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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Atlético de Madrid abre conversas por capitão do Tottenham, Cristian Romero, enquanto Diego Simeone mira estrela da Argentina

Mercado da bola
C. Romero
Tottenham
Premier League
D. Simeone
Atlético de Madrid
La Liga

O Atlético de Madrid iniciou negociações para contratar o capitão do Tottenham Hotspur, Cristian Romero, enquanto Diego Simeone busca reforçar seu sistema defensivo. O internacional argentino de 28 anos é amplamente esperado para deixar o norte de Londres durante a janela de transferências de verão, apesar de ter assinado uma extensão contratual de quatro anos com o clube em agosto do ano passado.

  • Atlético abre conversas por Romero

    Segundo a BBC Sport, o Atlético abriu conversas formais com o Tottenham para contratar o zagueiro Romero neste verão. As especulações sobre a saída do capitão do Tottenham, de 28 anos, aumentaram apesar de ele ter assinado uma extensão de contrato de quatro anos no norte de Londres em agosto passado. O Tottenham está ciente do interesse do clube da LaLiga, e não se espera que haja qualquer problema para acertar os termos pessoais com o jogador.

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    De Zerbi fala sobre o futuro

    O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, sugeriu que não vai dificultar a saída de jogadores que desejem deixar o clube antes da nova temporada. Ao abordar as especulações sobre o futuro de seu elenco, De Zerbi insistiu que vai "respeitar a vontade" dos jogadores caso decidam buscar um novo desafio longe do clube. A postura aberta do treinador permite à diretoria do Tottenham avaliar ofertas formais do Atlético.

  • Interesse rival complica acordo

    A busca do Atlético por Romero enfrenta concorrência da gigante da Serie A Inter de Milão, que também tem interesse em garantir sua contratação. O defensor, que atuou em todos os sete jogos durante a campanha da Argentina até a final da Copa do Mundo no mês passado, teve uma temporada de clube difícil, recebendo dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham terminou em 17º lugar e desfalcando a equipe na reta final por causa de uma lesão no joelho, enquanto seu parceiro de defesa Micky van de Ven se aproxima de um novo contrato de cinco anos.

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    Negociações entram em fase decisiva

    Os dois clubes estão se preparando para negociações avançadas a fim de chegar a um acordo sobre a taxa de transferência antes do início da temporada doméstica. Para o Atletico, contratar Romero fortaleceria a linha defensiva de Simeone após uma campanha em que a equipe sofreu 44 gols em La Liga. Enquanto isso, o Tottenham precisa agir rapidamente no mercado de transferências para encontrar um substituto adequado caso perca seu capitão, garantindo estabilidade estrutural sob o comando de De Zerbi.

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