Apesar das especulações antes do prazo final de transferências de terça-feira, Matanovic segue totalmente comprometido com a equipe de Schuster. Ao ser questionado sobre os recentes vínculos com Old Trafford, o atacante fez uma avaliação direta da situação.

"No que me diz respeito, atualmente estou no Freiburg", disse Matanovic aos repórteres. "Não houve absolutamente nenhum contato com ninguém do meu lado."

O centroavante de 1,96 m creditou sua fase avassaladora no último ano à clareza psicológica, e não apenas à preparação física. "A primeira coisa em que as pessoas pensam é que o sucesso se deve ao treino duro, e isso é em grande parte verdade", explicou. "Mas acredito que o futebol é muito mais um jogo mental. Se você está com a cabeça no lugar, sem pensar demais e sem hesitar, é assim que as coisas acontecem. Se eu penso demais, começo a remoer e fico sem autoconfiança, então não funciona."



