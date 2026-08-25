Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Athletic Bilbao iguala marca defensiva indesejada após derrota por 3 a 1 para o Sevilla na estreia de La Liga

La Liga
Athletic Bilbao
Sevilla

O Athletic Bilbao teve um início de pesadelo em sua campanha na La Liga após sofrer uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla. O revés significa que a equipe de Edin Terzic já igualou um indesejado recorde defensivo da temporada passada após um cartão vermelho precoce.

  • Um começo de pesadelo em San Mames

    O Athletic Bilbao teve um início difícil na nova temporada de La Liga após a derrota por 3 a 1 para o Sevilla em San Mames. A partida tomou um rumo desastroso logo no início, quando o defensor Yuri Berchiche recebeu cartão vermelho direto com apenas 11 minutos. Obrigado a jogar com dez homens por mais de 80 minutos, o time de Edin Terzic teve dificuldades para conter um ataque persistente do Sevilla. Erros individuais custaram caro, e os Leões igualaram imediatamente uma marca defensiva negativa da campanha anterior.

    • Publicidade
  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Fragilidades defensivas expostas

    Na temporada passada, o Athletic só sofreu três gols em casa em uma única ocasião, na derrota por 3 a 0 para o Real Madrid. Essa solidez defensiva evaporou rapidamente, com o Sevilla vencendo Unai Simón três vezes graças aos gols de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Para agravar o cartão vermelho precoce, houve erros cruciais, incluindo a falha de Aitor Paredes, o lapso de concentração de Simón no primeiro gol e o infeliz toque de calcanhar de Jesus Areso que levou ao terceiro. Terzic tem uma tarefa urgente para restaurar a retaguarda intransponível que rendeu a Simón o Troféu Zamora em 2023-24 e sofreu o menor número de gols em 2024-25.

  • Crescentes preocupações defensivas

    O colapso na estreia ecoa fragilidades defensivas alarmantes que atormentaram o Athletic ao longo da temporada 2025-26, na qual a equipe sofreu 58 gols, a quinta pior marca defensiva da divisão. Embora Aitor Paredes tenha conseguido descontar no segundo tempo, o estrago já estava feito. Terzic precisa corrigir rapidamente essas falhas estruturais se o clube basco quiser redescobrir a solidez que um dia fez de San Mamés uma fortaleza impenetrável.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1081760017.jpgRicardo Larreina Amador

    Uma viagem assustadora a Barcelona em seguida

    O alívio não virá facilmente, já que o Athletic enfrenta uma rápida e formidável mudança de cenário com uma viagem para encarar o Barcelona na quinta-feira. O Barcelona chega para o confronto transbordando confiança após golear o Elche por 5 a 0 na estreia, ressaltando um ataque com Raphinha, Lamine Yamal e Dani Olmo que teve média de 2,5 gols por jogo na última temporada. Como o Athletic conseguiu apenas um punhado de jogos sem sofrer gols na última temporada, o time desfalcado e combalido de Terzic enfrenta um teste monumental para frear sua queda de embalo neste início de temporada.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM