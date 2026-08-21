Oficialmente, Alvarez foi deixado fora do elenco por falta de ritmo de jogo após sua participação com a Argentina, que chegou à final da Copa do Mundo. Simeone explicou a ausência, dizendo: "Não acreditamos que Julian Alvarez esteja nas condições ideais para jogar ou participar da partida de amanhã. Esperamos que, ao longo destes próximos quatro dias, ele evolua ainda mais e fique mais perto do ponto em que queremos que ele esteja."

No entanto, o momento da ausência, somado às notícias de um acordo com o Arsenal, levantou suspeitas por toda a Europa. Apesar do otimismo público do treinador sobre montar um elenco forte, a realidade é que o futuro do argentino segue sendo a maior incerteza sobre o clube. Com o prazo se aproximando, o Atletico precisa decidir se vai forçar a ida ao Arsenal, ceder ao interesse do Barcelona ou, de alguma forma, reintegrar um jogador que claramente já decidiu que seu futuro será longe de Madri.