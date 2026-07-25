Athletico-PR desafia domínio de Palmeiras e Flamengo e sonha em entrar na briga pelo título do Brasileirão

De volta à elite do futebol brasileiro em 2026, o Athletico-PR encerrou o primeiro turno do Brasileirão como uma das grandes surpresas da competição. Com 33 pontos conquistados em 19 rodadas, o Furacão ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Palmeiras, líder com 44 pontos, e Flamengo, vice-líder com 37, e alimenta a expectativa de se transformar no principal adversário da dupla na corrida pelo título.

A equipe comandada por Odair Hellmann retomou a competição após a pausa para a Copa do Mundo com uma vitória de peso: virou sobre o São Paulo, fora de casa, reforçando a confiança de um elenco que já vinha fazendo uma campanha consistente.

Agora, a dúvida é se o Athletico terá força para sustentar o ritmo no segundo turno e repetir o desempenho de outros "intrusos" que desafiaram Palmeiras e Flamengo nas últimas edições do Brasileirão.