passando por uma situação muito difícil, tanto pessoal quanto profissionalmente.'
- Getty Images Sport
Barcelona segue na briga
Apesar da rejeição firme vinda da capital, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou publicamente que o gigante catalão segue com firmeza na disputa pelo atacante. Hansi Flick vê o argentino como o substituto ideal para os já saídos Robert Lewandowski e Ferran Torres.
Laporta abordou diretamente o atrito, afirmando: "Antes de mais nada, temos o máximo respeito pelo Atletico de Madrid e também apreço pessoal por seus dirigentes, porque nos conhecemos há muitos anos. Toda essa situação gerou muito barulho. Isso não é motivado por ações tomadas pelo Barca. É motivado pelo fato de o Atletico ter nos dito que não estava vendendo (Alvarez)."
Ele ainda reafirmou o interesse do Barcelona, acrescentando: "Caso o Atletico de Madrid queira vender o jogador, temos muito interesse em comprar Julian Alvarez. Gostaríamos que nossa oferta fosse aceita. Dizemos isso com todo o respeito ao Atletico, mas queremos que eles saibam que, se estiverem abertos a vendê-lo antes do fim da janela de transferências de verão, estaríamos dispostos a comprá-lo."
Arteta minimiza interesse do Arsenal
Do outro lado do Canal da Mancha, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi obrigado a responder a perguntas sobre uma transferência do jogador de 26 anos. Embora o Arsenal esteja supostamente monitorando a situação, o clube ainda não fez uma abordagem formal, já que o jogador não indicou claramente vontade de voltar à Premier League, tendo também rejeitado recentemente a ideia de um retorno ao Manchester City. Enquanto isso, a incerteza em torno de seu futuro já está tendo impacto em campo, com o técnico do Atlético, Diego Simeone, confirmando que Alvarez vai desfalcar o confronto deste fim de semana contra o Sevilla depois de não treinar com o elenco nos últimos três dias.
O técnico do Arsenal insistiu em uma política de transparência com seus jogadores, dizendo: "Muito simples. Seja o que for que vocês leiam, se tiverem alguma pergunta, venham bater na minha porta, e eu direi se é verdade ou não. Porque um jogador, em qualquer posição, se ler isso, poderíamos colocar um catálogo nas paredes sobre todos os jogadores que queríamos nos últimos três meses, e precisaríamos do prédio inteiro. Eles sabem que há muita especulação. Então, se em algum momento sentirem dúvida sobre o que pensamos deles, e se vamos contratar um jogador, eu digo a eles imediatamente."
- Getty Images Sport
A reta final da janela de transferências
À medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima, a situação segue indefinida. O Arsenal parece satisfeito em esperar por um sinal do estafe do jogador antes de iniciar negociações formais, enquanto o Barcelona espera que o desejo do atleta de se transferir para a Catalunha eventualmente force a mão do Atletico. Arteta acrescentou: "E, se vamos contratar alguém para a posição deles, normalmente eu aviso. Eu digo: 'Estes são os planos e os motivos. Ainda acreditamos em você, mas a concorrência vai aumentar'. Prefiro fazer dessa forma".
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