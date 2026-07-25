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Sao Paulo v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Athletico-PR desafia domínio de Palmeiras e Flamengo e sonha em entrar na briga pelo título do Brasileirão

Athletico Paranaense
Brasileirão

Recém-promovido à Série A, Furacão encerra o primeiro turno no G3 e reúne números que o colocam como principal candidato a quebrar a hegemonia da dupla na competição

De volta à elite do futebol brasileiro em 2026, o Athletico-PR encerrou o primeiro turno do Brasileirão como uma das grandes surpresas da competição. Com 33 pontos conquistados em 19 rodadas, o Furacão ocupa a terceira colocação, atrás apenas de Palmeiras, líder com 44 pontos, e Flamengo, vice-líder com 37, e alimenta a expectativa de se transformar no principal adversário da dupla na corrida pelo título.

A equipe comandada por Odair Hellmann retomou a competição após a pausa para a Copa do Mundo com uma vitória de peso: virou sobre o São Paulo, fora de casa, reforçando a confiança de um elenco que já vinha fazendo uma campanha consistente.

Agora, a dúvida é se o Athletico terá força para sustentar o ritmo no segundo turno e repetir o desempenho de outros "intrusos" que desafiaram Palmeiras e Flamengo nas últimas edições do Brasileirão.

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  • DesafiantesGetty/GOAL

    Histórico mostra que sempre há espaço para um terceiro protagonista

    Embora Palmeiras e Flamengo tenham dominado o cenário nacional nos últimos anos, o Brasileirão costuma reservar espaço para equipes capazes de incomodar a dupla ao longo da competição.

    Botafogo, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Corinthians, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro figuraram entre os primeiros colocados ao fim do primeiro turno em diferentes temporadas, mostrando que campanhas sólidas podem manter vivo o sonho do título.

    O Athletico, inclusive, já esteve nesse papel anteriormente. Em 2022 e 2023, por exemplo, o clube paranaense terminou a primeira metade do campeonato com mais pontos que o Flamengo. Em 2020, superou até o Palmeiras no mesmo recorte da competição.

    Agora, novamente no G3, o Furacão tenta repetir o feito, desta vez depois de retornar da Série B.

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  • Athletico-PRGetty/GOAL

    Confrontos diretos reforçam competitividade

    O desempenho diante dos dois principais favoritos ao título reforça a impressão de que o Athletico pode competir em alto nível.

    Contra o Palmeiras, no Nubank Parque, o Furacão fez jogo equilibrado e acabou derrotado por apenas 1 a 0, em uma partida em que o adversário precisou superar a inferioridade numérica para garantir os três pontos.

    Já diante do Flamengo, na Arena da Baixada, o confronto terminou empatado por 1 a 1, resultado que evidenciou a capacidade da equipe paranaense de enfrentar rivais de investimento superior.

    Após 19 rodadas, o Athletico soma dez vitórias, três empates e seis derrotas, campanha suficiente para permanecer firme entre os primeiros colocados.

  • Fluminense v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Continuidade de Odair Hellmann impulsiona evolução

    Grande parte da consistência do Athletico passa pelo trabalho de Odair Hellmann. O treinador completou um ano no comando da equipe em maio e se tornou o técnico mais longevo do clube desde Tiago Nunes, responsável pelo time entre 2018 e 2019.

    A estabilidade proporcionou ao comandante tempo para implementar ideias, conhecer profundamente o elenco e participar ativamente da montagem do grupo.

    Alguns dos principais destaques ofensivos chegaram por indicação do treinador, como Kevin Viveros e Mendoza. Na janela do meio do ano, Odair também participou da chegada do lateral-direito Gilberto e do atacante Kerwin Vargas, reforçando um elenco cada vez mais adaptado ao seu modelo de jogo.

    A sequência de trabalho também permitiu ao treinador ampliar o repertório tático da equipe e encontrar soluções ao longo da temporada, algo raro na história recente do clube, que não mantém um técnico do início ao fim de uma temporada desde 1982.

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  • imago-sport-1077612087.jpgFotoarena

    Defesa sólida virou a principal marca do Furacão

    O sistema defensivo é um dos pilares da campanha no G4. O Athletico encerrou o primeiro turno com a terceira melhor defesa do Brasileirão, empatado com o Corinthians e atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

    Foram apenas 19 gols sofridos em 19 partidas. Como mandante, o desempenho impressiona ainda mais: somente seis gols sofridos em dez jogos na Arena da Baixada.

    A atuação diante do São Paulo exemplificou essa consistência. Mesmo pressionado durante boa parte da partida, o Furacão conseguiu neutralizar a maior parte das investidas adversárias. Dos 18 chutes do Tricolor, oito foram bloqueados pela defesa, dois pararam nas mãos do goleiro Santos, apenas três acertaram a meta e sete sequer exigiram intervenção.

    O bom momento defensivo também passa pela regularidade da dupla de zaga formada por Arthur Dias e Aguirre, além da evolução dos laterais Esquivel e Claudinho.

  • Sao Paulo v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Base ganha espaço e reforça o projeto esportivo

    Outro aspecto importante da campanha é o aproveitamento dos jovens formados no clube.

    Arthur Dias ganhou oportunidades ainda durante a Série B. Depois de uma estreia difícil, quando cometeu um pênalti contra o América-MG, amadureceu, voltou ao time no segundo turno e conquistou a titularidade.

    Em 2026, quem segue caminho semelhante é Claudinho. O lateral-esquerdo de 20 anos estreou contra o Flamengo e rapidamente passou a receber sequência entre os titulares. Seguro defensivamente e participativo no ataque, já contribuiu com assistência na vitória sobre o Remo e demonstra personalidade para atuar em jogos de alto nível.

    A utilização dos atletas da base também é fruto da continuidade de Odair, que conhece melhor o elenco e consegue promover os jovens no momento considerado ideal.

  • Athletico Paranaense v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Arena da Baixada e Kevin Viveros alimentam sonho por voos maiores

    Se a defesa garante segurança, o ataque tem em Kevin Viveros sua principal referência. O colombiano é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 11 gols, e participou diretamente de quase metade dos gols marcados pelo Athletico na competição.

    Mesmo quando não balança as redes, como aconteceu diante do São Paulo, Viveros costuma influenciar o desempenho ofensivo da equipe. Na vitória sobre o Tricolor, por exemplo, participou da jogada que originou o gol de empate.

    Outro trunfo importante está no desempenho como mandante. O Athletico conquistou 23 dos 33 pontos na Arena da Baixada, dividindo com Palmeiras e Fluminense o posto de melhor mandante da Série A. A única derrota em casa no campeonato aconteceu ainda na segunda rodada, diante do Corinthians. Considerando também a Copa do Brasil, o clube acumula nove partidas de invencibilidade em seu estádio.

    Para seguir sonhando alto, o desafio no segundo turno será tornar o ataque menos dependente das jogadas direcionadas a Kevin Viveros. A busca por maior troca de passes e alternativas ofensivas pode ser o passo que falta para transformar o Athletico em um candidato ainda mais consistente na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

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