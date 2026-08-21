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Atlético de Madrid concorda em vender Julián Alvarez ao Arsenal, mas atacante diz não com a 'transferência dos sonhos' para o Barcelona em mente
Investida do Arsenal é barrada pela preferência de Alvarez
Em uma reviravolta sensacional na janela de transferências de verão, o Atlético de Madrid abriu a porta para que Alvarez se junte ao Arsenal, de acordo com o Mundo Deportivo. O gigante espanhol agora estaria disposto a autorizar uma ida ao Emirates Stadium, potencialmente envolvendo uma troca por Viktor Gyokeres, enquanto Diego Simeone busca resolver uma situação que se tornou cada vez mais insustentável no Metropolitano.
No entanto, a reportagem acrescenta que Alvarez está irredutível e só deixará a capital espanhola para ir ao Barcelona, clube que considera seu destino dos "sonhos". Essa posição vem após um verão de atritos no qual o ex-jogador do Manchester City deixou claros os seus sentimentos no cenário internacional.
- ZUMA Press Wire
Barcelona encerra a busca por Alvarez
Embora o jogador esteja desesperado por uma mudança para a Catalunha, a cúpula do Atlético tem se mostrado muito mais resistente a negociar com um rival doméstico. Consequentemente, o Barcelona teria interrompido suas tentativas de contratar o atacante depois de ver uma proposta significativa de € 100 milhões (£ 86 milhões) rejeitada pelos rojiblancos no início da janela.
O CEO do Atlético, Miguel Angel Gil Marin, segue desafiador publicamente em relação à avaliação do centroavante, apontando sua astronômica cláusula de rescisão de € 500 milhões como a única saída. "Não queremos negociá-lo", afirmou Gil Marin. "Não aceitamos a oferta de € 100 milhões, nem aceitaremos uma de € 150 milhões ou € 200 milhões. Não tenho dúvidas de que o Atlético é o lugar certo para Julian e que Julian é o centroavante do Atlético de Madrid. Queremos mantê-lo."
Torcedores se voltam contra a estrela que quer sair
O ambiente no Metropolitano azedou consideravelmente à medida que a janela de transferências entra em sua reta final. Durante a vitória do Atletico por 2 a 0 sobre o Malaga na rodada de abertura de La Liga 2026-27, a ausência de Alvarez provocou uma reação da torcida que evidenciou a crescente ruptura. Uma parte dos torcedores da casa dirigiu vaias e cânticos hostis ao argentino, que foi totalmente deixado fora da lista de relacionados para a partida por Simeone.
Simeone abordou a situação após o jogo, sem esconder a tensão. "Tenho grande respeito pelo nosso povo", afirmou o técnico. "Estamos abertos, como sempre dizemos, a possibilidades específicas. Vocês sabem disso depois de 15 anos, eu sempre digo que, até a janela fechar, estou aberto a qualquer coisa que possa acontecer. Isso não significa que eu esteja falando de algum indivíduo específico, está claro?"
- AFP
Preocupações com a forma física ou tática de transferências?
Oficialmente, Alvarez foi deixado fora do elenco por falta de ritmo de jogo após sua participação com a Argentina, que chegou à final da Copa do Mundo. Simeone explicou a ausência, dizendo: "Não acreditamos que Julian Alvarez esteja nas condições ideais para jogar ou participar da partida de amanhã. Esperamos que, ao longo destes próximos quatro dias, ele evolua ainda mais e fique mais perto do ponto em que queremos que ele esteja."
No entanto, o momento da ausência, somado às notícias de um acordo com o Arsenal, levantou suspeitas por toda a Europa. Apesar do otimismo público do treinador sobre montar um elenco forte, a realidade é que o futuro do argentino segue sendo a maior incerteza sobre o clube. Com o prazo se aproximando, o Atletico precisa decidir se vai forçar a ida ao Arsenal, ceder ao interesse do Barcelona ou, de alguma forma, reintegrar um jogador que claramente já decidiu que seu futuro será longe de Madri.
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