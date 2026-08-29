Do outro lado do Canal da Mancha, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi obrigado a responder a perguntas sobre uma transferência do jogador de 26 anos. Embora o Arsenal esteja supostamente monitorando a situação, o clube ainda não fez uma abordagem formal, já que o jogador não indicou claramente vontade de voltar à Premier League, tendo também rejeitado recentemente a ideia de um retorno ao Manchester City. Enquanto isso, a incerteza em torno de seu futuro já está tendo impacto em campo, com o técnico do Atlético, Diego Simeone, confirmando que Alvarez vai desfalcar o confronto deste fim de semana contra o Sevilla depois de não treinar com o elenco nos últimos três dias.

O técnico do Arsenal insistiu em uma política de transparência com seus jogadores, dizendo: "Muito simples. Seja o que for que vocês leiam, se tiverem alguma pergunta, venham bater na minha porta, e eu direi se é verdade ou não. Porque um jogador, em qualquer posição, se ler isso, poderíamos colocar um catálogo nas paredes sobre todos os jogadores que queríamos nos últimos três meses, e precisaríamos do prédio inteiro. Eles sabem que há muita especulação. Então, se em algum momento sentirem dúvida sobre o que pensamos deles, e se vamos contratar um jogador, eu digo a eles imediatamente."