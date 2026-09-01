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Muhammad Zaki

Traduzido por

'Até onde me diz respeito...' - Artilheiro em grande fase da Bundesliga quebra o silêncio sobre surpreendentes ligações de transferência com Manchester United e Tottenham

Manchester United
Tottenham
I. Matanovic
Freiburg
Bundesliga
Premier League

Igor Matanovic quebrou o silêncio sobre as especulações que o ligam a uma surpreendente transferência para Manchester United ou Tottenham Hotspur. O alto atacante do Freiburg vive atualmente uma fase brilhante e insiste que seu foco está totalmente voltado apenas para render na Bundesliga pelo time de Julian Schuster.

  • Manchester United e Tottenham de olho

    Manchester United e Tottenham estariam avaliando uma investida pelo artilheiro do Freiburg, Matanovic. Os gigantes da Premier League querem reforçar seus setores ofensivos, com o United buscando ativamente um substituto para Joshua Zirkzee, ligado à Fiorentina.

    No entanto, o jogador de 23 anos tratou de encerrar de forma enfática o barulho em torno de seu futuro. Matanovic teve um início impressionante na nova temporada, marcando quatro vezes em outros tantos jogos, incluindo um gol contra o Werder Bremen no domingo. Após esse confronto doméstico, o centroavante de 2,01 m foi rápido em esfriar as conversas sobre uma transferência iminente para a Inglaterra.

    • Publicidade
  • Sport-Club Freiburg v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    "Sem contato com ninguém"

    Apesar das especulações antes do prazo final de transferências de terça-feira, Matanovic segue totalmente comprometido com a equipe de Schuster. Ao ser questionado sobre os recentes vínculos com Old Trafford, o atacante fez uma avaliação direta da situação.

    "No que me diz respeito, atualmente estou no Freiburg", disse Matanovic aos repórteres. "Não houve absolutamente nenhum contato com ninguém do meu lado."

    O centroavante de 1,96 m creditou sua fase avassaladora no último ano à clareza psicológica, e não apenas à preparação física. "A primeira coisa em que as pessoas pensam é que o sucesso se deve ao treino duro, e isso é em grande parte verdade", explicou. "Mas acredito que o futebol é muito mais um jogo mental. Se você está com a cabeça no lugar, sem pensar demais e sem hesitar, é assim que as coisas acontecem. Se eu penso demais, começo a remoer e fico sem autoconfiança, então não funciona."


  • Um ano de afirmação na Alemanha

    As ações de Matanovic valorizaram exponencialmente desde que trocou o Eintracht Frankfurt pelo Freiburg no verão passado. Ele marcou 15 gols em todas as competições durante sua campanha de estreia, ajudando seu clube a chegar à final da Liga Europa antes de ser superado pelo Aston Villa.

    Quando foi questionado se assinar com o Freiburg foi a melhor escolha de sua carreira, o atacante foi categórico. "Sim, claro. A resposta é óbvia. Foi um passo enorme", disse. "Graças ao Freiburg, também cheguei à Copa do Mundo, o que foi um tremendo sucesso para mim como jovem jogador."

    Essas atuações de destaque pelo clube lhe renderam uma vaga na seleção da Croácia para o torneio de verão. Embora não tenha marcado em participações saindo do banco contra Inglaterra, Gana e Portugal, a experiência internacional claramente impulsionou seu impressionante início na atual temporada doméstica.


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  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Drama no último dia da janela de transferências aguarda

    Com Matanovic vinculado por contrato até junho de 2029, o Freiburg não está sob nenhuma pressão para negociar seu ativo mais valioso. United e Tottenham terão de trabalhar incansavelmente para viabilizar uma proposta formal antes de a janela de transferências se fechar na terça-feira.

    A menos que chegue uma oferta monumental para testar a determinação do Freiburg, Matanovic seguirá liderando o ataque na Bundesliga. Sua tarefa imediata será manter sua prolífica sequência de gols e garantir que seu clube dê sequência ao embalo positivo neste início de temporada.