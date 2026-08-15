Nascido em Córdoba, na Argentina, Romero iniciou a carreira profissional no Club Atletico Belgrano em 2016. Depois, se transferiu para a Serie A para defender o Genoa antes de assinar com a Juventus em 2019, posteriormente tendo passagens por empréstimo de destaque de volta ao Genoa e depois pela Atalanta.

Durante seu período na Atalanta na campanha de 2020-21, o defensor foi eleito o melhor zagueiro da Serie A. Suas atuações de elite na Itália abriram caminho para sua transferência para a Inglaterra. Romero também tem um sucesso notável com a Argentina, somando 58 partidas pela seleção principal. Ele nunca terminou abaixo do segundo lugar em qualquer torneio internacional, conquistando a Copa do Mundo de 2022, dois títulos da Copa América e a Finalíssima, além do vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.