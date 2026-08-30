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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Atlético de Madrid apresenta proposta oficial por atacante da Juventus Jonathan David com oferta de empréstimo com obrigação de compra, enquanto canadense abre a porta para saída de Turim

Juventus
J. David
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Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid formalizou seu interesse no atacante da Juventus Jonathan David ao apresentar uma proposta oficial inicial. O internacional canadense tem encontrado dificuldades para se firmar na Serie A e agora pode receber uma chance de recomeço em La Liga, enquanto Diego Simeone busca reformular seu setor ofensivo.

  • Atlético inicia investida por David

    O Atlético de Madrid surgiu como o principal interessado em David enquanto a janela de transferências de verão entra em suas 48 horas finais. O gigante espanhol apresentou oficialmente uma proposta à Juventus pelo atacante canadense, que chegou a Turim no verão passado com grandes expectativas, mas não conseguiu encontrar um ritmo consistente sob o comando do técnico Luciano Spalletti.

    De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, a oferta é por um empréstimo inicial com cláusula de opção de compra, com as conversas em andamento neste momento sobre os detalhes financeiros específicos do acordo de compra em definitivo.

    A movimentação acontece em um momento de grande turbulência no ataque do Atlético de Madrid. Com Julian Alvarez sendo fortemente ligado a uma surpreendente transferência nos momentos finais da janela para o Barcelona, Diego Simeone precisa desesperadamente de reforços para garantir que seu elenco permaneça competitivo.

    • Publicidade
  • Luciano Spalletti JuventusGetty Images

    Juventus procura substituto

    Embora a Juventus esteja aberta a facilitar a saída de David, não está disposta a ficar desfalcada no terço final. A cúpula bianconera, liderada pelo diretor esportivo Frederic Massara, deixou claro que só dará o aval final ao negócio assim que um sucessor adequado for identificado e contratado.

    O clube está sob pressão para resolver a situação rapidamente, já que David é um de seus jogadores mais bem pagos, e tirar seu salário da folha proporcionaria o fôlego necessário dentro da estrutura financeira para futuros investimentos.

    A situação fica ainda mais complicada pelo status atual do atacante no esquema tático de Spalletti. Embora tenha sido contratado sem custos sob uma diretoria liderada por Damien Comolli, David tem parecido uma peça que não se encaixa no sistema atual.

  • Mateta surge como alvo principal

    Em antecipação à saída de David, a Juventus já reduziu sua busca por uma nova presença física no ataque. O atacante do Crystal Palace Jean-Philippe Mateta surgiu como o principal candidato para se juntar ao gigante italiano, com relatos sugerindo que a saída do atacante canadense Jonathan David é o pré-requisito essencial para destravar esse negócio.

    A busca por Mateta destaca uma mudança na estratégia de contratação da Juventus, afastando-se de perfis mais móveis, de segundo atacante, em direção aos tradicionais camisas 9. O clube já havia explorado outras opções, incluindo Joshua Zirkzee e vários talentos da Premier League, mas a disponibilidade do francês e o desejo de se transferir para Turim o colocaram no topo da lista de prioridades.



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  • Jonathan David JuventusGetty Images

    Contagem regressiva final para a saída de David

    À medida que o relógio se aproxima do prazo final, todas as atenções estão voltadas para saber se a Juventus conseguirá concluir suas movimentações de chegada a tempo de autorizar o voo de David para Madri. A passagem do canadense por Turim parece estar chegando ao seu desfecho natural, com muitos observadores destacando que a parceria simplesmente não funcionou para nenhuma das partes.

    Uma transferência para a Espanha pode oferecer a plataforma de que David precisa para reavivar sua carreira, ao mesmo tempo em que permite à Juventus reinvestir em um jogador mais adequado à visão de longo prazo de Spalletti para o elenco.

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