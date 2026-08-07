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Atlético de Madrid abre conversas por capitão do Tottenham, Cristian Romero, enquanto Diego Simeone mira estrela da Argentina
Atlético abre conversas por Romero
Segundo a BBC Sport, o Atlético abriu conversas formais com o Tottenham para contratar o zagueiro Romero neste verão. As especulações sobre a saída do capitão do Tottenham, de 28 anos, aumentaram apesar de ele ter assinado uma extensão de contrato de quatro anos no norte de Londres em agosto passado. O Tottenham está ciente do interesse do clube da LaLiga, e não se espera que haja qualquer problema para acertar os termos pessoais com o jogador.
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De Zerbi fala sobre o futuro
O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, sugeriu que não vai dificultar a saída de jogadores que desejem deixar o clube antes da nova temporada. Ao abordar as especulações sobre o futuro de seu elenco, De Zerbi insistiu que vai "respeitar a vontade" dos jogadores caso decidam buscar um novo desafio longe do clube. A postura aberta do treinador permite à diretoria do Tottenham avaliar ofertas formais do Atlético.
Interesse rival complica acordo
A busca do Atlético por Romero enfrenta concorrência da gigante da Serie A Inter de Milão, que também tem interesse em garantir sua contratação. O defensor, que atuou em todos os sete jogos durante a campanha da Argentina até a final da Copa do Mundo no mês passado, teve uma temporada de clube difícil, recebendo dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham terminou em 17º lugar e desfalcando a equipe na reta final por causa de uma lesão no joelho, enquanto seu parceiro de defesa Micky van de Ven se aproxima de um novo contrato de cinco anos.
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Negociações entram em fase decisiva
Os dois clubes estão se preparando para negociações avançadas a fim de chegar a um acordo sobre a taxa de transferência antes do início da temporada doméstica. Para o Atletico, contratar Romero fortaleceria a linha defensiva de Simeone após uma campanha em que a equipe sofreu 44 gols em La Liga. Enquanto isso, o Tottenham precisa agir rapidamente no mercado de transferências para encontrar um substituto adequado caso perca seu capitão, garantindo estabilidade estrutural sob o comando de De Zerbi.
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