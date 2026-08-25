Getty Images Sport
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Athletic Bilbao iguala marca defensiva indesejada após derrota por 3 a 1 para o Sevilla na estreia de La Liga
Um começo de pesadelo em San Mames
O Athletic Bilbao teve um início difícil na nova temporada de La Liga após a derrota por 3 a 1 para o Sevilla em San Mames. A partida tomou um rumo desastroso logo no início, quando o defensor Yuri Berchiche recebeu cartão vermelho direto com apenas 11 minutos. Obrigado a jogar com dez homens por mais de 80 minutos, o time de Edin Terzic teve dificuldades para conter um ataque persistente do Sevilla. Erros individuais custaram caro, e os Leões igualaram imediatamente uma marca defensiva negativa da campanha anterior.
- Getty Images Sport
Fragilidades defensivas expostas
Na temporada passada, o Athletic só sofreu três gols em casa em uma única ocasião, na derrota por 3 a 0 para o Real Madrid. Essa solidez defensiva evaporou rapidamente, com o Sevilla vencendo Unai Simón três vezes graças aos gols de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Para agravar o cartão vermelho precoce, houve erros cruciais, incluindo a falha de Aitor Paredes, o lapso de concentração de Simón no primeiro gol e o infeliz toque de calcanhar de Jesus Areso que levou ao terceiro. Terzic tem uma tarefa urgente para restaurar a retaguarda intransponível que rendeu a Simón o Troféu Zamora em 2023-24 e sofreu o menor número de gols em 2024-25.
Crescentes preocupações defensivas
O colapso na estreia ecoa fragilidades defensivas alarmantes que atormentaram o Athletic ao longo da temporada 2025-26, na qual a equipe sofreu 58 gols, a quinta pior marca defensiva da divisão. Embora Aitor Paredes tenha conseguido descontar no segundo tempo, o estrago já estava feito. Terzic precisa corrigir rapidamente essas falhas estruturais se o clube basco quiser redescobrir a solidez que um dia fez de San Mamés uma fortaleza impenetrável.
- Ricardo Larreina Amador
Uma viagem assustadora a Barcelona em seguida
O alívio não virá facilmente, já que o Athletic enfrenta uma rápida e formidável mudança de cenário com uma viagem para encarar o Barcelona na quinta-feira. O Barcelona chega para o confronto transbordando confiança após golear o Elche por 5 a 0 na estreia, ressaltando um ataque com Raphinha, Lamine Yamal e Dani Olmo que teve média de 2,5 gols por jogo na última temporada. Como o Athletic conseguiu apenas um punhado de jogos sem sofrer gols na última temporada, o time desfalcado e combalido de Terzic enfrenta um teste monumental para frear sua queda de embalo neste início de temporada.
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