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Atlético de Madrid conclui contratação do zagueiro do Tottenham Cristian Romero em contrato até 2031
Atlético conclui contratação de Romero
O Atlético oficialmente concluiu a transferência do zagueiro Romero, do Spurs. O internacional argentino de 28 anos assinou um contrato de longo prazo, válido até 30 de junho de 2031. O defensor destro passou por exames médicos no Centro de Medicina Esportiva de Alto Rendimento Vithas-Invictum, em Madri. Em seguida, foi às instalações do clube no Riyadh Air Metropolitano para formalizar a transferência. Segundo relatos, Romero foi contratado pelos Colchoneros por uma taxa que pode chegar a € 40 milhões.
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Cinco anos de sucesso no norte de Londres
Romero deixa o Tottenham após cinco temporadas memoráveis em Londres. Ele chegou inicialmente ao Spurs por empréstimo para a temporada 2021-22, antes de tornar a transferência definitiva e somar 156 jogos, 13 gols e sete assistências pelo clube.
Sua principal conquista na Inglaterra veio na temporada 2024-25, quando ajudou o Spurs a conquistar a Liga Europa. O triunfo marcou o primeiro troféu europeu do Spurs em 31 anos. Romero foi reconhecido como o melhor jogador da Liga Europa e também como o destaque da final, consolidando seu status como um dos principais defensores da Europa.
Histórico comprovado no futebol internacional
Nascido em Córdoba, na Argentina, Romero iniciou a carreira profissional no Club Atletico Belgrano em 2016. Depois, se transferiu para a Serie A para defender o Genoa antes de assinar com a Juventus em 2019, posteriormente tendo passagens por empréstimo de destaque de volta ao Genoa e depois pela Atalanta.
Durante seu período na Atalanta na campanha de 2020-21, o defensor foi eleito o melhor zagueiro da Serie A. Suas atuações de elite na Itália abriram caminho para sua transferência para a Inglaterra. Romero também tem um sucesso notável com a Argentina, somando 58 partidas pela seleção principal. Ele nunca terminou abaixo do segundo lugar em qualquer torneio internacional, conquistando a Copa do Mundo de 2022, dois títulos da Copa América e a Finalíssima, além do vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.
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Preparando-se para um novo capítulo em Madri
Com contrato assinado até junho de 2031, Romero agora se prepara para se integrar ao elenco do Atlético sob o comando de Diego Simeone antes da nova temporada. O clube espanhol acredita que sua vasta experiência internacional, perfil físico e autoridade defensiva reforçarão significativamente seu sistema defensivo. A chegada de Romero marca uma empolgante nova fase para o defensor, que se prepara para se testar em LaLiga após seu sucesso na Serie A e na Premier League.
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