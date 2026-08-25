Athletic Bilbao iguala recorde defensivo indesejado após derrota por 3 a 1 para o Sevilla na estreia de La Liga

Na temporada passada, o Athletic só sofreu três gols em casa em uma única ocasião, na derrota por 3 a 0 para o Real Madrid. Essa solidez defensiva evaporou rapidamente, com o Sevilla superando Unai Simón três vezes graças aos gols de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Para agravar o cartão vermelho precoce, houve erros cruciais, incluindo a falha de Aitor Paredes, a falta de concentração de Simón no primeiro gol e o infeliz toque de calcanhar de Jesus Areso que levou ao terceiro. Terzic tem uma tarefa urgente para restaurar a retaguarda estanque que rendeu a Simón o Troféu Zamora em 2023-24 e sofreu o menor número de gols em 2024-25.