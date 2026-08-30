O Atlético de Madrid surgiu como o principal interessado em David enquanto a janela de transferências de verão entra em suas 48 horas finais. O gigante espanhol apresentou oficialmente uma proposta à Juventus pelo atacante canadense, que chegou a Turim no verão passado com grandes expectativas, mas não conseguiu encontrar um ritmo consistente sob o comando do técnico Luciano Spalletti.

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, a oferta é por um empréstimo inicial com cláusula de opção de compra, com as conversas em andamento neste momento sobre os detalhes financeiros específicos do acordo de compra em definitivo.

A movimentação acontece em um momento de grande turbulência no ataque do Atlético de Madrid. Com Julian Alvarez sendo fortemente ligado a uma surpreendente transferência nos momentos finais da janela para o Barcelona, Diego Simeone precisa desesperadamente de reforços para garantir que seu elenco permaneça competitivo.